Google Glass, 2014 yılında kendi uygulama mağazasına kavuşacak

Google'ın üzerinde büyük emek harcadığı, çok çeşitli alanlarda denemeleri yapılmaya devam eden ve aynı zamanda bir çok yasak ile gündeme gelen gözlük formunda giyilebilir bilgisayar modeli Glass, satışa çıkmasıyla beraber kendine özel bir uygulama mağazasına da kavuşacak.





Bir Google sözcüsü tarafından da onaylanan gelişme hakkında şimdilik bazı sorun işaretleri bulunuyor. Örneğin mevcut Google Play Store altyapısını kullanıp kullanmayacağı bilinmeyen ve ayrı bir market hazırlaması durumunda ücret konusunun (Mevcut hizmet koşulları gereğince Google Glass için hazırlanan uygulamalardan şimdilik ücret alınmıyor) ne olacağı da henüz tam olarak netleşmeyen Google Glass uygulama marketinin, yakın zaman içerisinde tüm detayları ile duyurulabileceği söyleniyor.

http://www.ubergizmo.com/2013/09/google-glass-app-store-coming-this-2014/?utm_source=mainrss