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Google Earth'ün "Tur Rehberi" servisi 100 bin yeni tur ile güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google Earth'ün
Google, Google Earth'ın 200'den fazla ülkede kullanıma sunulan "Tur Rehberi" adlı servisini 100 bin yeni tur ile güncelleyerek daha doyurucu bir içerikle kullanıcılarının karşısına çıktı.

Kullanıcıların Google Earth üzerinden ziyaret edecekleri yerler hakkında tavsiye alabileceği bir servis olan Tur Rehberi, dünyanın çeşitli bölgelerindeki görülmesi gereken yerleri üç boyutlu olarak görme imkanı sunarken, Wikipedia entegrasyonu sayesinde de o bölge hakkındaki bilgileri kullanıcılarının beğenisine sunabiliyor. Google Earth'e entegre bir şekilde gelen "Tur Rehberi" servisinin bir milyonu aşkın fotoğrafla da etkileyici bir deneyim sunduğunu da belirtelim. 

Masaüstü ve mobil versiyonlar dahil olmak üzere birçok platformda hizmet veren Google Earth'e aşağıdaki bağlantılardan ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 

http://www.google.com/intl/tr/earth/index.html Yorum Yaz
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