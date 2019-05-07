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AnTuTu, Nisan ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı

Cep telefonları için benchmark testi uygulaması AnTuTu, Nisan ayının en performanslı Android telefonlarını yayınladı. Listede çıkış tarihi sebebiyle önemli eksiklikler var.
1 hf.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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AnTuTu, Nisan ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı
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AnTuTu tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan en performanslı Android telefonlar listesi Nisan ayı için yenilendi. Geçtiğimiz ay tanıtılan çoğu telefonun, henüz listeye dahil olmaması sebebiyle büyük değişimler gördüğümüz söylenemez.

Mi 9 TE yine lider

Son iki aydır zirveyi işgal eden Mi 9 Transparent Edition bu ay da liderliğini koruyor. 373.715 puan alan Mi 9 TE’nin hemen ardından 373.511 puan ile standart Mi 9 modeli geliyor. Üçüncülük ise Xiaomi’nin oyuncu odaklı alt markasının yeni modeli Black Shark 2’ye ait. Black Shark 2’nin de eklenmesiyle ilk üç koltuğunda Xiaomi hakimiyeti görmüş olduk. Dördüncülükte 370.306 puan ile Meizu 16S yer alıyor. Onun hemen arkasından oyuncu odaklı başka bir model olan vivo IQOO Monster geliyor.

AnTuTu, Nisan ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı
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Çinli üreticiler haricinde listeye girmeyi başaran tek firma Samsung. Galaxy S10+ 359.936 puan ile altıncı, Galaxy S10 358.726 puan ile yedince sırada. Son üç ise sırasıyla standart vivo İQOO, Red Magic Mars ve Honor V20’ye ait. Geçmiş modelleri saymazsak listenin sadece Snapdragon 855 yonga setli cihazlardan oluştuğunu söyleyebiliriz.

Meizu 16S, Black Shark 2 gibi yeni modeller listeye dahil edilebilse de Huawei P30, Huawei P30 Pro, OPPO Reno 10x Zoom, Lenovo Z6 Pro ve Nubia Red Magic 3 Nisan ayı listesine yetişemedi. Büyük ihtimalle AnTuTu’nun Mayıs ayında yayınlayacağı yeni liste, bu saydığımız modellerle büyük değişimlere uğrayacak.

Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı LG V50 ThinQ 5G bu hafta piyasaya sürülüyor"

AnTuTu skoru bir telefondan alacağınız deneyimi yansıtmasa da performansı hakkında en azından ön izlenim sahibi olmanızı sağlıyor. Ayrıca akıllı telefon üreticileri (özellikle Çinliler) için yarışabilecekleri yeni bir alan yaratılıyor.


http://www.antutu.com/doc/117893.htm Yorum Yaz
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alaz1903 1 hf. en beğenilen
Günlük kullanım deneyimi hakkında hiçbir şekilde anlamlı sonuç ifade etmeyen bu test skorunun fetiş haline getirilmesi kullanıcılara herhangi bir katkı sağlamıyor.
Telefonun stabilliği, ısınması, pil performansı, uygulamalar arasında geçiş hızı, kamera deneyimi, ekran performansı gibi özellikler kullanıcı için en önemli kriterler olması gerekirken milisaniyelerle ölçilecek ve hiçbir canlı organizmanın duyu organlarınca hissedilmeyecek farkları ön plana çıkan bu test bana göre son kullanıcıyı yanlış yönlendiriyor.
Günlük kullanım deneyimi hakkında hiçbir şekilde anlamlı sonuç ifade etmeyen bu test skorunun fetiş haline getirilmesi kullanıcılara herhangi bir katkı sağlamıy...
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Dişhekimi06 1 hf.
Aslında Gerçek Lider Nubia Red Magic 3 ama almamışlar listeye
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B_O_S_S 1 hf.
İlk defa xiaomi aldım mi 8 se model. Şimdilik memnunum ama uzun ömürlü olur mu o konuda şüpheliyim. LG G2 telefonumu yaklaşık 6 yıl kullandım ve hala çalışıyor. Bakalım bu nasıl çıkacak.
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medverdev 1 hf.
benim için önemsiz bir test
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FONTEN LA 1 hf.
Her şeyini Çinlilere yaptırırsan, onlar da her şeyini öğrenir, gün gelir her şeyini de onlara kaptırırsın... Yecüc mecüc mü la bunlar acaba?
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brk6152 1 hf.
Antutu az çok doğru bir referans s10 hızlı olduğunu karşılaştırma videolarından görebilirsiniz
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__Nikolaus__ 1 hf.
Hiçbirşey ifade etmiyor bir telefonum snapdragon 845 diğeri 660, günlük kullanımda hiçbir fark göremiyorum. Xiaominin bu segmente zirveye oynaması normal cunku cihazda performans haricinde hiçbir halt yok, 3 gün sabredebildim mi9 a, ses desen rezalet, el hareketleri bug dolu, gece fotograf çekmek için yanınızda tripod Taşımanız lazım o derece rezil bir kamerası var, dxomarkcılar damlar şimdi

Neyse sonuc olarak boş bir test, ne kadar boş olsada xiaominin birinciliği bir hafta sürecek sadece oneplus 7 geliyor :)
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Askaparta 1 hf.
Şomiye laf atanları şamarlamış geçmiş Xiaomi. Antutu çok güvenilir olmasa da az çok referans.
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xTheXx 1 hf.
Evet AnTuTu skoruna göre telefon almak bence de yanlış bir hareket olur. Ama son çıkan nerdeyse tüm amiral gemi cihazları kullanmış biri olarak yorum yapacak olursam PERFORMANS ve HIZ isteyenlerin uygun fiyatı da göz önüne alınacak olursa kesinlikle Xaomi Mi9 almaları ideal olacaktır... Özellikle ekrandan parmak izi tarayıcı performansı rakipsiz...
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alaz1903 1 hf. en beğenilen
Günlük kullanım deneyimi hakkında hiçbir şekilde anlamlı sonuç ifade etmeyen bu test skorunun fetiş haline getirilmesi kullanıcılara herhangi bir katkı sağlamıyor.
Telefonun stabilliği, ısınması, pil performansı, uygulamalar arasında geçiş hızı, kamera deneyimi, ekran performansı gibi özellikler kullanıcı için en önemli kriterler olması gerekirken milisaniyelerle ölçilecek ve hiçbir canlı organizmanın duyu organlarınca hissedilmeyecek farkları ön plana çıkan bu test bana göre son kullanıcıyı yanlış yönlendiriyor.
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smart1978 1 hf.
Cozunurluk dusukse puani yuksek olur... Puanlamalarda ekran cozunurlugu hangi degerde yapilmis ona gore kategorilere ayrilmasi gerekir. Yaniltici kabaca da pek fikir veremez. Elbette benzer ekran cozunurlukte test yapilan cihazlarda performanslari anlamli olacaktir. Sonucta dahili depolama birimi de performansta ciddi etkisi vardir. Bir de termal ic isi tahliye yapisi ne kadar iyi ise o kadar potansiyeli yuksek puanlar ve bir de yazilim kernel ve arayuz :) ...
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dodofran 1 hf. smart1978
o da dikkate alınmış muhtemelen çünkü normalde s10e diğerlerini geçiyordu. ama çözünürlük düşürülerek yapılmış olmalı ki listede yok.
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