Google Pixel 3a XL'in kutusu ve özellikleri sızdı

Teknoloji Editörü
Kısa bir süre içinde Google , en son akıllı telefon modelleri olan Pixel 3a ve Pixel 3a XL'yi resmi olarak piyasaya sürecek. Son zamanlarda bu akıllı telefonlarla ilgili pek çok sızıntı ortaya çıktı. Şimdi ortaya çıkan Google Pixel 3a XL perakende kutusu ise cihazla ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırıyor.
7 Mayıs tarihinde tanıtılacak
BestBuy mağazasında ortaya çıkan Google Pixel 3a XL kutusu, cihazla ilgili birçok sızıntıyı doğrular nitelikte. Kutu bilgisine göre, Pixel 3a XL modeli 6 inç ekrana sahip ve 64 GB'lık bir depolama alanı ile geliyor. Kutuda belirtilmiş olmasa da cihazın 4 GB RAM ve Snapdragon 670 işlemci ile gelmesi kuvvetle muhtemel.Google'ın ilk orta sınıf Pixel telefon modelleri olan Pixel 3a ve Pixel 3a XL akıllı telefonlarda 3.5mm kulaklık girişinin de yer alacağı belirtilirken, Pixel 3a'nın 399 dolardan, Pixel 3a XL'nin ise 479 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor. İki cihaz da Google'ın 7 Mayıs tarihinde San Francisco'da düzenleyeceği Google I / O konferansında tanıtılacak.
https://www.ithome.com/0/422/073.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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