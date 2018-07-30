Google Pixel 3 XL çalışırken görüntülendi

Pixel 3 XL modeliyle çentik furyasına dahil olacak Google'ın Ekim ayında tanıtmayı planladığı Pixel 3 XL amiral gemisi, çalışırken görüntülendi. Görseller Pixel 3 XL'ın 18: 9 ekran/görüntü formatına sahip çentikli ekran, öne bakan çift kamera ve stereo hoparlör ile geleceğini ortaya koyarken, Fastboot ekranındaki bilgilendirme yazıları ise Pixel 3 XL'ın Samsung üretimi 4 GB LPDDR4X RAM ve yine Samsung imzası taşıyan 64 GB dahili depolama birimi ile birlikte Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti üzerine kurulu bir sisteme sahip olduğunu da gösteriyor.

Görseller ayrıca Pixel 3 XL'ın cam arka panel tasarımıyla geleceğini netleştirirken, Google Pixel 2 XL'da olmayan kablosuz şarj desteğinin Pixel 3 XL ile birlikte Pixel ailesinin hayatına gireceğini ortaya koyuyor.

Gerek ön gerekse de arka kamerasıyla harika işler çıkaran ve çift kamera dizilimine sahip birçok telefondan daha iyi fotoğraflara imza atan Pixel 2 XL, kaliteli fotoğraflar çekmek için ille de çift kamera kurulumuna gerek olmadığını, çeşitli yazılım optimizasyonlarıyla çok daha iyi bir kamera deneyimi sunulabileceğini hepimize ispatladı. Benzer bir strateji ile yoluna devam edecek olan Google, arka tarafta yine tek kamera sensörüne yer verecekken, ön taraftaki tercihini ise çift kamera kurulumundan yana kullanacak.

Android 9.0 P işletim sistemi kutudan çıkacak olan Google Pixel 3 XL, daha küçük çentiksiz ekrana sahip kardeşi Pixel 3 ile birlikte Ekim ayında tanıtılacak.

https://www.xda-developers.com/google-pixel-3-xl-clearly-white-leak/