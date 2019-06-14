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Huawei telefonların kilit ekranında reklam gösterilmeye başlandı

ABD ile sıkıntlı bir süreç yaşayan ve geleceği tartışılan Çinli şirket Huawei, şimdi de P30 Pro amiral gemisi modeli de dahil olmak üzere, cihazlarının kilit ekranında gösterilen reklamlarla gündemde.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli telekominikasyon devi Huawei, ABD ile yeterince sorun yaşamıyormuş gibi, şimdi de cihazlarında gösterdiği reklamlarla gündemde. Reddit kullanıcılarının bildirdiğine göre, şirketin amiral gemisi modeli P30 Pro da olmak üzere birçok akıllı telefonunun kilit ekranında reklam gösterilmeye başlandı.

Henüz net bir açıklama yok

Bu durumdan muzdarip kullanıcılara göre bu olay, Huawei telefonlarda bulunan ve cihazı her kilitlemeden sonra otomatik olarak duvar kağıdını değiştiren Magazine Unlock (Magazin Kilidi) tarafından destekleniyor. Bu özellik, yeni bir kilit ekranı arka planı oluşturmak yerine, bazen otel rezervasyonu web sitesi olan booking.com için bir reklam görüntülüyor. Henüz ne Huawei ne de Booking, bu reklam yayını hakkında herhangi bir yorumda bulunmuş değil.

Yaşanan bu olaya ilgili olarak bir açıklama yapan Huawei'nin Almanya resmi hesabı, bir özür yayınladı ve Magazine Unlock'un devre dışı bırakılması durumunda kullanıcıların bu reklamları görmeyeceğine dair bir tweet attı. Bu olayın hangi ülkelerde yaşandığı ve kaç kullanıcıyı etkilediği henüz bilinmezken, Huawei'nin ABD ile yaşadığı ambargo dönemine denk gelmesi ise şirket açısından olumsuz bir etki olarak nitelendiriliyor.

https://www.reddit.com/r/Android/comments/c03jda/huawei_users_getting_advertisements_on_their/ Yorum Yaz
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cengiz7 1 hf. en beğenilen
Tweeti atan Huawei çalışanı da Türk'müş :) Tolga bey
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DH Misafiri 1 hf.
Tam bir rezalet! Bir de utanmadan pahalıya telefon satıyorlar. Xiaomi bile bu kadar aşmadı.
1 Yanıt Yanıtla +19
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Quellity 1 hf.
Xiaomi de yıllardır reklam var yalnızca kilit ekranında da değil app lere girerken bile veriyor. Bunu kurulum yaparken kapatabilirsin
2 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 4 gün
Aslında huaweı açısından kötü değil . Kendi görüşümü söylim aksine abd ye karşı bi tavır almış durumdayım. Artık telefon devleri birleşip ortak bi yazılım çıkarmalılar. Ambargodan sonra abd ürünlerini cımbızla ayıklayacam.
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DH Misafiri 4 gün
Mrb ben de huwai P20 lite var onda online oyun oynarken face dolaşırken reklam geliyor tam bir fiyasko telide yeni aldım inşşalah bu olay düzeltilir yada huwai bu olaya cözüm bulması lazım
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DH Misafiri 4 gün
Çok etkin bir şekilde kullanıyorum ve asla böyle bir sorun yaşamadım xiaomi kullananlar hiç bok atmasın onların telefonunda reklam var ve kapatılamıyor music uygulamasında bile reklam var hala savunuyorlar çok saçmasınız.
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Pcoyuncy 6 gün
Yanlış haber
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hamido 6 gün
Huawei halkın nabzını tutuyor
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DarkPower34 6 gün
Kilit ekranında çıkan bağlantılı bir reklam falan değil. Magazin Kilit Açma diye bir özellik var ve bu özellik sayesinde telefona sürekli güncel duvar kağıtları iniyor otomatik olarak. Geçen gün bende fark ettim ve booking yazılı duvar kağıtlarını sildim. Kilit ekranında hiç karşıma çıkmadı.
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Moving On 6 gün
Yalnızca kilit ekranında varsa büyük sorun değil bence, Xiaomi'de her uygulamada çıkıyor.
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Virtual Reality 6 gün
Sanki çok ucuza telefon satıyorda açığı reklam geliri ile gidermeye çalışıyor. Xiaomi, Asus zaten F/P telefonu üretiyor. Bu telefonları tercih eden kişiler uygulamalara girişte reklam gösterileceğini ve dilerlerse reklamları bir daha gözükmeyecek şekilde kapatabileceklerini biliyorlar. Yani, alan memnun satan memnun. Üretici, aynı donanımdaki telefonu rakiplerinden daha ucuza sunuyor ama aradaki kayıp kazancı uygulamalarına yerleştirdiği reklamlardan kapatıyor. Kullanıcıda bu reklamları kapatabileceğini biliyor.

Huawei'de ise durum baş başka. Zaten ucuza telefon satmıyorsun. Kirin işlemci kullandığın halde F/P denilecek ürünlerin yok. Bu yüzden kullancıya en ufak reklam gösterme lüksün bile yok.
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Askaparta 6 gün
Gözümüze sok, reklamla o paraya sat.
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canavan06 1 hf.
7500 lira verdiğin telefonun kendi arayüzünde reklam görmekte üzer adamı
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