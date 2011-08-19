Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Maps'e hava durumu katmanı eklendi

7 yıl
4,7b
1
12
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google’ın navigasyon alanında popüler olan yazılımı Google Maps uzun süredir eksikliği hissedilen bir yeniliği kullanıcılara sunmaya başladı.

Sunulmaya başlanan bu yenilik hava durumu katmanı. Google Maps’in internet versiyonuna eklenen bu yenilik ile aranan herhangi bir lokasyon için hava durumu bilgilerini ikon olarak harita üzerinde görebilmek mümkün. Harita küçültüldüğünde ise çevredeki yerleşim yerlerinin hava durumu bilgilerini de görme imkanı oluyor.

Mevcut hava koşullarına göre ikon üzerinde bulut veya yağmur simgeleri oluşuyor. Ay ikonu geceyi güneş ikonu ise gündüzü işaret ediyor.

Hava durumu raporları haritanın sağ üst köşesinde trafik raporları ve resimlerin açılıp kapatıldığı aynı küçük kutu içinde yer alıyor. Hava durumu bilgileri ise anlık olarak weather.com platformundan sağlanıyor. İkonun üzerine tıklandığında 5 günlük tahminlerini de bulmak mümkün.

Hava durumu katmanı an itibariyle maps.google.com adresinde kullanılabilir durumda.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
darkaura 7 yıl
google calisiyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrc 7 yıl
iyi olmuş bu özellik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HAAltuntas 7 yıl
Google ı takip etmekte zorlanıyorum. Şu sosyal ağ işini de tutturursa kesinlikle karşısında kimse duramaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 7 yıl
Şimdi denedim, güzel bir yenilik olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
google mapsi birkaçgündür açamıyorum. acaba bir değişiklik mi oldu? ip adreslerinde vesaire.. dns adresim google 8.8.8.8 hosts dosyamda yerinde modifiyeli bir biçimde.. aynı sorunu yaşayan var mı? aynı ayar ve hosts dosyasıyla bir hafta kadar önce girebiliyordum şu an açılmıyor google maps? kaçırdığım bir değişiklik mi oldu acaba? googleda arama yaptım sonuç yine aynı. hosts dosyasını değiştir yada dns ayarı.. onlar tamamda yinede açılmıyor neden olabilir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeKNoYDN 7 yıl
iyice aşmışlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nightmare70 7 yıl
Haritada Karaman neden yazmıyor çok ayıppp :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kml_sri 7 yıl
GuNTiS
s0d Bizim milletimiz doyumsuzdur, hava durumunu sunacak bir sunucu da isterler.

Üstelik sunucunun bayan olmasını da isterler.

e bide güzel olmasını :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FightForBeer 7 yıl
harika bir özellik :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s0d 7 yıl
Bizim milletimiz doyumsuzdur, hava durumunu sunacak bir sunucu da isterler.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4712 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Web Siteleri, google maps
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Geleceğin teknolojisi LED Aydınlatma hakkında her şey Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim