Google Maps'in yeni masaüstü versiyonu kullanıma sunuluyor

Google'ın en çok kullanılan servisleri arasında yer alan Maps ya da Türkçe karşılığıyla haritalar, yeni masaüstü sürümüyle kullanıcıların beğenisine sunulmaya başladı.

Yeni sürümüyle tasarımı değiştirilerek çok daha kullanıcı dostu hale getirilen Google Maps, eskiye oranla daha akıllı kararlar verebiliyor ve örneğin "kahve" ibareli bir arama sonucunda çevrede bulunan bütün alakalı sonuçları hızlı bir şekilde sıralayabiliyor. Otomobil, bisiklet ya da toplu taşıma kullanan kişilere en hızlı rota bilgilerini sunan ve ülkemizde aktif olmasa da canlı olarak trafik bilgilerini gösterebilen servis, aynı zamanda bünyesinde yer alan üç boyutlu fotoğraflar sayesinde dünyanın her açıdan görüntülenmesini de yerine getirebiliyor.

Önümüzdeki haftalarda herkesin kullanıma sunulacağı belirtilen yenilenmiş Google Maps hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://google-latlong.blogspot.com.tr/2014/02/thank-you-and-welcome-to-new-google-maps.html