Google Pixel 3 ve 3 XL Lite modellerinde çentik olmayacak

Google'ın Pixel 3 ve Pixel 3 XL akıllı telefonlarının "Lite" modellerini de piyasaya süreceği yönünde devam eden bir söylenti var. Ortaya çıkan yeni görseller bu cihazların çentiksiz olacağını gözler önüne seriyor.

İki model de çentiksiz

Lite modellerinin her iki sürümü de Pixel 3 ve Pixel 3 XL'nin temel tasarım diline sahip. Cihazların arka tarafında tek bir kamera modülü ve arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı yer alıyor. Aynı zamanda akıllı telefonların arka panelinin, ilk Pixel telefonundan bu yana Google tasarımında bir klasik olan iki tonlu renk düzenine sahip olduğunu görüyoruz.

https://twitter.com/OnLeaks/status/1071766850105761792/

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Ancak görsellerde dikkat çekendetay ise, her ikimodelin degelecek olması. Yukarıdakida görebileceğiniz üzere Google, Pixel 3 XL modelindekullanmış ve kullanıcılarının bir kısmınınçekmişti. Pixel 3 Lite'ın, 3 XL Lite'ın iseekrana sahip olacağı belirtiliyor. Cihazlarla ilgiligeldikçe, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.