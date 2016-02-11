Google Formlar yeni güncellemeyle yeteneklerini daha da genişletti

Arama devi Google, belirli bir gruptan hızlı ve pratik şekilde bilgi toplayabilmek için araştırma, anket, test ve etkinlik planı gibi formlar oluşturmanızı sağlayan Google Formlar hizmetini güncelledi. Geçtiğimiz Eylül ayında yapılan güncellemeyle anketlere logo, video ve GIF ekleyebilme yeteneği getirmişti. Yeni sürümle artık Google Formlar giriş ekranının sağ kısmından müşteri görüşleri, testler ve etkinlik kayıtları gibi anketler için oluşturulmuş temaları seçip kullanabileceksiniz.





Şimdiye kadar yeni bir form oluşturmak için her zaman için sıfırdan başlamak gerekiyordu. Yeni şablonlarla birlikte artık daha kolay bir başlangıç yapılabilecek. Ayrıca yeni Google Formlar hizmeti eklenti ve Google Apps Script desteği sunuyor. Böylece artık form arayüzünde Form Publisher, Choice Eliminator ve g(Math) for Forms gibi üçüncü parti araçlar da kullanılabilecek.





Google ayrıca anketleri analiz edebilmek için birkaç yeni özellik getirmiş durumda. Google Apps for Work ya da Education kullanıcıları artık formlara verilen yanıtları takip etme yeteneğine sahip. Böylece örneğin bir ankete kimin cevap verdiğini kolayca görebilecek ve yanıt vermeyenlere hatırlatma e-postası gönderebileceksiniz. Ayrıca kullanıcılar artık oluşturulan forma birisinin yanıt vermesi durumunda gerçek zamanlı e-posta bildirimleri alabilecek.

http://googleforwork.blogspot.ca/2016/02/its-now-faster-than-ever-to-get-insights-from-your-Google-Forms.html