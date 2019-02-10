Google Chrome'a sekme önizlemeleri geliyor

Google Chrome, her ne kadar web tarayıcılar arasında en rağbet göreni olsa da kullanıcıların talep ettikleri ve henüz kavuşamadıkları pek çok özellik var. Örneğin bunların başlıcalarından biri sekme önizlemeleri.

https://news.softpedia.com/news/google-chrome-to-get-tab-previews-a-la-microsoft-edge-524890.shtml

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de dahil olmak üzere pek çok web tarayıcısında bulunan sekme önizlemeleri, çok fazla sekmeyi aynı anda kullanan biriyseniz gerçekten çok pratik olabiliyorlar. Çok fazla sekme aynı anda açık olduğunda aradığınız sekmeyi bulmak çok kafa karıştırıcı olabiliyor ve sekme önizlemeleri ile sekmelerin üzerine farenizi götürerek rahatlıkla aradığınızı bulabiliyorsunuz.Söylentilere göre bu özellik şu aniçin test ediliyor ve yakın gelecekte sekme önizlemeleri'a da gelmiş olacak. Test sürecinin ne zaman sonlanacağı henüz bilinmiyor. Ancak bu özellik diğer web tarayıcılarında bir hayli uzun zamandır var. Bu bakımdanda elini çabuk tutarak bir sonraki kararlı güncellemede özelliği kullanıma açacaktır muhtemelen.