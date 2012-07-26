Google, Londra'da yeni bir YouTube stüdyosu açıyor





Google, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir video ile daha profesyonel bir ortamda video çekmek isteyen yönetmen ve oyuncular için Londra'da YouTube stüdyosu açacağını duyurdu.





Eğitim, üretim ve ortak çalışma üzerine kurulu bir yapıya sahip olacağı belirtilen stüdyo, oldukça yüksek kaliteli ekipmanları bünyesinde barındıracak. Bu ekipmanlar içerisinde yayın kalitesinde çekim yapabilen HD kameralar, ses odaları, kurgu ve ışık donanımları yer alıyor. Uzman kişiler tarafından dersler verilecek olan stüdyonun yönetimini YouTube Next Lab ve YouTube Creator Academy üstlenecek. Şirketin konu hakkındaki yaptığı açıklamaya göre; Avrupa, Afrika ve Ortadoğu'daki herhangi bir YouTube kullanıcısı stüdyodan faydalanmak için adına rezervasyon yaptırabilecek. Ayrıca kullanıcılar burada diğer kullanıcılar ile tanışarak, vizyonlarını genişletme şansıda bulabilecekler.





Birkaç hafta içerisinde hizmete girmesi beklenen stüdyonun, Google'ın Soho'daki merkezine yakın olacağı belirtiliyor. İlerleyen dönemlerde bu stüdyoların sayısının artması beklense de, bir sonra ki adımın ne olacağı henüz bilinmiyor.

http://www.youtube.com/watch?v=cEMqxcfIqp4&feature=plcp