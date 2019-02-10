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Google Chrome'a sekme önizlemeleri geliyor

Microsoft Edge başta olmak üzere pek çok web tarayıcıda bulunan sekme önizlemesi özelliği Google Chroma'a da geliyor. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
3 ay
5,2b
1
10
Tarayıcılar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Google Chrome, her ne kadar web tarayıcılar arasında en rağbet göreni olsa da kullanıcıların talep ettikleri ve henüz kavuşamadıkları pek çok özellik var. Örneğin bunların başlıcalarından biri sekme önizlemeleri.
Microsoft Edge de dahil olmak üzere pek çok web tarayıcısında bulunan sekme önizlemeleri, çok fazla sekmeyi aynı anda kullanan biriyseniz gerçekten çok pratik olabiliyorlar. Çok fazla sekme aynı anda açık olduğunda aradığınız sekmeyi bulmak çok kafa karıştırıcı olabiliyor ve sekme önizlemeleri ile sekmelerin üzerine farenizi götürerek rahatlıkla aradığınızı bulabiliyorsunuz.

Söylentilere göre bu özellik şu an Google Chrome için test ediliyor ve yakın gelecekte sekme önizlemeleri Google Chrome'a da gelmiş olacak. Test sürecinin ne zaman sonlanacağı henüz bilinmiyor. Ancak bu özellik diğer web tarayıcılarında bir hayli uzun zamandır var. Bu bakımdan Google da elini çabuk tutarak bir sonraki kararlı güncellemede özelliği kullanıma açacaktır muhtemelen.
https://news.softpedia.com/news/google-chrome-to-get-tab-previews-a-la-microsoft-edge-524890.shtml Yorum Yaz
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firtinax 3 ay
Yeni özellikler eklemek yerine, sistem kaynaklarını daha az kullanmaya odaklansalardaha iyi olur. Yoksa geleceğini çok iyi görmüyorum.
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bkaakco 3 ay
Diğer tarayıcılarda sevmediğim bir özellik.
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DH Misafiri 3 ay
önce ram kullanımını çözsün
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sosisvesalam 3 ay
bundan önce çok sekme açınca sekmeler birbirine giriyor önce o sorunu çözsünler hala en kullanışlı tarayıcı firefox sekme yapısı olsun kullanıcıya sunduğu esneklik olsun istediğin iconu istediğin yere alabiliyorsun.
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Askaparta 3 ay
Geç kaldı. Gelsin deneriz, iş veri tabanım en iyi Chrome’da çalıştığı için bol sekme oluyor.
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cceviz 3 ay
Mouse u üzerine getirip açılan Ön izlemeye bakana kadar tıklar sayfaya bakarım.
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SONEKTRA 3 ay
Oparada bayadir var.
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TurboBoosted 3 ay
Mobilde şarjı çok yiyor. En iyisi safari yine. (İos)
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Sipihrz 3 ay
Chrome da başka tarayıcıların yıllar önce yaptığı özellikleri şimdi getiriyor enteresan
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FerdosParadise 3 ay
yakışır..
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google chrome, sekme önizlemesi ve
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