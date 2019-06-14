Huawei telefonların kilit ekranında reklam gösterilmeye başlandı

Çinli telekominikasyon devi Huawei, ABD ile yeterince sorun yaşamıyormuş gibi, şimdi de cihazlarında gösterdiği reklamlarla gündemde. Reddit kullanıcılarının bildirdiğine göre, şirketin amiral gemisi modeli P30 Pro da olmak üzere birçok akıllı telefonunun kilit ekranında reklam gösterilmeye başlandı.

Henüz net bir açıklama yok

https://www.reddit.com/r/Android/comments/c03jda/huawei_users_getting_advertisements_on_their/

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Bu durumdan muzdarip kullanıcılara göre bu olay,telefonlarda bulunan ve cihazı her kilitlemeden sonra otomatik olarak duvar kağıdını değiştiren(Magazin Kilidi) tarafından destekleniyor. Bu özellik, yeni bir kilit ekranı arka planı oluşturmak yerine, bazen otel rezervasyonu web sitesi olaniçin bir reklam görüntülüyor. Henüz ne Huawei ne de Booking, bu reklam yayını hakkında herhangi bir yorumda bulunmuş değil.Yaşanan bu olaya ilgili olarak bir açıklama yapan Huawei'nin, bir özür yayınladı ve Magazine Unlock'undurumunda kullanıcıların bu reklamları görmeyeceğine dair bir tweet attı. Bu olayın hangi ülkelerde yaşandığı vehenüz bilinmezken, Huawei'nin ABD ile yaşadığı ambargo dönemine denk gelmesi ise şirket açısındanolarak nitelendiriliyor.