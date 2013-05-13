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Google : Geliştirici konferansında yeni donanım lansmanı olmayacak

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google : Geliştirici konferansında yeni donanım lansmanı olmayacak

Geçen yıl ki I/O 2012 geliştirici konferansında görkemli lansmanlar yapan Google'ın bu hafta başlayacak son konferansta geçen yılı aratacağı resmen doğrulandı.

Android ekibinin lideri Sundar Pichai, Google I/O 2013 konferansında her türlü içeriğin geliştiricilere yönelik olacağını ve yeni bir donanım tanıtılmayacağını açıkladı. Pichai, yazılım odaklı pek çok yeni ürün varken, yeni bir donanım tanıtmanın zamanı olmadığını ve Google hizmetlerinin Android ve Chrome OS üzerinde nasıl güzel şeyler yaptıklarını göreceklerini sözlerine ekledi.

Pichai ayrıca farklı telefonlar için Android güncellemelerinin daha iyi hale getirilmesi konusunda tartışmalar yapacaklarını belirtti. Bu sözler Google'ın güncelleme konusunda yeni bir hamle yapabileceği yorumlarının yapılmasına neden oluyor. 


http://www.t3.com/news/no-hardware-launches-at-google-i-o Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Tamindir San Francisco'da düzenlenen Google I/O 13 Konferansı'nda standını açan tek Türk markası!
blog.tamindir.com/...
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darkaura 6 yıl
google io nun suprizi google s4
kafa bulmuyorum gercek. nexuslardakine benzer saf google android yuklu s4 telefonu tanitilcak.
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darkaura 6 yıl
Yeni donanim genelde yeni isletim sistemi yada yeni bir hizmetle geliyor. Anroid 5 ertelendigine gore normal bir durum.
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Lepanto 6 yıl
Zaten Nexus 4 çıkalı henüz fazla zaman geçmemişken Nexus 5 tanıtmayacakları gayet ortadaydı bence. Araya 1 yıl civarı zaman koyarlar ve yıl sonunda ekim kasım gibi Nexus 5'i tanıtırlar LG ile. Belki Nexus 7.7 ondan önce tanıtılabilir.
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FIF 6 yıl
Yani Motorola X Phone yalan oldu
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caglet 6 yıl
Zaten nexus LG olacaksa tanitmasinlar ,
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