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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çift ekranlı LG Wing, Türkiye’de satışa çıktı: Özellikleri ve fiyatı

    LG'nin çift ekranlı tasarıma sahip yeni akıllı telefonu LG Wing, Türkiye'de satışa sunuldu. LG Wing'in Türkiye fiyatı ve özellikleri haberimizde.
    03 Şubat 2021, 14:00 (Güncellendi, 2 hf.)
    12,6b
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    26
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    Çift ekranlı LG Wing, Türkiye’de satışa çıktı: Özellikleri ve fiyatı
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    LG’nin sıra dışı tasarıma sahip akıllı telefonu LG Wing, Türkiye’de satışa sunuldu. LG Wing, 14.999 TL’ye Turkcell online mağazada satışa çıktı.

    LG Wing, çift ekranlı bir telefon. Dilerseniz tek ekranlı olarak, dilerseniz üstteki ekranı yana çevirerek çift ekranlı olarak kullanabilirsiniz. İkinci ekranda klavyeyi açabilir, iki uygulamayı aynı anda çalıştırabilir, yan ekranda video seyredebilir, oyunlarda alttaki ekranda ek bilgiler görüntüleyebilirsiniz. Bazı uygulama geliştiricileri LG Wing’in ikinci ekranına özel arayüzler hazırlamış. Örneğin Asphalt oyunu oynarken ikinci ekranda harita ve hız bilgileri gözüküyor.

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    Çift ekranlı LG Wing, Türkiye’de satışa çıktı: Özellikleri ve fiyatı
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    LG Wing’in diğer öne çıkan özelliği ise Gimbal Motion kamerası. Videolardaki sarsıntıyı ciddi oranda azaltıyor. OIS’li diğer telefon modellerine göre çok daha stabil video kaydı çekiyor. İkinci ekrandaki kontrol butonlarıyla kamerayı sağa sola hareket ettirerek sinematik kayıtlar çekilebilir.

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    LG Wing’in özelliklerine baktığımızda ekrandan parmak izi sensörü, 5G, popup ön kamera, MIL-STD-810G sertifikalı dayanıklık ve 4000 mAh kapasiteli bataryası göze çarpıyor. Telefonun Snapdragon 765G yonga setine sahip olması ise eksi özelliklerinin başında geliyor.

    LG Wing, 14.999 TL’ye Türkiye’deki serüvenine başladı.

    Çift ekranlı LG Wing, Türkiye’de satışa çıktı: Özellikleri ve fiyatı
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    LG Wing özellikleri

    • Çip: Qualcomm® Snapdragon™ Snapdragon ile Entegre 765G 5G Mobil Platform X52 5G Modem-RF Sistem 
    • Ekran:
      - Ana Ekran: 6.8-inch 20.5:9 FHD+ P-OLED FullVision (2,460 x 1,080 / 395ppi)
       - İkinci Ekran: 3.9-inch 1.15:1 G-OLED (1,240 x 1,080 / 419ppi)
    • Hafıza: 8GB RAM / 128 ROM / microSD (2TB’a kadar)
    • Kamera:
      • Arka: Ultra Yüksek Çözünürlük (64MP OIS Genişlik  (F1.8 / 78°/ 0.8µm) / 13MP Ultra Geniş Açılı Kamera (F1.9 / 117° / 1.0µm) / 12MP Ultra Geniş Büyük Piksel (F2.2 / 120° / 1.4µm)
      • Ön: 32MP Wide  (F1.9 / 79.6° / 0.8µm)
    • Pil: 4,000mAh
    • Işletim Sistemi: Android 10.0 (Q OS)
    • Boyut: 169.5 x 74.5 x 10.9 mm
    • Ağırlık: 260g
    • Ağ: 3G / 4G / 5G
    • Bağlanabilirlik: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.1 / NFC / USB Type-C (USB 3.1 Gen 1 Compatible)
    • Renkler: Aurora Gray 
    • Diğer:  Gimbal Motion Kamera / Front Pop Up Kamera / Hexa Motion Stabilizer / LG Creator’s Kit / LG Pay / Dual Recording / Black Stabilizer / LG 3D Ses Motoru / AI CAM / Q Lens / Google Lens  / Google Assistant / Ekran İçi Parmak Izi Sensörü / IP54 Suya ve Toza Karşı Dayanıklı / Qualcomm® Quick Charge™ (Hızlı Şarj) 4.0+ Teknolojisi / Kablosuz Şarj Özelliği / MIL-STD 810G Compliance  


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    babaeski39 (Gökhan Tarakyalı) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aferin V serisini sakin getirmeyin zaten ne v50 ne de v60 serisi diye bir seyde.yok
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    emrekaradag (emre karadağ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Harbi ya. Kardeşim getir v serisini alalım. Htc 10 telefonumu artık değiştireyim diyorum adam akıllı 3.5 mm ses çıkışı şatafatlı telefon yok piyasada. Napalım iki ekranı. Tek ekran neyimize yetmiyor. Lg nin Türkiye ekibi cidden kafayı yemiş. Bikaç inovasyon var diye, muadili performansta ürünleri 4500-5000 lira bandında alınacak ürünler varken şu telefona 15.000 lirayı ancak parası çok olup kimsede olmayan telefonu kullanmak isteyen kısıtlı bir kesim alır. Eğer 2.000 adet bile satılırsa büyük başarı olur. Zira şahsen 7000 liraya satılıyor olsa dahi para vermem. 260 gram ne la? Suç aleti bu
    Harbi ya. Kardeşim getir v serisini alalım. Htc 10 telefonumu artık değiştireyim diyorum adam akıllı 3.5 mm ses çıkışı şatafatlı telefon yok piyasada. Napalım i...
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    smart1978 (X Y) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hareketli mekanizmalar mekanik sebeplerden oturu sorunlar olusturacaktir. Riske girilmez. Ozellikle Turkiye'deki teknik servis garanti anlayisi esnaf zihniyetiyle yapilan Franchising lisansi ile verilen " yetkili teknik servis " anlayisindan oturu cok cektiriyorlar cihaz sahiplerine ...

    Mumkun oldukca servislik isinizi her ayi ilk gunu sabahi servise gitmenizi bizzat oneriyorum . Bir umut ...
    Hareketli mekanizmalar mekanik sebeplerden oturu sorunlar olusturacaktir. Riske girilmez. Ozellikle Turkiye'deki teknik servis garanti anlayisi esnaf zihniyetiy...
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    M mesci_663 (ibrahim halil mes) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    LG bunamaya başladı bu nasıl bir tasarım?
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    musty578 (mustafa ak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    765g yi 10 binliraya nasıl satılmasını bekliyorsunuz lg de bunadı saçma sapan fiyatlar ve saçma sapan çift ekran
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Lg iyice cıvıttı,tadını kaçırdı.Eskiden en üst donanım seviyesini uygun fiyatla sunuyordu;şimdi orta ya da 3 sene öncesinin amiral işlemcisini kazık fiyata satmaya çalışıyor.En son LG G7 ile gelen Snapdragon 845 işlemciyi şimdi kalkmış 7.000 lira civarı amiral gemisi fiyatına Lzg Velvet ile satmaya çalışıyor.Kaç kişi snapdragon 845 li telefona 7000-7500 lira verir ki?! Lg Velvetin ederi en fazla 4000 lira ve Wing modeli 6.000 liradan fazla para verilip alınmaz.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ulan seni alsam elimde kalırsın İphone u hiç sevmem ama seni alacağıma giderim 12 modelini alır 5 6 yıl kullanırım seni alsam 1 sene sonra elimde kalırsın
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    WildBesT (Mevlüt Çankaya) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    çok mantıklı ama kesinlikle amiral gemisi alınacaksa xiaomi mi mix 2s tavsiye ederim, 3 senedir kullanıyorum daha tık demedi, bırak donmayı, teklemedi bile o kadar çok para vermenize de gerek yok
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    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fikir de uygulama da kötü. Zaten G5 faciası yeni bitmiş, bırak şu mekanik modüler telefon yapma sevdasını. Adam gibi çalışan cihaz yap yeter...
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    elophidae (Yavuz Ell) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    15 tane satar. Toplamda.
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    eskikarateci (Faruk Ergin) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    insanlar androidten küçük boyutlarda amiral gemisi istiyor adam tam tersi 2 ekran koymuş. gerzek işler. en ağır fanboy androidçi nile aslında apple ekmeğini yediğinin farkında değil. apple olmasa çinli korelilerin inovasyon anlayışıyla en fazla blackberry kullanırdır şuan sanırım
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    renega (Ömer C. IŞIK) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    yukarda 5G yazıyorsunu aşağıda teknik özelliklerde sadece 3g 4g var. bu ne saçmalık? lg v30+ kullanıyorum çok da memnunum. çirkin çentik delik kamera tasarımları yok. Bu telefon tabi bu para etmez. Özellikle de orta segment işlemci yüzünden. Fiyatı 6bin olsa tamam.
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    O Onurmsq (--- ----) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    snapdragon 765 iphone 12 pronun 10da bir performansı 15bin tl
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    cizmelikedii 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    çok güzel değil mi
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    12560 kez okundu.
    21 kişi, toplam 22 yorum yazdı.

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