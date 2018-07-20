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Android işletim sistemi, yerini Fuchsia OS'e bırakabilir!

Android'in varisi olarak nitelendirilen Google Fuchsia OS'in beş yıl içerisinde Android ve Chrome OS'in yerine geçeceği söyleniyor. İşte Google'ın iddia edilen yol haritası:
10 ay
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Android işletim sistemi, yerini Fuchsia OS'e bırakabilir!
İlk kez 2008 yılında ticari sürümü duyurulan Android işletim sistemi, geçmişten günümüze birçok güncelleme aldı ve Kasım ayında Anroid P ile birlikte onuncu yaşını kutlayacak. Ancak önümüzdeki beş yıl içerisinde Android diye bir şey kalmayabilir zira, Google'ın tabletler ve telefonlar için geliştirdiği deneysel işletim sistemi Fuchsia OS'in Android ve Chrome OS'in yerini alacağı ifade ediliyor. 
Bloomberg'in haberine göre; Google Fuchsia OS, önümüzdeki beş yıl içerisinde Android işletim sisteminin yerini alacak ve yeni nesil telefon ve tabletler Fuchsia OS ile çalışacak. Fuchsia mühendisleri ilk olarak üç yıl içerisinde Google Home akıllı hoparlör gibi akıllı ev cihazlarına ardından da dizüstü bilgisayarlara ve akıllı telefonlara Fuchsia OS'i entegre edecek.
Bu adım Google'ın uzun yıllardır hayalini kurduğu telefonlar, tabletler ve PC'ler arasında tek bir işletim sistemi oluşturma misyonunun bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayede Oracle ile karşılaşılabilecek bir anlaşmazlığın da önüne geçilecek.
Google'ın üzerinde çalıştığı Fuchsia işletim sistemi, dizüstü bilgisayarlardan tutun da internete bağlanabilen sensörlere kadar çeşitli cihazlarda çalışabilecek şekilde geliştiriliyor. Kısacası Fuchsia OS'in Google'ın tüm şirket içi araçlarını çalıştırabilen tek bir işletim sistemi olma yolunda ilerlediğini söyleyebiliriz. Ancak Google CEO'su Sundar Pichai ve Android/Chrome OS CEO'su Hiroshi Lockheimer, Fuchsia için bir yol haritasında uzlaşma sağlayamadıklarını da ekleyelim. 
İddialar üzerine Google kaynaklarından gelen bir açıklamaya göre, Fuchsia'nın şirketin deneysel ve açık kaynak projelerinden sadece biri olduğunun altı çizildi. 

https://www.cnet.com/news/report-google-new-fuchsia-os-could-replace-android-or-not/ Yorum Yaz
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sherlockholmes33 10 ay en beğenilen
kısaca harf kalmadı yeni şeye geçiyoruz diyorlar
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Escapetolife 10 ay
5 yıl sonra telefonları Fuchsia uyumlu modellerle değişime zorlayıp cihaz satma projesi de olabilir.
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adogs 10 ay
İlk kim yaparsa büyük kolaylık olacak işlemdir. mobil - tablet - pc ve dahası aynı işletim sisteminde olsa süper olmaz mı?
Bence şuan en büyük sorunlardan biri bu her firma için. Apple ında pc ve mobil işletimi tek hale getirmek gibi bir planı ve isteği var diye biliyorum.
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kreat 10 ay
Umarım sancısız bir geçiş süreci olur.
Uygumala geliştirme tarafında ne kullanacaklar acaba? Kotlin mi yoksa Dart mı?
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firat_kilic 10 ay
herkes yorum yazıyor OS yazabilen yok herhalde... hem devletsel hem askeri hem kişisel... hem de kurumsal... başlangıç bile yok...
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pUnduli 10 ay
Microsoft bile o hayali One Core ile kurmakta zorlanırken dandik Fuschia ile tek platform hayali biraz abartılı olmuş, sonra satış rekorları kıran (!) ChromeOS işine dönmesin.
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No-FéAR 10 ay
FOS oluyor yani o zaman :)
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Johan Elmander 10 ay
2 yıl önce de 5 yıldı, hala 5 yıl.
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DH Misafiri 10 ay
Ubuntu / Canonical buna benzer birşey denemiş ama başarılı olamamıştı. Büyük ihtimal ilk başta zorluk çekeceklerdir.
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Bgood 10 ay
ios özeniyorlar ama uçsuz bucaksız milyonlarca telefonun oldu andorid dünyasını tek çatıda toplamak çok zor
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mert1907 10 ay
İsimden kaybediyor.
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Pizza Steve 10 ay
Google oracle ile anlaşamamıştı java yüzünden. Mahkemelik olmuşlardı iki firma. Fuchsia işletim sistemini geliştirmelerinin sebebi de bu. 5 yıl sonra yeni telefon aldırmak felan değil.
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