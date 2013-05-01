Google Glass'ın nasıl kullanılacağıyla ilgili ilk tanıtım videosu yayınlandı





X laboratuvarlarında geliştirilmekte olan Project Glass'a ait ilk video yayınlandığında, artırılmış gerçeklik sunan bir kafa üstü ekranın insan hayatıyla modern teknolojiler arasındaki bütünleşmeyi günümüzün akıllı telefonlarından çok daha öteye taşıyabileceğini gösteren Google, geçen ay Glass Explorer programının katılımcılarını özel ürünleriyle buluşturmaya başlamıştı. Bir yandan geliştiricileri bu yeni nesil taşınabilir elektroniğin sınırlarını zorlamaları için teşvik eden internetvi, Project Glass'ın resmi Youtube kanalı üzerinden ilk video paylaşımını gerçekleştirdi. Glass'ın nasıl kullanıldığını açıklayan videoda, aygıtın arayüzünden kesitler de sunuluyor.

Videoda izlediğim hanımefendi, Google'nin yoğun çalışmaları sayesinde tüketiciler arasında geniş bir meraklı kitlesi oluşturan Glass'ı bir çırpıda giyiveriyor ve gözlük iskeletinin sağ kanadında yer alan dokunmatik yüzeye bir kez dokunarak aygıtı aktif hale getiriyor. Ekran kullanıcı tarafından görüşüne uygun şekilde konumlandırılıyor, ardından Android Ice Cream Sandwich sürümünden gücünü alan yazılımın kullanıcı arayüzünde dolaşılmaya başlıyor. Gözlüğün yalnızca birkaç işlevinin gösterildiği bu videoya benzer paylaşımlar gelmeye devam edecek. Moda sektörü dahil olmak üzere çeşitli alanlarda bu farklı çözümünün tanıtımını gerçekleştiren Google'nin son kullanıcıya yönelik faaliyetleri kapsamındaki bu ilk nasıl yapılır videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.youtube.com/googleglass