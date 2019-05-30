Google Haritalar’ın hız limiti ve radar gösterme özelliği 40 ülkeye yayılıyor

hız limiti ve radar uyarıları ülke sayısı 40’a yükseldi. Aralarında maalesef Türkiye bulunmuyor. İçinde bulunduğumuz senenin başında ABD, İngiltere, Avustralya, Rusya vb. ülkelerde, Google Haritalar’aveuyarıları eklendi . Bugün itibariyle hız limiti ve radarların görülebildiği. Aralarında maalesef Türkiye bulunmuyor.

Android ve iOS uygulamasında

Google Haritalar’ın Android ve iOS uygulamalarına gelen güncelleme ile hız limiti ve radar özelliği daha fazla ülkede gösterilmeye başlandı. Özelliği kullanabilen tüm ülkelerin listesi şu şekilde: Avustralya, Brezilya, ABD, Kanada, İngiltere, Hindistan, Meksika, Rusya, Japonya, Andorra, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İsrail, İtalya, Ürdün, Kuveyt, Letonya, Litvanya, Malta, Fas, Namibya, Hollanda, Norveç, Umman, Polonya, Portekiz, Katar, Romanya, Suudi Arabistan, Sırbistan, Slovakya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, Tunus ve Zimbabve.

Hız limiti ve radarların vatandaşlar tarafından takip edilmesi Almanya, İsviçre ve Fransa gibi ülkelerde yasa dışı olarak nitelendiriliyor. O yüzden liste içerisinde bulunmuyorlar. Hatta Fransa’da telefonunuzdaki illegal uygulamaların polis tarafından kontrol edilmesi bile mümkün.

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Google Haritalar’ın yeni özelliği birçok kullanıcı tarafından uzun zamandır talep ediliyordu. Böylece daha fazla kullanıcıya yayılmaya başlamış oldu. Android tarafında kullanıcılar radar konumlarını da bildirebiliyorlar. iOS kullanıcıları için henüz radar konumu raporlama özelliği mevcut değil.

https://www.engadget.com/2019/05/30/google-speed-limits-radar-trap-locations/