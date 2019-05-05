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Google Pixel 3a XL'in kutusu ve özellikleri sızdı

Google'ın önümüzdeki günlerde piyasaya süreceği bütçe dostu akıllı telefonlarından Pixel 3a XL'in perakende kutusu sızdırıldı. İşte cihazın ortaya çıkan teknik özellikleri.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Kısa bir süre içinde Google , en son akıllı telefon modelleri olan Pixel 3a ve Pixel 3a XL'yi resmi olarak piyasaya sürecek. Son zamanlarda bu akıllı telefonlarla ilgili pek çok sızıntı ortaya çıktı. Şimdi ortaya çıkan Google Pixel 3a XL perakende kutusu ise cihazla ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırıyor.

7 Mayıs tarihinde tanıtılacak

BestBuy mağazasında ortaya çıkan Google Pixel 3a XL kutusu, cihazla ilgili birçok sızıntıyı doğrular nitelikte. Kutu bilgisine göre, Pixel 3a XL modeli 6 inç ekrana sahip ve 64 GB'lık bir depolama alanı ile geliyor. Kutuda belirtilmiş olmasa da cihazın 4 GB RAM ve Snapdragon 670 işlemci ile gelmesi kuvvetle muhtemel.
Google'ın ilk orta sınıf Pixel telefon modelleri olan Pixel 3a ve Pixel 3a XL akıllı telefonlarda 3.5mm kulaklık girişinin de yer alacağı belirtilirken, Pixel 3a'nın 399 dolardan, Pixel 3a XL'nin ise 479 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor. İki cihaz da Google'ın 7 Mayıs tarihinde San Francisco'da düzenleyeceği Google I / O konferansında tanıtılacak.

https://www.ithome.com/0/422/073.htm Yorum Yaz
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Penah000000 3 gün
bu amk dugum pilsel tek kamera dan el çekmiyir resmen
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TheJudgé 1 hf.
Güzel Haber
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Askaparta 2 hf.
670 XL ha, olmaz.
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CheErnesto 2 hf.
3-4 sene onceki tasarim ve ekran / kasa orani ile insanlari sogutmak icin tasarlanmis tebrikler.
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dodofran 2 hf.
pixel xl 3a. doğru düzgün isim bulamadılar şu cihazlara
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xnoname 2 hf.
Türkiye fiyatını bayi karı içinde 479 dolar üzerinden hesaplarsak %10 Trt % 50 ötv % 18 kdv dahil iyimser bir hesapla 5500 tl ye satılacak.
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smart1978 2 hf.
Yari fiyatli Pixel cihazlari . Guzelmis.
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khaos 2 hf.
Ancak google gibi vizyonu(!) yüksek bir firma telefonu bu fiyatlarla "satmasın" diye piyasaya sürer.
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google, pixel 3a ve
6 etiket daha pixel 3a xl kutu sızıntı Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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