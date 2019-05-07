AnTuTu, Nisan ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı

AnTuTu tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan en performanslı Android telefonlar listesi Nisan ayı için yenilendi. Geçtiğimiz ay tanıtılan çoğu telefonun, henüz listeye dahil olmaması sebebiyle büyük değişimler gördüğümüz söylenemez.

Mi 9 TE yine lider

Son iki aydır zirveyi işgal eden Mi 9 Transparent Edition bu ay da liderliğini koruyor. 373.715 puan alan Mi 9 TE’nin hemen ardından 373.511 puan ile standart Mi 9 modeli geliyor. Üçüncülük ise Xiaomi’nin oyuncu odaklı alt markasının yeni modeli Black Shark 2’ye ait. Black Shark 2’nin de eklenmesiyle ilk üç koltuğunda Xiaomi hakimiyeti görmüş olduk. Dördüncülükte 370.306 puan ile Meizu 16S yer alıyor. Onun hemen arkasından oyuncu odaklı başka bir model olan vivo IQOO Monster geliyor.

Çinli üreticiler haricinde listeye girmeyi başaran tek firma Samsung. Galaxy S10+ 359.936 puan ile altıncı, Galaxy S10 358.726 puan ile yedince sırada. Son üç ise sırasıyla standart vivo İQOO, Red Magic Mars ve Honor V20’ye ait. Geçmiş modelleri saymazsak listenin sadece Snapdragon 855 yonga setli cihazlardan oluştuğunu söyleyebiliriz.

Meizu 16S, Black Shark 2 gibi yeni modeller listeye dahil edilebilse de Huawei P30, Huawei P30 Pro, OPPO Reno 10x Zoom, Lenovo Z6 Pro ve Nubia Red Magic 3 Nisan ayı listesine yetişemedi. Büyük ihtimalle AnTuTu’nun Mayıs ayında yayınlayacağı yeni liste, bu saydığımız modellerle büyük değişimlere uğrayacak.

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AnTuTu skoru bir telefondan alacağınız deneyimi yansıtmasa da performansı hakkında en azından ön izlenim sahibi olmanızı sağlıyor. Ayrıca akıllı telefon üreticileri (özellikle Çinliler) için yarışabilecekleri yeni bir alan yaratılıyor.

http://www.antutu.com/doc/117893.htm