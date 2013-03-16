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Google, Google Play için abonelik temelli bir haber servisi üzerinde çalışıyor olabilir

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google, Google Play için abonelik temelli bir haber servisi üzerinde çalışıyor olabilir
Google, Android kullanıcılarının içerik ihtiyacını karşılayan Google Play'e abonelik sistemi üzerine kurulu yeni bir dijital haber kaynağı ekleyebilir. Konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmiş olmasa da marketin web sürümünde rastlanan bir JavaScript'teki "Google Play News" ifadesi ilk somut kanıt olarak karşımıza çıkıyor. JavaScript'in detayına indiğimizde kullanıcıların haber baskısını satın alabilmeleri veya abone olmaları için oturum açmaları gerektiğini belirten bir takım ifadeler görüyoruz.

Halihazırda iOS kullanıcılarının hizmetinde olan Gazete Bayisi'nin Android platformundaki karşılığı olması beklenen Google Play News'in nasıl bir işleyişe sahip olacağı şu an için merak konusu. Ayrıca, Google'ın servisi ne zaman devreye sokacağı ve Google Play'deki Dergi bölümünden servisi nasıl ayırt edeceği diğer bilinmezleri arasında yer alıyor.

Marketin web sürümündeki JavaScript'te karşımıza çıkan abonelik tabanlı servis hakkında hakkında ne gibi gelişmeler yaşanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. 

http://www.androidpolice.com/2013/03/15/introducing-google-play-news-a-newspaper-section-is-on-its-way-to-the-play-store/ Yorum Yaz
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