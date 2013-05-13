Google : Geliştirici konferansında yeni donanım lansmanı olmayacak





Geçen yıl ki I/O 2012 geliştirici konferansında görkemli lansmanlar yapan Google'ın bu hafta başlayacak son konferansta geçen yılı aratacağı resmen doğrulandı.





Android ekibinin lideri Sundar Pichai, Google I/O 2013 konferansında her türlü içeriğin geliştiricilere yönelik olacağını ve yeni bir donanım tanıtılmayacağını açıkladı. Pichai, yazılım odaklı pek çok yeni ürün varken, yeni bir donanım tanıtmanın zamanı olmadığını ve Google hizmetlerinin Android ve Chrome OS üzerinde nasıl güzel şeyler yaptıklarını göreceklerini sözlerine ekledi.





Pichai ayrıca farklı telefonlar için Android güncellemelerinin daha iyi hale getirilmesi konusunda tartışmalar yapacaklarını belirtti. Bu sözler Google'ın güncelleme konusunda yeni bir hamle yapabileceği yorumlarının yapılmasına neden oluyor.





http://www.t3.com/news/no-hardware-launches-at-google-i-o