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Google Haritalar’ın hız limiti ve radar gösterme özelliği 40 ülkeye yayılıyor

ABD, İngiltere gibi birkaç ülkede testleri yapılan Google Haritalar’ın hız limiti ve radar gösterme özelliği, 40 ülkeye daha yayılıyor. Aralarında maalesef Türkiye bulunmuyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Haritalar’ın hız limiti ve radar gösterme özelliği 40 ülkeye yayılıyor
İçinde bulunduğumuz senenin başında ABD, İngiltere, Avustralya, Rusya vb. ülkelerde, Google Haritalar’a hız limiti ve radar uyarıları eklendi. Bugün itibariyle hız limiti ve radarların görülebildiği ülke sayısı 40’a yükseldi. Aralarında maalesef Türkiye bulunmuyor.

Android ve iOS uygulamasında

Google Haritalar’ın Android ve iOS uygulamalarına gelen güncelleme ile hız limiti ve radar özelliği daha fazla ülkede gösterilmeye başlandı. Özelliği kullanabilen tüm ülkelerin listesi şu şekilde: Avustralya, Brezilya, ABD, Kanada, İngiltere, Hindistan, Meksika, Rusya, Japonya, Andorra, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İsrail, İtalya, Ürdün, Kuveyt, Letonya, Litvanya, Malta, Fas, Namibya, Hollanda, Norveç, Umman, Polonya, Portekiz, Katar, Romanya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Slovakya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, Tunus ve Zimbabve.

Hız limiti ve radarların vatandaşlar tarafından takip edilmesi Almanya, İsviçre ve Fransa gibi ülkelerde yasa dışı olarak nitelendiriliyor. O yüzden liste içerisinde bulunmuyorlar. Hatta Fransa’da telefonunuzdaki illegal uygulamaların polis tarafından kontrol edilmesi bile mümkün.

Ayrıca Bkz. "Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz"

Google Haritalar’ın yeni özelliği birçok kullanıcı tarafından uzun zamandır talep ediliyordu. Böylece daha fazla kullanıcıya yayılmaya başlamış oldu. Android tarafında kullanıcılar radar konumlarını da bildirebiliyorlar. iOS kullanıcıları için henüz radar konumu raporlama özelliği mevcut değil.


https://www.engadget.com/2019/05/30/google-speed-limits-radar-trap-locations/ Yorum Yaz
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Ufocu 1 hf. en beğenilen
Yandex Varken Google ı ne yapayım
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yunusaticioglu 1 hf.
Zimbabve bile daha değerli demek ki
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AMC 1 hf.
Yandex map daha güzel geliyor bana
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astegon 1 hf.
Yandex mi, POI konusunda Google'a kimse yetişemiyor.
he yandex
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DH Misafiri 1 hf.
Google maps yüzünden sıksık yanlış yerlere gittim tavsiyem biryeri bulduysanız street view olarak bakın gerçekten orada aradığınız şey var mı görün. Google bu hataları hiç düzeltmiyor
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khaos 1 hf.
Google maps yandex ten çok daha kaliteli en ücra noktalarda bile ortalama bir bilgi veriyor ancak malesef google tr ofisi gibi beceriksiz ve üretkenlikten uzak bir oluşum varken maps e gelen yeniliklerin Türkiye ye gelmesini çok bekleriz.
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car_26 1 hf.
Google Maps son 2 aydır hiç verimli çalışmıyor.
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StaatSanWalt 1 hf.
Şu özellik gelirse Türkiyede değeri bayağı bir artar ama yasal kısıtlamalar var sanırım, arkadaş anlamıyorum mahkeme kararlarında hız sınırı, radar için uyarı yoksa yazılan cezaları iptal ediyorlar. Gelgelelimki hız sınırını, radarı kendin öğrenmeye çalıştığında illegal oluyor, çok acayip.
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balcis 1 hf. StaatSanWalt
olmamalı, yandex'te var hız limitleri.
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yunusaticioglu 1 hf.
Zimbabve bile daha değerli demek ki
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baranel 1 hf.
İos için söylüyorum. Arabada mecbursun carplay kullanmaya, ios izin vermiyor başka harita kullanmana. Telefonu arabaya taktığın anda ios ne sunmuşsa o, diğerlerini tanımıyor.
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toowylde 1 hf. baranel
Google maps IOS'da var. Car Play içinden de kullanılabiliyor.
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Baelros 1 hf. baranel
Carplay'de Google Maps ve Waze destegi var. Apple Maps'i kullanmanin bir manasi yok kesinlikle, zaten bir yeri bulabildigi de yok :) Haritaya Bauhaus diyorum ABD'de de abuk subuk yerler cikartiyor. Google Maps'e diyorum en yakinimdakileri cikartiyor hemen.
Waze bu arada daha basarili
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cank1981 1 hf.
Here maps varken gerek duymuyorum
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Ufocu 1 hf. en beğenilen
Yandex Varken Google ı ne yapayım
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furkancool 1 hf. Ufocu
katılıyorum. bu kadar kullanışsız, gereksiz, hasssiyeti düşük amele bi navigasyon programı yaptıkları için kendilerini tebrik ediyorum. Normalde Yandex kullanıyorum es kaza gaflete kapılıp google dan navigasyonu her açtığımda kendine sözdürmeyi başarıyor.
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