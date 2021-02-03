Çift ekranlı LG Wing, Türkiye’de satışa çıktı: Özellikleri ve fiyatı

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LG’nin sıra dışı tasarıma sahip akıllı telefonu LG Wing, Türkiye’de satışa sunuldu. LG Wing, 14.999 TL’ye Turkcell online mağazada satışa çıktı.

LG Wing, çift ekranlı bir telefon. Dilerseniz tek ekranlı olarak, dilerseniz üstteki ekranı yana çevirerek çift ekranlı olarak kullanabilirsiniz. İkinci ekranda klavyeyi açabilir, iki uygulamayı aynı anda çalıştırabilir, yan ekranda video seyredebilir, oyunlarda alttaki ekranda ek bilgiler görüntüleyebilirsiniz. Bazı uygulama geliştiricileri LG Wing’in ikinci ekranına özel arayüzler hazırlamış. Örneğin Asphalt oyunu oynarken ikinci ekranda harita ve hız bilgileri gözüküyor.

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LG Wing’in diğer öne çıkan özelliği ise Gimbal Motion kamerası. Videolardaki sarsıntıyı ciddi oranda azaltıyor. OIS’li diğer telefon modellerine göre çok daha stabil video kaydı çekiyor. İkinci ekrandaki kontrol butonlarıyla kamerayı sağa sola hareket ettirerek sinematik kayıtlar çekilebilir.

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LG Wing’in özelliklerine baktığımızda ekrandan parmak izi sensörü, 5G, popup ön kamera, MIL-STD-810G sertifikalı dayanıklık ve 4000 mAh kapasiteli bataryası göze çarpıyor. Telefonun Snapdragon 765G yonga setine sahip olması ise eksi özelliklerinin başında geliyor.

LG Wing, 14.999 TL’ye Türkiye’deki serüvenine başladı.

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LG Wing özellikleri

Çip: Qualcomm® Snapdragon™ Snapdragon ile Entegre 765G 5G Mobil Platform X52 5G Modem-RF Sistem

Qualcomm® Snapdragon™ Snapdragon ile Entegre 765G 5G Mobil Platform X52 5G Modem-RF Sistem Ekran:

- Ana Ekran: 6.8-inch 20.5:9 FHD+ P-OLED FullVision (2,460 x 1,080 / 395ppi)

- İkinci Ekran: 3.9-inch 1.15:1 G-OLED (1,240 x 1,080 / 419ppi)

- Ana Ekran: 6.8-inch 20.5:9 FHD+ P-OLED FullVision (2,460 x 1,080 / 395ppi) - İkinci Ekran: 3.9-inch 1.15:1 G-OLED (1,240 x 1,080 / 419ppi) Hafıza: 8GB RAM / 128 ROM / microSD (2TB’a kadar)

8GB RAM / 128 ROM / microSD (2TB’a kadar) Kamera: Arka: Ultra Yüksek Çözünürlük (64MP OIS Genişlik (F1.8 / 78°/ 0.8µm) / 13MP Ultra Geniş Açılı Kamera (F1.9 / 117° / 1.0µm) / 12MP Ultra Geniş Büyük Piksel (F2.2 / 120° / 1.4µm) Ön: 32MP Wide (F1.9 / 79.6° / 0.8µm)

Pil: 4,000mAh

4,000mAh Işletim Sistemi: Android 10.0 (Q OS)

Android 10.0 (Q OS) Boyut: 169.5 x 74.5 x 10.9 mm

169.5 x 74.5 x 10.9 mm Ağırlık: 260g

260g Ağ: 3G / 4G / 5G

3G / 4G / 5G Bağlanabilirlik: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.1 / NFC / USB Type-C (USB 3.1 Gen 1 Compatible)

Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.1 / NFC / USB Type-C (USB 3.1 Gen 1 Compatible) Renkler: Aurora Gray

Aurora Gray Diğer: Gimbal Motion Kamera / Front Pop Up Kamera / Hexa Motion Stabilizer / LG Creator’s Kit / LG Pay / Dual Recording / Black Stabilizer / LG 3D Ses Motoru / AI CAM / Q Lens / Google Lens / Google Assistant / Ekran İçi Parmak Izi Sensörü / IP54 Suya ve Toza Karşı Dayanıklı / Qualcomm® Quick Charge™ (Hızlı Şarj) 4.0+ Teknolojisi / Kablosuz Şarj Özelliği / MIL-STD 810G Compliance

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