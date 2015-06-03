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Google Haritalar seyahat bilgisi sunduğu bölgeleri genişletiyor

3 yıl
1,6b
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Google Haritalar seyahat bilgisi sunduğu bölgeleri genişletiyor

Google resmi blog sayfasında yaptığı duyuruda Haritalar servisine 6 yeni bölgede seyahat bilgileri eklediğini açıkladı. Seyahat şirketlerinden alınarak oluşturulan bu bilgiler bölge içerisindeki karayolu, deniz veya raylı sistem gibi ulaşım araçlarına ait bilgileri içeriyor. 100'den fazla şirket ile işbirliği yapılarak alınan bilgiler aynı zamanda araçların anlık olarak izlenmesine de imkan verebiliyor. Yolculuk süresi, kalkış ve varış saatleri gibi bilgiler kullanıcılara sunulurken beklenilen otobüsün erken varması gibi ekstra durumların bilgisi de bildirim olarak kullanıcılara ulaştırılıyor.
Yeni açıklama ile İngiltere, Hollanda, Budapeşte, Chicago, San Francisco, ve Seattle bölgeleri de Haritalar uygulamasında bu hizmetten faydalanmaya başlamış durumda. 70 Ülkede 18000'den fazla şehirde seyahat bilgisi hizmeti veren uygulama malesef ülkemiz sınırlarında henüz kullanılamıyor, ancak seyahat edecek kişiler için hayat kurtarıcı nitelikte olabilir. Yandex'in benzer hizmeti Yandex.Seyahat'de geçtiğimiz aylarda ülkemiz için kullanıma açılmıştı.

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s.b. 3 yıl en beğenilen
Daha dün arkadaş konum attı Whatsapp üzerinden. Tıkladım ve Google Haritalar ile aç dedim. Google Haritalar benim konumumu buldu, sonra biraz sağa, biraz sola, biraz ileri biraz geri kaydırdı. Sonra araba tarifi al dedim ve önizlemeye bastım. Ancak yönüm ne tarafa göstermiyordu. Onun için sağ aşağıdaki konuma tıkladım yönümü göstersin diye vs.
Sonra bu saçma programla uğraşmaktan vazgeçtim. Whatsapp üzerinden arkadaşımın gönderdiği konuma tıkladım ve HERE ile aç seçeneğini işaretledim. Araba ile başlat dedim. "150 metre sonra sağa dönün" sesiyle, toplamda 5 sn. içinde yola koyuldum.
Ben daha önce Nokia'nın 5800 modelinde görmüş hayran kalmıştım. Daha sonra Donanım Haber'de Android'de de olduğunu öğrendim ve çevremdeki herkese tavsiye ettim hepsi çok memnun. Ankara için söylüyorum; Ankara Bulvarı gibi koca bulvar hâla Google Haritalar'da görünmüyor, bazı okullar, mekanlar yanlış gösteriliyor. HERE ise şuana kadar yarı yolda bırakmadı.
Kısacası, lütfen HERE kullanalım ve kullanmayanları uyaralım.
Daha dün arkadaş konum attı Whatsapp üzerinden. Tıkladım ve Google Haritalar ile aç dedim. Google Haritalar benim konumumu buldu, sonra biraz sağa, biraz sola, ...
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meego 3 yıl
Daima HeRe...
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camoka5 3 yıl
Yandex ve here varken google ın 10 fırın ekmek yemesi lazım. Yandexin Türkiye ye verdiği öncelik ve önem de düşünülünce seçim konusunda pek düşünmeye gerek kalmıyor.
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s.b. 3 yıl en beğenilen
Daha dün arkadaş konum attı Whatsapp üzerinden. Tıkladım ve Google Haritalar ile aç dedim. Google Haritalar benim konumumu buldu, sonra biraz sağa, biraz sola, biraz ileri biraz geri kaydırdı. Sonra araba tarifi al dedim ve önizlemeye bastım. Ancak yönüm ne tarafa göstermiyordu. Onun için sağ aşağıdaki konuma tıkladım yönümü göstersin diye vs.
Sonra bu saçma programla uğraşmaktan vazgeçtim. Whatsapp üzerinden arkadaşımın gönderdiği konuma tıkladım ve HERE ile aç seçeneğini işaretledim. Araba ile başlat dedim. "150 metre sonra sağa dönün" sesiyle, toplamda 5 sn. içinde yola koyuldum.
Ben daha önce Nokia'nın 5800 modelinde görmüş hayran kalmıştım. Daha sonra Donanım Haber'de Android'de de olduğunu öğrendim ve çevremdeki herkese tavsiye ettim hepsi çok memnun. Ankara için söylüyorum; Ankara Bulvarı gibi koca bulvar hâla Google Haritalar'da görünmüyor, bazı okullar, mekanlar yanlış gösteriliyor. HERE ise şuana kadar yarı yolda bırakmadı.
Kısacası, lütfen HERE kullanalım ve kullanmayanları uyaralım.
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