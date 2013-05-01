Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Glass'ın nasıl kullanılacağıyla ilgili ilk tanıtım videosu yayınlandı

6 yıl
839
1
24
Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google Glass'ın nasıl kullanılacağıyla ilgili ilk tanıtım videosu yayınlandı

X laboratuvarlarında geliştirilmekte olan Project Glass'a ait ilk video yayınlandığında, artırılmış gerçeklik sunan bir kafa üstü ekranın insan hayatıyla modern teknolojiler arasındaki bütünleşmeyi günümüzün akıllı telefonlarından çok daha öteye taşıyabileceğini gösteren Google, geçen ay Glass Explorer programının katılımcılarını özel ürünleriyle buluşturmaya başlamıştı. Bir yandan geliştiricileri bu yeni nesil taşınabilir elektroniğin sınırlarını zorlamaları için teşvik eden internetvi, Project Glass'ın resmi Youtube kanalı üzerinden ilk video paylaşımını gerçekleştirdi. Glass'ın nasıl kullanıldığını açıklayan videoda, aygıtın arayüzünden kesitler de sunuluyor.
Videoda izlediğim hanımefendi, Google'nin yoğun çalışmaları sayesinde tüketiciler arasında geniş bir meraklı kitlesi oluşturan Glass'ı bir çırpıda giyiveriyor ve gözlük iskeletinin sağ kanadında yer alan dokunmatik yüzeye bir kez dokunarak aygıtı aktif hale getiriyor. Ekran kullanıcı tarafından görüşüne uygun şekilde konumlandırılıyor, ardından Android Ice Cream Sandwich sürümünden gücünü alan yazılımın kullanıcı arayüzünde dolaşılmaya başlıyor. Gözlüğün yalnızca birkaç işlevinin gösterildiği bu videoya benzer paylaşımlar gelmeye devam edecek. Moda sektörü dahil olmak üzere çeşitli alanlarda bu farklı çözümünün tanıtımını gerçekleştiren Google'nin son kullanıcıya yönelik faaliyetleri kapsamındaki bu ilk nasıl yapılır videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.youtube.com/googleglass Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alito 6 yıl en beğenilen
oray
Acikcasi teknoloji icin iyi bir adim sayilabilir, fakat bu cihazin ticarilestirme noktasinda oldugunu ve ihtiyaca yonelik kullanim saglayabilecegini dusunmuyorum. Gunumuzde zaten telefon var, dokunarak yanimizdan ayirmadigimiz bir cihaz hem de cevap verebiliyoruz, bu cihazla sadece bakabiliyorsun, isin kotu yani onunuzu o anda gorebiliyor musunuz veya focus olayi nasildir bilemiyorum. Yani benim bu cihazi kullanmam icin sirf kullanmak istemem lazim, belki 1 gunde hevesim gecer diye dusunuyorum kullansam da... Gozunun onunu kaydedebiliyor evet ama nereye baktigini kaydedemiyor, bence bu onemli bir ayrinti... Gene de kayit yapmasi guzel bir olay da nereye kadar kaydedersin? Kisaca bu gozluk ihtiyaca yonelik degil, keyfi kullanima yonelik bir cihaz diye dusunuyorum. Belki bundan 50 yil sonra, lens versiyonunu cikartirlarsa ise yarayabilir :)

Glass, Akıllı Android telefonlarla senkronize şekilde çalışabiliyor. Yani gelen/giden aramaları (Kemik iletimi ile sesler duyuluyor) Glass ile yapabiliyorsun. Ayrıca henüz açıklık getirilmedi ama, ekranına yansıyan kamera görüntüsü ile baktığın yeri kaydedebildiğine neredeyse eminim. Glass benimsendiği taktirde, hayatımıza büyük ölçüde girecek cihazlardan biri olacaktır.
orayAcikcasi teknoloji icin iyi bir adim sayilabilir, fakat bu cihazin ticarilestirme noktasinda oldugunu ve ihtiyaca yonelik kullanim saglaya...
Devamını Gör
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FIF 6 yıl sgnr
sgnr
Ben tamamen ses ile kontrol edildiğini sanıyordum. Hayal kırıklığı oldu benim için kaydırma olayı.

Tamamen ses ile kontrol edilse otobüste falan giderken insanlar garipsemezmi ya bu adam ne yapıyor diye hemde ses ile kontrolü vardır büyük ihtimal
sgnrBen tamamen ses ile kontrol edildiğini sanıyordum. Hayal kırıklığı oldu benim için kaydırma olayı.Tamamen ses ile kontrol ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
oray
Acikcasi teknoloji icin iyi bir adim sayilabilir, fakat bu cihazin ticarilestirme noktasinda oldugunu ve ihtiyaca yonelik kullanim saglayabilecegini dusunmuyorum. Gunumuzde zaten telefon var, dokunarak yanimizdan ayirmadigimiz bir cihaz hem de cevap verebiliyoruz, bu cihazla sadece bakabiliyorsun, isin kotu yani onunuzu o anda gorebiliyor musunuz veya focus olayi nasildir bilemiyorum. Yani benim bu cihazi kullanmam icin sirf kullanmak istemem lazim, belki 1 gunde hevesim gecer diye dusunuyorum kullansam da... Gozunun onunu kaydedebiliyor evet ama nereye baktigini kaydedemiyor, bence bu onemli bir ayrinti... Gene de kayit yapmasi guzel bir olay da nereye kadar kaydedersin? Kisaca bu gozluk ihtiyaca yonelik degil, keyfi kullanima yonelik bir cihaz diye dusunuyorum. Belki bundan 50 yil sonra, lens versiyonunu cikartirlarsa ise yarayabilir :)

Ya bırak... Şimdi hediye etseler, üzerine bodoslama atlarsın. Telefonmuş.
Sen telefon al...
orayAcikcasi teknoloji icin iyi bir adim sayilabilir, fakat bu cihazin ticarilestirme noktasinda oldugunu ve ihtiyaca yonelik kullanim saglayab...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MxFxOx 6 yıl
insanların gözlük takmaktan hoşlanacaklarını zannetmiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
Bilip bilmeden herkes saçmalamış. Ha ben biliyorum da konuşuyorum demiyorum ama aklınızı biraz çalıştırın. Gözlükle her şey sesle yapılabiliyor.
Ama diyelim ki menüde bir alttaki nesneyi seçeceksiniz. Tabi ki üzerinde bir tuş olacak ve onu seçmemiz gerekecek.

Video kaydederken tabi ki okey glass, record a video diyebileceksiniz. Aynısını resim çekerken vs kullanabileceksiniz.
Ayrıca zaten özellikleri gelişecektir ve bu gözlük için özel cihazlar ve mouselar falan bile çıkabilir.

Ama kalkıp ta okey glass, move down and press the button demek falan saçma yani. Koyarsın parmağını, kaydırır ve tıklarsın...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
digimon52 6 yıl
sürekli yan tarafina dokunmak sinir bozucu olmus . göz haraketleri ile
birseylerin olacagini düsünmüsdüm. YALANCIIIIIII
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Video Tapes 6 yıl
iron man suitindeki teknolojiyimi bekliyordunuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MassiveDynamic 6 yıl
İlki buysa gelişmiş versiyonunu düşünemiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 6 yıl
Ya kimse bunun daha ilk olduğunu ayrıca google yavaş yavaş üzerine birseyler koyacağını bilmiyor mu? Bakın android e nerden nereye geldi ve gelişti. Bu gözlük ilk olduğu için tabi ki hataları olacak.. ama bunlar zamanla yazılım veya gelecek yıl veya diğer yıllarda donanımla hal edilebilecek..
Bide google gerçekten iyi bir iş yapmış tebrik etmek gerek..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 6 yıl
şunu gerçek gözlük görünümüne kadar inceltmeden almak pek olası gelmiyor bana.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PLAYEREG 6 yıl
FolloFush
sgnrBen tamamen ses ile kontrol edildiğini sanıyordum. Hayal kırıklığı oldu benim için kaydırma olayı.
Tamamen ses ile kontrol edilse otobüste falan giderken insanlar garipsemezmi ya bu adam ne yapıyor diye hemde ses ile kontrolü vardır büyük ihtimal

gözlüğün kendisi garip zaten otobüste garipseseler nolur ki :) ayrıyetten bu cihaz amerika pazarı ağırlıklı üretiliyor amerikada hiç kimse bu gözlüğü takıp "ok glass" dese kimse garipsemez.Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde sorun olabilir.Gelişmiş avrupa ve abd gibi ülkelerde sorun olmaz.Benim içinde hayal kırıklığı oldu açıkçası bende tamamen sesle kontrol edilebilir sanıyordum.Anı yakalamak için "take a picture" diyeceğine iki saat kamerayı açıp çekmekle uğraşmayız umarım.Yada o anı videoyu kaydetmek istiyorum "record a video" diyeceğime menuden video yu arayıp çekmekle uğraşmayız umarım.Eğer dokunmatik+ses olacaksa ve sesle tüm fonksiyonları çalışacaksa iyi yapmışlar derim.Ama sese kısmen destek verilecekse vaatler yarıda kalır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 6 yıl
Gözlük hem sesle hem de touchpad yardımıyla kontrol ediliyor. Youtube da videolar var çokça kullanım örnekleyen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl
esas teknoloji olgunlasip isin icine augmented reality girdiginde cok kullanisli hale gelecekler. bilgisayarlar kameradaki goruntuleri analiz edip ne oldugunu anliyabilcek guce eristiginde baktigimiz nesneler hakkinda bilgileri internetten getirebilir, barkod okuyup o urunun o anki online satis fiyatlarini soyliyebilir, navigasyon sirasinda yolun goruntusu uzerine yonleri cizebilir. ornekleri cogaltmak mumkun. basli basina yeni bir etkilesim sekli ve arayuz kurmak mumkun.

su anki bir kac augmented reality ornegi:






Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 6 yıl
bu sesin kemik iletişimi ile iletilmesi insanda başağrısı yapmasın?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
oray
Acikcasi teknoloji icin iyi bir adim sayilabilir, fakat bu cihazin ticarilestirme noktasinda oldugunu ve ihtiyaca yonelik kullanim saglayabilecegini dusunmuyorum. Gunumuzde zaten telefon var, dokunarak yanimizdan ayirmadigimiz bir cihaz hem de cevap verebiliyoruz, bu cihazla sadece bakabiliyorsun, isin kotu yani onunuzu o anda gorebiliyor musunuz veya focus olayi nasildir bilemiyorum. Yani benim bu cihazi kullanmam icin sirf kullanmak istemem lazim, belki 1 gunde hevesim gecer diye dusunuyorum kullansam da... Gozunun onunu kaydedebiliyor evet ama nereye baktigini kaydedemiyor, bence bu onemli bir ayrinti... Gene de kayit yapmasi guzel bir olay da nereye kadar kaydedersin? Kisaca bu gozluk ihtiyaca yonelik degil, keyfi kullanima yonelik bir cihaz diye dusunuyorum. Belki bundan 50 yil sonra, lens versiyonunu cikartirlarsa ise yarayabilir :)

Ya bırak... Şimdi hediye etseler, üzerine bodoslama atlarsın. Telefonmuş.
Sen telefon al...
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nightmare70 6 yıl
Bizim millet buna mouse bağlar gamepad felan :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balomer 6 yıl
güzel bir ürün ama insan zararını düşününce işler karışıyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
839 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, artırılmış gerçeklik ve
2 etiket daha google android
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Yararlı Android Uygulamaları Rehberi Bölüm 1 6 yıl Samsung Galaxy S4'ün tasarım öyküsü "Daha önce gördüğünüz hiç bir şeye benzemiyor" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim