Google Haritalar’ın artırılmış gerçeklik sürümü, “Yerel Rehberler” aracılığıyla test ediliyor

Google Haritalar’ın artırılmış gerçeklik (AR) sürümü, ilk çıkışının ardından aylar sonra nihayet kullanıma sunulmaya başlıyor. Wall Street Journal’a konuşan Google, yürürken kullanıma odaklı sürümün ilk etapta “Yerel Rehberlerin” erişimine açılacağını ifade etmiş. Diğer kullanıcılar ise kapsamalı testlerden sonra yazılıma erişim sağlayabilecek.

Sistemin temel işleyiş tarzında bir değişiklik olmadığı söyleniyor. Haritalar; konumunuzu GPS ile kabaca tahmin ettikten sonra telefonunuzun kamerası yardımıyla, lokasyonunuzu daha net bir biçimde buluyor. Daha sonra, 3 boyutlu oklar yardımıyla dönüş yapmanız gereken yerleri size bildiriyor.

Güvenliğe dikkat

Google’ın burada bir konuya dikkat çektiğini ifade etmemiz gerekiyor. Şirket, istediğiniz yere ulaşmaya çalışırken AR sürümüne çok fazla bağlı kalmamanız gerektiğini düşünüyor. Bu sebeple, telefonu AR modunda çok fazla kullanmaya kalktığınızda; sistem sizden gözünüzü telefondan ayırmak için uyarılarda bulunacak ve son hamle olarak ise ekranı kapatacak. Tüm bu önlemlerin amacı ise pil ve veri tasarrufu sağlamanın yanında, güvenliği elden bırakmamak olarak ifade ediliyor. Anlaşılan Google, yolda ekrana bakar halde yürürken bir yerlere ya da birilerine çarpmanızı istemiyor.

Google Glass tarzı giyilebilir teknolojiler iyice yaygınlaşmadıkça, AR teknolojisinin klasik navigasyon yöntemini tahtından edemeyeceği ifade ediliyor. Yine de AR temelli yönlendirme; GPS sinyalinin kaybolma ihtimalinin olduğu yüksek binalarla çevrili şehir merkezlerinde veya kafa karışıklığı yaratabilecek kavşaklarda yönünüzü bulmak konusunda, size yardımcı olabilir.

https://www.wsj.com/articles/its-the-real-worldwith-google-maps-layered-on-top-11549807200?mod=e2twd