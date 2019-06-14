Huawei telefonların kilit ekranında reklam gösterilmeye başlandı

Teknoloji Editörü
Çinli telekominikasyon devi Huawei, ABD ile yeterince sorun yaşamıyormuş gibi, şimdi de cihazlarında gösterdiği reklamlarla gündemde. Reddit kullanıcılarının bildirdiğine göre, şirketin amiral gemisi modeli P30 Pro da olmak üzere birçok akıllı telefonunun kilit ekranında reklam gösterilmeye başlandı.
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Henüz net bir açıklama yokBu durumdan muzdarip kullanıcılara göre bu olay, Huawei telefonlarda bulunan ve cihazı her kilitlemeden sonra otomatik olarak duvar kağıdını değiştiren Magazine Unlock (Magazin Kilidi) tarafından destekleniyor. Bu özellik, yeni bir kilit ekranı arka planı oluşturmak yerine, bazen otel rezervasyonu web sitesi olan booking.com için bir reklam görüntülüyor. Henüz ne Huawei ne de Booking, bu reklam yayını hakkında herhangi bir yorumda bulunmuş değil.
Yaşanan bu olaya ilgili olarak bir açıklama yapan Huawei'nin Almanya resmi hesabı, bir özür yayınladı ve Magazine Unlock'un devre dışı bırakılması durumunda kullanıcıların bu reklamları görmeyeceğine dair bir tweet attı. Bu olayın hangi ülkelerde yaşandığı ve kaç kullanıcıyı etkilediği henüz bilinmezken, Huawei'nin ABD ile yaşadığı ambargo dönemine denk gelmesi ise şirket açısından olumsuz bir etki olarak nitelendiriliyor.
https://www.reddit.com/r/Android/comments/c03jda/huawei_users_getting_advertisements_on_their/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Huawei'de ise durum baş başka. Zaten ucuza telefon satmıyorsun. Kirin işlemci kullandığın halde F/P denilecek ürünlerin yok. Bu yüzden kullancıya en ufak reklam gösterme lüksün bile yok.
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