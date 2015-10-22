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Google OnHub yönlendirici programının ikinci üyesi Asus oldu

Google'ın farklı bir anlayışla başlattığı OnHub yönlendirici programına katılım artıyor. TP-Link'in ardından Tayvanlı Asus da OnHub yönlendiricisini satışa sunmaya hazırlanıyor.
3 yıl
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google OnHub yönlendirici programının ikinci üyesi Asus oldu



Google'ın Nexus cihazları haricinde aynı marka altında farklı üreticileri topladığı ilk ürünü OnHub yönlendirici oldu. Program kapsamında Google'ın belirlediği standartlar altında üreticiler OnHub yönlendiricileri tasarlıyor. Bir süre önce TP-Link ile ortaklık kurarak OnHub yönlendiricisini satışa sunan Google şimdi de Asus ile işbirliğine gidiyor. 

Google'ın OnHub programındaki amacı Nexus cihazlarındaki gibi internete erişimde önemli bir yer tutan yönlendirici cihazlarına bir standart getirmek ve kullanıcılara sunulan bağlantı kalitesini en yükseğe çıkarmak olacak. Asus markalı bir OnHub cihazının geliştirme aşamasında olduğu zaten duyurulmuştu. Bu kez yeni cihaza ait bir görsel de duyuruldu.
Asus'un OnHub yönlendirici ilk OnHub cihazının tersine çevrilmiş hali gibi duruyor. Yani alt kısım genişken üst kısım biraz daha dar tasarlanmış. Yönlendiricinin en önemli özelliği Google tarafından otomatik güncellemeler alacak olması. Google yeni özellikler geliştirdikçe bunları OnHub sahipleri ile paylaşacak. OnHub cihazlarında güncellemeler için yeterli bir depolama alanı ayrılıyor. 

Asus OnHub cihazının ne tür özellikler sunacağı açıklanmadı ancak ilk cihaza bakarak 802.11 ac standardı ile 1900Mbps'e kadar bağlantı hızları sunacağını söyleyebiliriz. Cihazı çepeçevre saran 13 adet sarmal anten daha verimli bağlantılara imkan tanıyacak. Ayrıca akıllı ev aletlerine bağlantı standartlarından olan Weave ve 802.15.4 yanında Bluetooth 4.0 teknolojisi de desteklenecek. TP-Link OnHub modeli 200$ satış fiyatına sahipti. Asus OnHub da muhtemelen benzer bir seviyede olacaktır.  

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Mianfei 3 yıl
Allahim download yapmak icin internet kafedeki ethenret kablosunu gizlice laptopuma sokmaktan bıktım god help .
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Patren 3 yıl
google yine böyle bir cihazı vardı o galiba daha ucuzdu 30 yada 50 dolardı
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SkewCurrent 3 yıl
Çok yüksek hızda fiber hizmeti sundukları için fiber altyapısını kaldırabilecek, belirli bir standardı olan routerlar tasarlıyorlar. İyi de yapıyorlar.
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