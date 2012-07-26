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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Londra'da yeni bir YouTube stüdyosu açıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Google, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir video ile daha profesyonel bir ortamda video çekmek isteyen yönetmen ve oyuncular için Londra'da YouTube stüdyosu açacağını duyurdu.

Eğitim, üretim ve ortak çalışma üzerine kurulu bir yapıya sahip olacağı belirtilen stüdyo, oldukça yüksek kaliteli ekipmanları bünyesinde barındıracak. Bu ekipmanlar içerisinde yayın kalitesinde çekim yapabilen HD kameralar, ses odaları, kurgu ve ışık donanımları yer alıyor. Uzman kişiler tarafından dersler verilecek olan stüdyonun yönetimini YouTube Next Lab ve YouTube Creator Academy üstlenecek. Şirketin konu hakkındaki yaptığı açıklamaya göre; Avrupa, Afrika ve Ortadoğu'daki herhangi bir YouTube kullanıcısı stüdyodan faydalanmak için adına rezervasyon yaptırabilecek. Ayrıca kullanıcılar burada diğer kullanıcılar ile tanışarak, vizyonlarını genişletme şansıda bulabilecekler.

Birkaç hafta içerisinde hizmete girmesi beklenen stüdyonun, Google'ın Soho'daki merkezine yakın olacağı belirtiliyor. İlerleyen dönemlerde bu stüdyoların sayısının artması beklense de, bir sonra ki adımın ne olacağı henüz bilinmiyor. 

http://www.youtube.com/watch?v=cEMqxcfIqp4&feature=plcp Yorum Yaz
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jovanovic 6 yıl en beğenilen
Türkiye de "aaa Türkçe desteği ha çıktı ha çıkacak" diye beklesin...
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Muhibbi- 6 yıl
Legendery
Bize de lazım.... :/

Rap yapmaya çalışan liseliler yıkar orayı
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baris_55 6 yıl Muhibbi-
mustafax_001

Legendery

Bize de lazım.... :/


Rap yapmaya çalışan liseliler yıkar orayı

yıksalar da dövülüp linç edilseler keşke, kurtulurduk en azından.
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Makaroncu 6 yıl
Çok isterim bu işlerin içinde olmayı ama...
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galluptack1112 6 yıl
Ayrıca kullanıcılar burada diğer kullanıcılar ile tanışarak, vizyonlarını genişletme şansıda bulabilecekler.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Legendery 6 yıl
Bize de lazım.... :/
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jovanovic 6 yıl en beğenilen
Türkiye de "aaa Türkçe desteği ha çıktı ha çıkacak" diye beklesin...
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津波 6 yıl
Hollywood stüdyolarına doğru gider bu iş
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