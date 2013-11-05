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Google Helpouts servisini kullanıma soktu

5 yıl
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1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Helpouts servisini kullanıma soktu
İnternetin hemen her alanında faaliyet gösteren Google, yakın zaman içerisinde testlerine başladığı ve kişilere yardım amacıyla hazırladığı Helpouts isimli yeni servisini kullanıma soktuğunu açıkladı.
Temel olarak konusunda uzman kişilerin, yardıma ihtiyaç duyan diğer kişilere bilgi vermesi ya da yol göstermesi amacıyla hazırlanan Helpouts, Google+ Hangouts temelinde canlı video görüşme üzerinden çalışıyor. Bünyesinde Ev ve Bahçe, Bilgisayar ve Elektronik, Sağlık ve Danışmanlık, Beslenme ve Spor, Moda ve Güzellik, Sanat ve Müzik, Yemek ve Eğitim gibi farklı kategorileri barındıran servis, örneğin Microsoft Office ibaresi yazıldıktan sonra bu konu hakkında ders veren kişilerin ücretlerini, ders saatlerini ve eğitmen bilgilerini direkt olarak kullanıcılarına karşısına getirebiliyor.
Google'ın Helpouts için hazırladığı sayfaya ve şimdiden içerisine eklenen yüzlerce içeriğe buradan ulaşabilirsiniz. 


http://www.trustedreviews.com/news/google-helpouts-provides-live-video-help-for-everything Yorum Yaz
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neo01470 5 yıl
Çok güzel bir sistem..
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