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Google Mesajlar uygulaması, artık cevaplamayı unuttuğunuz mesajları hatırlatacak

Günlük hayatın yoğunluğu veya unutkanlığımız nedeniyle birçok mesaja cevap vermediğimiz durumlar olabiliyor. Google, Mesajlar uygulamasına getirdiği yeni bir güncelleme ile bu sorunumuzu da çözecek.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Kabul edelim ki, gerek günlük hayatımızın yoğunluğundan, gerekse de unutkanlığımız sonucunda bize gönderilen birçok mesajı yanıtlamayı unutabiliyoruz. Ancak tam da bu noktada Android kullanıcılarına iyi bir haberimiz var. Google, Mesajlar uygulamasına getirdiği yeni bir güncelleme ile artık bu durumun önüne geçmemizi sağlıyor.

Doğrulanmış SMS özelliği de geliyor

Google Mesajlar uygulamasını analiz eden ve bazı yeni özellikleri daha piyasaya sürülmeden kullanıcılara duyuran XDA Geliştiriciler Forumu'nda yayınlanan bir habere göre, Mesajlar uygulamasına çok yakında, cevap verilmeyen mesajların hatırlatılması özelliği gelecek. Eğer çok fazla unutkansanız veya sürekli bazı mesajları cevaplamayı erteleyen biriyseniz bu özelliğin işinize yarayacağını söyleyebiliriz.
Ancak bazı durumlarda da bilerek cevap vermediğiniz veya vermek istemediğiniz mesajların sürekli önünüze çıkması sinir bozucu bir durum olabilir. Bu özelliğe ek olarak, işletmeler tarafından gönderilen SMS mesajlarının sahte olup olmadığını analiz eden "Doğrulanmış SMS" adlı yeni bir özelliğin daha geleceği de belirtiliyor.

https://www.xda-developers.com/google-tests-verified-sms-reminders-messages/ Yorum Yaz
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alaz1903 4 gün
Bilmem ne marketteki deterjan reyonu indirimlerini haber veren dandik sms'i yanıtlamadım diye ikide bir hatırlatıp kafa ütüleyecek yani.
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Askaparta 6 gün
Olmasa da olur.
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V4LKyR 6 gün
Peki şunu ne zaman yapacak:
Okunmuş bir mesajı okunmamış olarak işaretleyebilme.
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