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Google Maps ile Everest ve Kilimanjaro ayaklarınızın altında

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
330
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Maps ile Everest ve Kilimanjaro ayaklarınızın altında

En popüler harita hizmetlerinden birisi olan Google Maps, uzun süredir sokak görünümü ile şehirlerin daha yakından incelenmesine fırsat veriyor. Tarihi madenlere ve Amazon ormanlarına kadar pek çok önemli alanı da fotoğraflayan Google, şimdi dünyanın en yüksek noktalarına ulaşma peşinde.

Hem web hem de iOS ve Android cihazlarınızdan görebileceğiniz projede yedi kıtanın en yüksek dağları sokak görünümü haline getirildi. Güney Amerika'da Aconcagua, Afrika'da Kilimanjaro, Avrupa'da Elbrus, Asya'da Everest gibi dağlar Google Maps üzerinden izlenebiliyor.

Çekimler ise Google'ın kaşif ekibi tarafından yapıldı. Ekip basit hafif tripod ve balık gözü lensli dijital kamera ile çekimleri tamamladı. 

http://googleblog.blogspot.com/2013/03/explore-everest-kilimanjaro-and-more.html Yorum Yaz
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