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Google, Google Play'in geliştirici politikasında değişikliklere giderek, kuralları sıkılaştırdı

6 yıl
3,8b
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Google, Android cihazların uygulama ihtiyacını karşılayan uygulama mağazası Google Play'in geliştiricilere yönelik şartnamesinde birtakım değişiklikler yapıldı.
Google Play'in geliştiricilere yönelik bu yeni değişiklik listesi kısa olsa da, değiştirilen veya getirilen kuralların ağırlığı listeyi bir hayli önemli kılıyor. ''Google Play'' üzerinden uygulama dağıtımı yapan geliştiricilerin en kısa zamanda uygulamalarını bu değişikliklere uygun hale getirmesi gerekiyor. 30 gün içerisinde yeni kurallara uygun hale gelmeyen uygulamaların ''Google Play'' üzerinden kaldırılacağı belirtiliyor.

Gereksiz içerikler ve ödeme şartlarına kadar çeşitli konularda bazı değişikliklerin yapıldığı kurallarda, kişisel bilgiler, gizlilik ve reklam konularının da üzerinde durulmuş. Google Play'in geliştirici şartnamesinde yapılan değişiklikler kısaca özetlenecek olursa:
Gereksiz İçerikler
 ''Google Play'' üzerindeki uygulamaların en çok eleştirilen yönlerinde biri olan gereksiz içerikler Android kullanıcıların en çok şikayetçi olduğu konulardan biri. Google, aldığı tedbirlerle bu şikayetleri azaltmak ve ''Google Play'' üzerinden dağıtılan uygulamaların kalitesini arttırmayı hedefliyor. Google'ın gereksiz içerikler ile ilgili kural ve şartları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Ürün tanıtımları kullanıcıyı yanlış yönlendirmemeli, uygulama mağazasının arama sonuçlarında sıralamayı veya uygunluğu kötü amaçlı olacak şekilde anahtar kelimelerle doldurmamalı.
• Geliştiriciler herhangi bir uygulamaya birden fazla oy vererek uygulamanın mağaza içerisindeki yerini değiştirmeye teşebbüs etmemeli veya kullanıcıların uygulama oylamalarında puanları etkileyecek teşviklerde bulunulmamalı
• Birincil işlevi herhangi bir web sitesine ilgi çekmek, geliştirici tarafından sahip olunmayan yada yönetilmeyen bir web sitesinin sahibinin veya yöneticisinin izni olmadan web görünümünü sağlamakta olan uygulamalar mağazaya eklenmemeli.
• Sihirbaz servisiyle veya otomatik bir araçla oluşturulmuş uygulamalar ilgili servisin operatörü tarafından 3. şahıslar adına mağazaya kayıt ettirilmemeli.
• Kullanıcıya içerik ve gönderimde hedeflenen alıcıyı onaylama yetkisi verilmeden kullanıcı adına SMS, e-posta veya diğer mesajlar gönderilmemeli.
• Tekrarlanmış içerikler mağazaya eklenmemeli


Ödeme Şartları
Mağaza içerisinde yer alan uygulamalar indirme veya uygulama içi satın alımlar yoluyla olsun, tüm işlemlerinde Google'ın kendi ödeme sistemini kullanarak gerçekleştirmek zorunda. Bu durum uygulama dışında gerçekleştirilen ürün veya içerik alımını kapsamazken, aynı şekilde fiziksel ürünlerin satışlarını da kapsamı altına almıyor. Söz konusu kuralın içeriğinde ''geliştiricilerin kullanıcıları yanlış yönlendirmemesi'' ibaresi de yer alıyor.

Gizlilik/Kişisel Bilgiler
Android kullanıcılarının kişisel bilgilerine, uygulamalarına ve cihazlarda güvenlik açıklarına neden olabilecek virüs, turuva atı, solucan ve benzeri tehlikeli ürünleri mağazasında istemediğini bir kez daha belirten Google, herhangi bir şart altında bu tarz bileşenlerin dağıtılmasını istemiyor. Ayrıca, söz konusu duruma kullanıcının telefonunda yer alan bilgilerin izin verilmediği taktirde dışarı aktarılması da dahil oluyor. 
Reklamlar 
Geliştiriciler sahip olduğu uygulamanın içeriğinden sorumlu olduğu kadar uygulamasında gösterilen reklamlardan da sorumlu tutuluyor. Yasadışı aktiviteler, şiddet ve müstehcen içerik veya gizlilik ihlali gibi durumlar ile ilgili şartlar reklamları da kapsamına alıyor. Uygulama içinde yer alan reklamların durumla ilgili şartları ihlal etmemesi de gerekiyor.
Uygulama adlandırmaları ve ikonları
Google Play'e yeni kayıt olan kullanıcıların kafasını karıştırmayı planlayan geliştiriciler, Google'ın bu durum ile ilgili şartları ve kuralları sayesinde artık amaçlarına ulaşamayacak. Google'ın getirdiği değişikler sayesinde birbiriyle benzerlik gösteren ikonlara ve adlara artık rastlanılmayacak.
Uygulama geliştiricilerinin daha kaliteli ve güvenilir içerik sunmasına yönelik önemli bir adım atan Google, bu sayede kullanıcılarının daha iyi içeriklere ulaşmasını sağlamış olacak.

http://play.google.com/about/developer-content-policy.html Yorum Yaz
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MaNgOsEr 6 yıl en beğenilen
Haber Ekibi çalışıyor , sabaha karşı 5'te haber ekliyor adamlar
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Peregrino 6 yıl
okumaya basladigimda tam bitirecektim ki basini unuttum.
1 Yanıt Yanıtla +8
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Grimp 6 yıl
Ben bunu bu saatte nasıl okuyacağım
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N3CAT1 6 yıl
zaten google play'e uygulama eklemek çok basit. aynı uygulamayı slideme, samsung apps veya amazon markete eklemek için 9 dokuz takla attım.

beni en çok şaşırtansa samsung apps'a uygulamayı eklediğinizde uygulamada onlarca test yapması ve gördükleri eksiklikleri videoya çekmeleri. adamları hakkaten takdir ettim :) ayrıca amazon market de eksiklikleri video ile belirtmese de iyi bir raporla belirtiyor.

ve işin kötü tarafı bu mağazalar, eksiklikleri gidermeden uygulamanızı yayınlanmıyor :)
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john ronald reuel tolkien 6 yıl
android iyice güzelleşiyor ios ve iphone ağlamaya başlasın
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teramit 6 yıl
vaktiyle en sallama uygulamayı bile sırf uygulama sayısı artsın diye alan google şimdi kaliteyi artırmak için uygulama kesiyor.ama adı çıktı dokuza google play in işi zor.
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Mr. 3D Waffle 6 yıl
ŞARTLARI OKUDUM VE KABUL EDİYORUM
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bocekgrafik 6 yıl
Play tuşu ayağına çakmışlar yine piramidi.
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murdocklawless 6 yıl
aslında google bunu isteyene kadar rehber ve diğer bilgi içeren kısımlarrın ayarlarına üçüncü parti yazılımların ulaşmasını engelle diye bir seçenek koysa oldu bitti. ikinci seçenek olarakta ulaşmayı isteyen uygulama olursa sor diye bir seçenek olur. gayette güzel olur.
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Thor bin Odin 6 yıl
Okumadım ama sanırım gereksiz uygulamaları marketten kaldıracakmış.Tam isabet olmuş
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Titanyum Adayı 6 yıl
Bir çok uygulama marketten kaldırılacaktır o zaman. Google play bir çok gereksiz ve kalitesiz uygulamayla dolu google bu politikayı en başından beri uygulamalıydı app store a yetişebilmek için her şeyi serbest bıraktılar.
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cagataykoroglu 6 yıl
0RK
Android kullanıcılarının kişisel bilgilerine, uygulamalarına ve cihazlarda güvenlik açıklarına neden olabilecek virüs, turuva atı, solucan ve benzeri tehlikeli ürünleri mağazasında istemediğini bir kez daha belirten Google...
Yok bir de isteseydiniz. Çok iyi olmuş da el atmaları gereken asıl sorunlardan biri de verilen izinler. Verilen izinler sayesinde uygulama sahipleri annemin kızlık soyadına kadar biliyordur herhalde.

evet kardeş android uygulamalarında en nefret ettiğim konu bu. özellikle ücretsizleri sırf bu yüzden kullanmıyorum.
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kımyasal 6 yıl
Olmasi gereken bir karar.bu sayede marketteki kalite articaktir.diger bir arkadasin belirttigi gibi uygulamalara verilen erişim haklarinin kisitlanmasi şart.
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MrDj 6 yıl
baştan sıkı tutsalar işi hiç fena olmazdı.kötü fener uyguluması bile telefonun kimliğini oku yok görüşmelere bak gibi izinler istiyor.linux tabanlı bir sistemin bu kadar çöp uygulama ile doldurulmasına karşıyım.biraz daha güvenlik hiç fena olmaz.
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hazarRS 6 yıl
evde 5 kişiyiz. hepsine 1 paragraf verdim okusunlar diye, herkes okuyup anlayarak birbirine anlatacak. yoksa okunmaz hacı bu.
yazan arkadaşın emeğine sağlık ama, üşenmemiş bu saatte oturup yazmış.
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Naruto45 6 yıl

Okumadım birisi özet geçsin uykum geldi
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