Google Haritalar seyahat bilgisi sunduğu bölgeleri genişletiyor

Google resmi blog sayfasında yaptığı duyuruda Haritalar servisine 6 yeni bölgede seyahat bilgileri eklediğini açıkladı. Seyahat şirketlerinden alınarak oluşturulan bu bilgiler bölge içerisindeki karayolu, deniz veya raylı sistem gibi ulaşım araçlarına ait bilgileri içeriyor. 100'den fazla şirket ile işbirliği yapılarak alınan bilgiler aynı zamanda araçların anlık olarak izlenmesine de imkan verebiliyor. Yolculuk süresi, kalkış ve varış saatleri gibi bilgiler kullanıcılara sunulurken beklenilen otobüsün erken varması gibi ekstra durumların bilgisi de bildirim olarak kullanıcılara ulaştırılıyor.

Yeni açıklama ile İngiltere, Hollanda, Budapeşte, Chicago, San Francisco, ve Seattle bölgeleri de Haritalar uygulamasında bu hizmetten faydalanmaya başlamış durumda. 70 Ülkede 18000'den fazla şehirde seyahat bilgisi hizmeti veren uygulama malesef ülkemiz sınırlarında henüz kullanılamıyor, ancak seyahat edecek kişiler için hayat kurtarıcı nitelikte olabilir. Yandex'in benzer hizmeti Yandex.Seyahat'de geçtiğimiz aylarda ülkemiz için kullanıma açılmıştı.