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Google Pixel 3 ve 3 XL Lite modellerinde çentik olmayacak

Arama devi Google'ın problemleriyle adından çokça söz ettiren Pixel 3 serisi telefonlarının Lite modellerini de piyasaya sürmesi bekleniyor. Cihazlarla ilgili son gelişmeler haberimizde.
5 ay
3,1b
1
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google'ın Pixel 3 ve Pixel 3 XL akıllı telefonlarının "Lite" modellerini de piyasaya süreceği yönünde devam eden bir söylenti var. Ortaya çıkan yeni görseller bu cihazların çentiksiz olacağını gözler önüne seriyor.

İki model de çentiksiz

Lite modellerinin her iki sürümü de Pixel 3 ve Pixel 3 XL'nin temel tasarım diline sahip. Cihazların arka tarafında tek bir kamera modülü ve arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı yer alıyor. Aynı zamanda akıllı telefonların arka panelinin, ilk Pixel telefonundan bu yana Google tasarımında bir klasik olan iki tonlu renk düzenine sahip olduğunu görüyoruz.
Ancak görsellerde dikkat çeken en önemli detay ise, her iki Lite modelin de çentiksiz bir ekranla gelecek olması. Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere Google, Pixel 3 XL modelinde çentikli ekran kullanmış ve kullanıcılarının bir kısmının tepkisini çekmişti. Pixel 3 Lite'ın 5.5 inç, 3 XL Lite'ın ise 6 inç ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Cihazlarla ilgili yeni detaylar geldikçe, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://twitter.com/OnLeaks/status/1071766850105761792/ Yorum Yaz
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