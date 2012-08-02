Google, Google Play'in geliştirici politikasında değişikliklere giderek, kuralları sıkılaştırdı





Google, Android cihazların uygulama ihtiyacını karşılayan uygulama mağazası Google Play'in geliştiricilere yönelik şartnamesinde birtakım değişiklikler yapıldı.

Google Play'in geliştiricilere yönelik bu yeni değişiklik listesi kısa olsa da, değiştirilen veya getirilen kuralların ağırlığı listeyi bir hayli önemli kılıyor. ''Google Play'' üzerinden uygulama dağıtımı yapan geliştiricilerin en kısa zamanda uygulamalarını bu değişikliklere uygun hale getirmesi gerekiyor. 30 gün içerisinde yeni kurallara uygun hale gelmeyen uygulamaların ''Google Play'' üzerinden kaldırılacağı belirtiliyor.





Gereksiz içerikler ve ödeme şartlarına kadar çeşitli konularda bazı değişikliklerin yapıldığı kurallarda, kişisel bilgiler, gizlilik ve reklam konularının da üzerinde durulmuş. Google Play'in geliştirici şartnamesinde yapılan değişiklikler kısaca özetlenecek olursa:

Gereksiz İçerikler

''Google Play'' üzerindeki uygulamaların en çok eleştirilen yönlerinde biri olan gereksiz içerikler Android kullanıcıların en çok şikayetçi olduğu konulardan biri. Google, aldığı tedbirlerle bu şikayetleri azaltmak ve ''Google Play'' üzerinden dağıtılan uygulamaların kalitesini arttırmayı hedefliyor. Google'ın gereksiz içerikler ile ilgili kural ve şartları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Ürün tanıtımları kullanıcıyı yanlış yönlendirmemeli, uygulama mağazasının arama sonuçlarında sıralamayı veya uygunluğu kötü amaçlı olacak şekilde anahtar kelimelerle doldurmamalı.

• Geliştiriciler herhangi bir uygulamaya birden fazla oy vererek uygulamanın mağaza içerisindeki yerini değiştirmeye teşebbüs etmemeli veya kullanıcıların uygulama oylamalarında puanları etkileyecek teşviklerde bulunulmamalı

• Birincil işlevi herhangi bir web sitesine ilgi çekmek, geliştirici tarafından sahip olunmayan yada yönetilmeyen bir web sitesinin sahibinin veya yöneticisinin izni olmadan web görünümünü sağlamakta olan uygulamalar mağazaya eklenmemeli.

• Sihirbaz servisiyle veya otomatik bir araçla oluşturulmuş uygulamalar ilgili servisin operatörü tarafından 3. şahıslar adına mağazaya kayıt ettirilmemeli.

• Kullanıcıya içerik ve gönderimde hedeflenen alıcıyı onaylama yetkisi verilmeden kullanıcı adına SMS, e-posta veya diğer mesajlar gönderilmemeli.

• Tekrarlanmış içerikler mağazaya eklenmemeli









Ödeme Şartları

Mağaza içerisinde yer alan uygulamalar indirme veya uygulama içi satın alımlar yoluyla olsun, tüm işlemlerinde Google'ın kendi ödeme sistemini kullanarak gerçekleştirmek zorunda. Bu durum uygulama dışında gerçekleştirilen ürün veya içerik alımını kapsamazken, aynı şekilde fiziksel ürünlerin satışlarını da kapsamı altına almıyor. Söz konusu kuralın içeriğinde ''geliştiricilerin kullanıcıları yanlış yönlendirmemesi'' ibaresi de yer alıyor.





Gizlilik/Kişisel Bilgiler

Android kullanıcılarının kişisel bilgilerine, uygulamalarına ve cihazlarda güvenlik açıklarına neden olabilecek virüs, turuva atı, solucan ve benzeri tehlikeli ürünleri mağazasında istemediğini bir kez daha belirten Google, herhangi bir şart altında bu tarz bileşenlerin dağıtılmasını istemiyor. Ayrıca, söz konusu duruma kullanıcının telefonunda yer alan bilgilerin izin verilmediği taktirde dışarı aktarılması da dahil oluyor.

Reklamlar

Geliştiriciler sahip olduğu uygulamanın içeriğinden sorumlu olduğu kadar uygulamasında gösterilen reklamlardan da sorumlu tutuluyor. Yasadışı aktiviteler, şiddet ve müstehcen içerik veya gizlilik ihlali gibi durumlar ile ilgili şartlar reklamları da kapsamına alıyor. Uygulama içinde yer alan reklamların durumla ilgili şartları ihlal etmemesi de gerekiyor.

Uygulama adlandırmaları ve ikonları

Google Play'e yeni kayıt olan kullanıcıların kafasını karıştırmayı planlayan geliştiriciler, Google'ın bu durum ile ilgili şartları ve kuralları sayesinde artık amaçlarına ulaşamayacak. Google'ın getirdiği değişikler sayesinde birbiriyle benzerlik gösteren ikonlara ve adlara artık rastlanılmayacak.

Uygulama geliştiricilerinin daha kaliteli ve güvenilir içerik sunmasına yönelik önemli bir adım atan Google, bu sayede kullanıcılarının daha iyi içeriklere ulaşmasını sağlamış olacak.

http://play.google.com/about/developer-content-policy.html