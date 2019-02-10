Google Chrome'a sekme önizlemeleri geliyor

Google Chrome, her ne kadar web tarayıcılar arasında en rağbet göreni olsa da kullanıcıların talep ettikleri ve henüz kavuşamadıkları pek çok özellik var. Örneğin bunların başlıcalarından biri sekme önizlemeleri.
Söylentilere göre bu özellik şu an Google Chrome için test ediliyor ve yakın gelecekte sekme önizlemeleri Google Chrome'a da gelmiş olacak. Test sürecinin ne zaman sonlanacağı henüz bilinmiyor. Ancak bu özellik diğer web tarayıcılarında bir hayli uzun zamandır var. Bu bakımdan Google da elini çabuk tutarak bir sonraki kararlı güncellemede özelliği kullanıma açacaktır muhtemelen.
https://news.softpedia.com/news/google-chrome-to-get-tab-previews-a-la-microsoft-edge-524890.shtml Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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