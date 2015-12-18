Google Play, Çin için gün sayıyor





Çin hükümetinin sert sansürleri nedeniyle uzun süredir Google hizmetleri Çin'de faaliyet göstermiyor ve yerine pek çok yerli alternatif bulunuyor. Android işletim sistemi ülkede en fazla satışı yapsa da cihazların hiçbiri Google Play'e erişemiyor. Bunun yerine yaklaşık 200 adet uygulama mağazası alternatifi var. Bu da Google'ın gelirlerine büyük bir darbe vuruyor.





Bu yıl Nexus programında Çinli dev Huawei ile işbirliğine giden Google, bunun meyvelerini alacak gibi görünüyor. Gelen raporlara göre gelecek yıl Şubat ayında Google Play servisleri resmi olarak Çin'de faaliyet göstermeye başlayacak. Uygulama platformunun haricinde film ve kitap servislerinin de mağaza içerisinde sunulması bekleniyor.





Google'ın yasaklı olmasına rağmen, hükümet baskılarına uyum sağlayan Apple ve Amazon'un servisleri ülkede faal durumda. Bu bakımdan reklam gelirleri Google haricinde tüm firmalara dağılıyor. 1.5 milyar nüfusu ile büyük pastadan mahrum kalmak Google için kabul edilemez.





Bununla birlikte Google ülkeye girdiği zaman, büyük kullanıcı sayılarına sahip uygulama mağazaları karşısına çıkacak. Bu noktada Google'ın kullanıcı veritabanını artırması için büyük kampanyalara girişmesi gerekecek. Ayrıca arama motoru ve diğer hizmetlerin olmaması da dezavantaj oluşturuyor.

http://www.androidheadlines.com/2015/12/report-google-play-store-to-launch-in-china-in-february.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter