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HTC U12 Life önümüzdeki ay satışa sunulabilir

HTC'nin bu yılın 3. çeyreğinde piyasaya sunacağı cihazın geçtiğimiz günlerde tanıtılan U12 Life olduğu düşünülüyor. Android Authority'nin iddiasına göre cihaz Ağustos ayında satışa çıkacak.
9 ay
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, geçtiğimiz günlerde internet sitesi üzerinden yayınlanan raporda yılın 3. çeyreğinde de yeni cihazlar piyasaya sunmaya devam edeceğini açıklamıştı. Yılın 3.çeyreğinin bitiminden önce çıkacak cihazın şirketin geçtiğimiz günlerde tanıtmış olduğu U12 Life olduğu düşünülüyor. Ünlü teknoloji platformu Android Authority’nin iddialarına göre cihaz gelecek ay piyasaya sürülecek.
HTC U11 Life, geçtiğimiz Aralık ayında Android Oreo'yla piyasaya sürülmüştü, U12 Life’ın ise çok büyük ihtimalle Android P ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Android Authority’nin daha önce internete sızdırmış olduğu cihaz özelliklerinden bahsedecek olursak,

Orta segment bir cihaz olan HTC U12 Life'ın 2.160 x 1.080 ekran çözünürlüğüne sahip 6 inç full HD + ekranla karşımıza çıkacağı düşünülüyor. Qualcomm Snapdragon 636 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunacak olan cihazda ayrıca bir microSD yuvası da olacak.

Cihazın arka panelinde 16 MP + 5 MP çift kameranın yer alacağı ve bu kameraların faz algılama, otomatik netleme ve 4K video kayıt özellikleri sunacağı belirtiliyor. Ayrıca cihazın 3.600 mAh kapasiteli bir pile ve parmak izi tarayıcısına sahip olacağı söylentiler arasında. Cihazın fiyatı hakkında ise henüz herhangi bir fikrimiz yok.

http://focustaiwan.tw/news/ast/201807280011.aspx Yorum Yaz
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bwhiteshark 9 ay

HTC mükemmel cihazlar yapmıyor , buna rağmen mükemmel paralar almaya çalışıyor. Kimse de yemiyor tabi finansal olarak çıkmaza doğru gidiyorlar.
Şimdi bu cihaza Huawei p20 parası isterler.
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intel7mix 9 ay bwhiteshark
Ne zaman başarılı oldu ki ?
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