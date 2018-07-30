Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Pixel 3 XL çalışırken görüntülendi

Google Pixel 3 XL'ın beyaz renkli modeli çalışırken görüntülendi. Henüz test aşamasında olan Pixel 3 XL'ın EVT 1.0 modelindeki Fastboot ekranında yazanlar, telefonun bazı özelliklerini de netleştirdi.
9 ay
3,3b
1
16
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Pixel 3 XL modeliyle çentik furyasına dahil olacak Google'ın Ekim ayında tanıtmayı planladığı Pixel 3 XL amiral gemisi, çalışırken görüntülendi. Görseller Pixel 3 XL'ın 18: 9 ekran/görüntü formatına sahip çentikli ekran, öne bakan çift kamera ve stereo hoparlör ile geleceğini ortaya koyarken, Fastboot ekranındaki bilgilendirme yazıları ise Pixel 3 XL'ın Samsung üretimi 4 GB LPDDR4X RAM ve yine Samsung imzası taşıyan 64 GB dahili depolama birimi ile birlikte Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti üzerine kurulu bir sisteme sahip olduğunu da gösteriyor.
Görseller ayrıca Pixel 3 XL'ın cam arka panel tasarımıyla geleceğini netleştirirken, Google Pixel 2 XL'da olmayan kablosuz şarj desteğinin Pixel 3 XL ile birlikte Pixel ailesinin hayatına gireceğini ortaya koyuyor. 
Gerek ön gerekse de arka kamerasıyla harika işler çıkaran ve çift kamera dizilimine sahip birçok telefondan daha iyi fotoğraflara imza atan Pixel 2 XL, kaliteli fotoğraflar çekmek için ille de çift kamera kurulumuna gerek olmadığını, çeşitli yazılım optimizasyonlarıyla çok daha iyi bir kamera deneyimi sunulabileceğini hepimize ispatladı. Benzer bir strateji ile yoluna devam edecek olan Google, arka tarafta yine tek kamera sensörüne yer verecekken, ön taraftaki tercihini ise çift kamera kurulumundan yana kullanacak. 
Android 9.0 P işletim sistemi kutudan çıkacak olan Google Pixel 3 XL, daha küçük çentiksiz ekrana sahip kardeşi Pixel 3 ile birlikte Ekim ayında tanıtılacak. 

https://www.xda-developers.com/google-pixel-3-xl-clearly-white-leak/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 9 ay en beğenilen
Türkiye'ye gelmedikten sonra isterse dünyanın en iyi telefonunu üretsin google ne işimize yarayacak ki ?
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoks 9 ay
Klasik android telefon işte. Artık bu telefon modelleri arasında hiçbir fark göremiyorum. İşinizi görecek en ucuz modeli alın kullanın.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IMPEDIMENTA 9 ay
Onca amiral gemisi cartı curtu çıktı halen kaç yıllık lumia 1020 gibi Nokia 808 gibi fotoğraf çeken telefon yok. Ulan neymiş bu pureview anasını satayım
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
huseyincarnege 9 ay
Google Pixel 3 XL arkaya 3kamara yekışırdı bune :S
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wjéasz 9 ay huseyincarnege
arka kapak plastik çok dandik görünüyor bu olmamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 9 ay
Keşke hiç çalışmasaydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Johan Elmander 9 ay
Gördüğüm tek şey O___O
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
werty28 9 ay
Aynı özellikler isteyene büyük ekran isteyene daha küçük ekran,çok zor bi şey değil, diğer markalar niye yapmaz bunu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tersosmos 9 ay
J7pro kullanıyordum s9plusa geçtim bir fark giremedim kamera kalitesi ve hafızası hariç boş iş bu telefon işleri bossss
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 9 ay
İşte aramadığım tasarım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 9 ay
Aaaaa LPDDR5 neden kullanılmamış.

Şaka şaka, yine güzel bir cihaz olmuş. Tasarımdan ziyade ben işlevselliğe bakıyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 ay en beğenilen
Türkiye'ye gelmedikten sonra isterse dünyanın en iyi telefonunu üretsin google ne işimize yarayacak ki ?
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Slaved by makarna 9 ay DH Misafiri
DH Misafiri
Türkiye'ye gelmedikten sonra isterse dünyanın en iyi telefonunu üretsin google ne işimize yarayacak ki ?

Google senin mesajını okudu ve titredi. Senin sayende aydınlandıklarını açıkladılar ve üretimi durdurma kararı alındı. Yarın git Google'da işe başla
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IMPEDIMENTA 9 ay
Onca amiral gemisi cartı curtu çıktı halen kaç yıllık lumia 1020 gibi Nokia 808 gibi fotoğraf çeken telefon yok. Ulan neymiş bu pureview anasını satayım
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LittleMonster 9 ay
İlk modelde iphoneda jack girişi olmamasına laf attılar ikinci modelde jack girişi yoktu. Tasarım vs kötü olabilir ama yine en iyi kameraya sahip olacak. Rakiplerinin iki kamera ile anca yaptığını tek kamera ile fark atarak yaptı
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3300 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, google pixel 3 xl ve
6 etiket daha pixel 3 xl pixel 3 xl özellikleri Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay Ekranında şarkı sözleri akan şeffaf hoparlör ile tanışın! 9 ay Samsung Galaxy A (2019) serisi üçlü kamera sistemi ile gelebilir 9 ay YouTube görüntü oranı kısıtlamasını kaldırdı 9 ay Fossil gelecek yıl BMW marka akıllı saat çıkaracak 9 ay Mars, Dünya'ya benzetilebilir mi? Bu araştırma aksini söylüyor 9 ay AMD'nin müthiş yükselişi l Piyasaya değeri en yüksek seviyede 9 ay Gıda makinalarında bakteri birikmesini önleyen kaplama geliştirildi 9 ay Katlanabilir telefonlar yaygınlaşıyor: Xiaomi ve Oppo'dan katlanabilir telefon hamlesi 9 ay Huawei Mate 20 Pro geliyor l Mobilite 9 ay EA, Fortnite benzeri 'ücretsiz' bir oyun üzerinde çalışıyor 9 ay Bilim insanları bilgisayar depolama kapasitesini bin kat arttıracak yeni bir teknik buldu 9 ay Türkiye'nin ilk off-shore rüzgar santraline 3 milyar dolar yatırım bekleniyor 9 ay Jonah Hill ve Emma Stone'lu Netflix dizisi Maniac'tan ilk fragman 9 ay NASA, SpaceX'in uzaya taşıyacağı ilk astronotları açıklamaya hazırlanıyor 9 ay Stranger Things'in 3. sezonu ertelendi 9 ay Akıllı telefonunuzu kullanırken hayatınızı kolaylaştıracak ipuçları 9 ay Bitcoin neden yükseldi? Kripto Para Günlüğü 9 ay Kapısı önden açılan elektrikli mini otomobil Microlino Avrupa yollarına çıkıyor 9 ay 20th Century Fox, etkileyici fragmanlar için yapay zeka kulanacak 9 ay Tesla'nın elektrikli araçları KITT benzeri bir yapay zeka asistanına sahip olacak 9 ay GÖRÜNTÜLENEN Google Pixel 3 XL çalışırken görüntülendi Sonraki NSA, güvenlik açıklarını kapatamıyor 9 ay Fortnite’ın mobil sürümünü destekleyecek Android cihazları 9 ay Çin elektrikli otomobil bataryaları için geri dönüşüm programı başlatıyor 9 ay PES 2019'da Türkiye Süper Ligi bulunacak! 9 ay Çin'in yerli tasarım pervaneli uçağı kısa mesafe uçuşlarda kullanılmaya başlandı 9 ay Yapay zekalı yonga setleri MediaTek’e yaradı 9 ay Yaşanan olumsuzluklar Intel’i rekorlardan alıkoyamıyor 9 ay Yağmur neden bu kadar güzel kokuyor? 9 ay Intel en az bir yıl daha 10nm sürecine geçmeyecek 9 ay Xiaomi Pocophone F1 detaylanıyor 9 ay Samsung mobil cihazlar için ikinci nesil 8GB RAM yongalarını duyurdu 9 ay HTC U12 Life önümüzdeki ay satışa sunulabilir 9 ay Tom Cruise'un daha fazla koştuğu filmler daha başarılı 10 ay NASA'nın yeni nesil teleskobu TESS, gezegen avlamaya başladı 10 ay Beyinde ödül sisteminin çalıştırılması kanserli tümörü küçültüyor 10 ay Yakında iPad ve MacBook'lar iPhone'unuzu kablosuz olarak şarj edebilecek 10 ay Şili firması, suda çözülen poşet geliştirdi 10 ay Altered Carbon yenilenen 2. sezonu ile ekranlara geri dönecek 10 ay Erdoğan:" Rusya'yla elektronik para konusunda bazı düşüncelerimiz var. " 10 ay Çermikspor, transfer etttiği Kolombiyalı futbolcularla Google Translate ile anlaşıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim