Android işletim sistemi, yerini Fuchsia OS'e bırakabilir!

İlk kez 2008 yılında ticari sürümü duyurulan Android işletim sistemi, geçmişten günümüze birçok güncelleme aldı ve Kasım ayında Anroid P ile birlikte onuncu yaşını kutlayacak. Ancak önümüzdeki beş yıl içerisinde Android diye bir şey kalmayabilir zira, Google'ın tabletler ve telefonlar için geliştirdiği deneysel işletim sistemi Fuchsia OS'in Android ve Chrome OS'in yerini alacağı ifade ediliyor.

Bloomberg'in haberine göre; Google Fuchsia OS, önümüzdeki beş yıl içerisinde Android işletim sisteminin yerini alacak ve yeni nesil telefon ve tabletler Fuchsia OS ile çalışacak. Fuchsia mühendisleri ilk olarak üç yıl içerisinde Google Home akıllı hoparlör gibi akıllı ev cihazlarına ardından da dizüstü bilgisayarlara ve akıllı telefonlara Fuchsia OS'i entegre edecek.

Bu adım Google'ın uzun yıllardır hayalini kurduğu telefonlar, tabletler ve PC'ler arasında tek bir işletim sistemi oluşturma misyonunun bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayede Oracle ile karşılaşılabilecek bir anlaşmazlığın da önüne geçilecek.

Google'ın üzerinde çalıştığı Fuchsia işletim sistemi, dizüstü bilgisayarlardan tutun da internete bağlanabilen sensörlere kadar çeşitli cihazlarda çalışabilecek şekilde geliştiriliyor. Kısacası Fuchsia OS'in Google'ın tüm şirket içi araçlarını çalıştırabilen tek bir işletim sistemi olma yolunda ilerlediğini söyleyebiliriz. Ancak Google CEO'su Sundar Pichai ve Android/Chrome OS CEO'su Hiroshi Lockheimer, Fuchsia için bir yol haritasında uzlaşma sağlayamadıklarını da ekleyelim.

İddialar üzerine Google kaynaklarından gelen bir açıklamaya göre, Fuchsia'nın şirketin deneysel ve açık kaynak projelerinden sadece biri olduğunun altı çizildi.

https://www.cnet.com/news/report-google-new-fuchsia-os-could-replace-android-or-not/