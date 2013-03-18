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Google, Keep adlı yeni bir not alma uygulaması üzerinde çalışıyor olabilir

6 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, Keep adlı yeni bir not alma uygulaması üzerinde çalışıyor olabilir

Bugüne kadar pek çok çevrimiçi hizmeti kullanıcılara sunan Google, kaldırdığı hizmetlerle de çok konuşuldu. RSS okuyucu uygulaması Reader'ı kaldıracağını duyurduktan sonra firmanın yeni bir hizmet üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Google Drive kodlarında ortaya çıkan bilgilere göre Google, Keep adını verdiği bir not alma servisi üzerinde çalışıyor. Servisin ne olduğu tam olarak bilinmese de Evernote veya Pocket tarzında bir not alma veya makale saklama uygulaması olduğu düşünülüyor. Google'ın servisini Memento kod adıyla ifade ettiği belirtiliyor.

Ayrıca Temmuz 2012 tarihine ait olduğu belirtilen bir Android tarayıcısı anlık önizlemesi, Google Keep'e ekle şeklinde bir ibarenin bulunduğunu gösteriyor. Bu da Google'ın uzun süredir servisi denediği anlamına geliyor.

Şimdilik servisin detayları belli değil. Evernote ve Pocket gibi uygulamalara olan ilginin Google'ı bu alana yönlendirdiği düşünülüyor. Ancak hizmetin ne zaman devreye gireceği bilinmiyor. 

http://www.phonearena.com/news/Google-may-take-on-EvernotePocket-with-Google-Keep_id40961 Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 6 yıl
cep telefonu olsun tablet olsun ! bunların üzerinde word, excel projesi çalışır gibi çalışmak pekte pratik olmadığı ortada ! ama bu donanımlar üzerinde özellikle gerçek bir kitabı okurken beyendiğiniz bir mısranın altını çizmek veya bir yere not almak gibi basit ve anlamlı işleri yapabilmek güzel bir uygulama olacaktır :D
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