Google Hangouts'un artık kendi sitesi var





İnternet devi Google'ın daha önce Gmail ya da Google+ gibi hizmetlerinde kullanılabilen anlık mesajlaşma ve konuşma servisi Hangouts, artık kendine özel bir site içerisinde hizmet vermeye başladı.





Hangouts.google.com adresi üzerinden erişilebilen bağımsız Hangouts, mevcut kullanıcıların yabancılık çekmeyecekleri modern bir arayüzle karşımıza çıkıyor. Mesaj yanında video ve sesli görüşme için de aktif olarak kullanılabilen servis, genel olarak etkili bir deneyim vaat ediyor ve sadece Hangouts'a erişmek isteyenlere güzel bir çözüm sunuyor.





Bildiğiniz gibi son dönemde Facebook Messenger ile WhatsApp gibi popüler servisler de özel internet sayfalarını yayına sokmuştu. Hangouts için de böyle bir adımın atılması rekabet için olumlu görülüyor.



http://thenextweb.com/google/2015/08/17/google-hangouts-finally-has-its-own-website/