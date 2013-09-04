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Google Glass, 2014 yılında kendi uygulama mağazasına kavuşacak

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Glass, 2014 yılında kendi uygulama mağazasına kavuşacak
Google'ın üzerinde büyük emek harcadığı, çok çeşitli alanlarda denemeleri yapılmaya devam eden ve aynı zamanda bir çok yasak ile gündeme gelen gözlük formunda giyilebilir bilgisayar modeli Glass, satışa çıkmasıyla beraber kendine özel bir uygulama mağazasına da kavuşacak.

Bir Google sözcüsü tarafından da onaylanan gelişme hakkında şimdilik bazı sorun işaretleri bulunuyor. Örneğin mevcut Google Play Store altyapısını kullanıp kullanmayacağı bilinmeyen ve ayrı bir market hazırlaması durumunda ücret konusunun (Mevcut hizmet koşulları gereğince Google Glass için hazırlanan uygulamalardan şimdilik ücret alınmıyor) ne olacağı da henüz tam olarak netleşmeyen Google Glass uygulama marketinin, yakın zaman içerisinde tüm detayları ile duyurulabileceği söyleniyor.

http://www.ubergizmo.com/2013/09/google-glass-app-store-coming-this-2014/?utm_source=mainrss Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
congenial_boy 5 yıl
Bence gözlüğü 30-40 dolar daha pahalıya satsınlar ama uygulamaları ücretsiz yapsınlar. Düşünün yani devrim niteliği taşıyan WhatsApp a bile 1.79 tl ödememek için 1 yıl boyunca bedava olmasını bekleyen tipler vardı. Hava atmak için o gözlüğü 1000 dolara satsan da alırlar , 1050 dolara satsan da alırlar ama uygulaması mutlaka bedava olmak zorunda prensip meselesi :)
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Nokia Specialist 5 yıl
evet, geleceğe gidiyoruz...
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