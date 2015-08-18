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Google Hangouts'un artık kendi sitesi var

3 yıl
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3
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Hangouts'un artık kendi sitesi var


İnternet devi Google'ın daha önce Gmail ya da Google+ gibi hizmetlerinde kullanılabilen anlık mesajlaşma ve konuşma servisi Hangouts, artık kendine özel bir site içerisinde hizmet vermeye başladı.

Hangouts.google.com adresi üzerinden erişilebilen bağımsız Hangouts, mevcut kullanıcıların yabancılık çekmeyecekleri modern bir arayüzle karşımıza çıkıyor. Mesaj yanında video ve sesli görüşme için de aktif olarak kullanılabilen servis, genel olarak etkili bir deneyim vaat ediyor ve sadece Hangouts'a erişmek isteyenlere güzel bir çözüm sunuyor.

Bildiğiniz gibi son dönemde Facebook Messenger ile WhatsApp gibi popüler servisler de özel internet sayfalarını yayına sokmuştu. Hangouts için de böyle bir adımın atılması rekabet için olumlu görülüyor.

http://thenextweb.com/google/2015/08/17/google-hangouts-finally-has-its-own-website/ Yorum Yaz
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Riyaziyeci 3 yıl
arifakinti
Yeni telefon aldığımda veya telefona format attığımda ilk devre dışı bıraktığım uygulamalar arasında

Aynı şekilde bende. Bazen arkadaşların cihazlarını kontrol ederken onlarda bile devre dışı bırakıyorum.
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arifakinti 3 yıl
Yeni telefon aldığımda veya telefona format attığımda ilk devre dışı bıraktığım uygulamalar arasında
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kadirirdem 3 yıl
whatsapp web çıktı ya bunun çıkmasa olmaz :D....
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