HTC U12 Life önümüzdeki ay satışa sunulabilir

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, geçtiğimiz günlerde internet sitesi üzerinden yayınlanan raporda yılın 3. çeyreğinde de yeni cihazlar piyasaya sunmaya devam edeceğini açıklamıştı. Yılın 3.çeyreğinin bitiminden önce çıkacak cihazın şirketin geçtiğimiz günlerde tanıtmış olduğu U12 Life olduğu düşünülüyor. Ünlü teknoloji platformu Android Authority’nin iddialarına göre cihaz gelecek ay piyasaya sürülecek.

HTC U11 Life, geçtiğimiz Aralık ayında Android Oreo'yla piyasaya sürülmüştü, U12 Life’ın ise çok büyük ihtimalle Android P ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Android Authority’nin daha önce internete sızdırmış olduğu cihaz özelliklerinden bahsedecek olursak,

Cihazın arka panelinde 16 MP + 5 MP çift kameranın yer alacağı ve bu kameraların faz algılama, otomatik netleme ve 4K video kayıt özellikleri sunacağı belirtiliyor. Ayrıca cihazın 3.600 mAh kapasiteli bir pile ve parmak izi tarayıcısına sahip olacağı söylentiler arasında. Cihazın fiyatı hakkında ise henüz herhangi bir fikrimiz yok.

http://focustaiwan.tw/news/ast/201807280011.aspx

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