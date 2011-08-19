Google Maps'e hava durumu katmanı eklendi

Google’ın navigasyon alanında popüler olan yazılımı Google Maps uzun süredir eksikliği hissedilen bir yeniliği kullanıcılara sunmaya başladı.





Sunulmaya başlanan bu yenilik hava durumu katmanı. Google Maps’in internet versiyonuna eklenen bu yenilik ile aranan herhangi bir lokasyon için hava durumu bilgilerini ikon olarak harita üzerinde görebilmek mümkün. Harita küçültüldüğünde ise çevredeki yerleşim yerlerinin hava durumu bilgilerini de görme imkanı oluyor.





Mevcut hava koşullarına göre ikon üzerinde bulut veya yağmur simgeleri oluşuyor. Ay ikonu geceyi güneş ikonu ise gündüzü işaret ediyor.





Hava durumu raporları haritanın sağ üst köşesinde trafik raporları ve resimlerin açılıp kapatıldığı aynı küçük kutu içinde yer alıyor. Hava durumu bilgileri ise anlık olarak weather.com platformundan sağlanıyor. İkonun üzerine tıklandığında 5 günlük tahminlerini de bulmak mümkün.





Hava durumu katmanı an itibariyle maps.google.com adresinde kullanılabilir durumda.