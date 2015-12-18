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Google Play, Çin için gün sayıyor

Dünyanın en kalabalık akıllı telefon kullanıcısına sahip olan Çin'de, Google bu imkandan faydalanamıyor zira ülkede resmi olarak faaliyet göstermiyor. Firma, bu engeli Google Play ile yıkmak istiyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Play, Çin için gün sayıyor


Çin hükümetinin sert sansürleri nedeniyle uzun süredir Google hizmetleri Çin'de faaliyet göstermiyor ve yerine pek çok yerli alternatif bulunuyor. Android işletim sistemi ülkede en fazla satışı yapsa da cihazların hiçbiri Google Play'e erişemiyor. Bunun yerine yaklaşık 200 adet uygulama mağazası alternatifi var. Bu da Google'ın gelirlerine büyük bir darbe vuruyor. 

Bu yıl Nexus programında Çinli dev Huawei ile işbirliğine giden Google, bunun meyvelerini alacak gibi görünüyor. Gelen raporlara göre gelecek yıl Şubat ayında Google Play servisleri resmi olarak Çin'de faaliyet göstermeye başlayacak. Uygulama platformunun haricinde film ve kitap servislerinin de mağaza içerisinde sunulması bekleniyor. 

Google'ın yasaklı olmasına rağmen, hükümet baskılarına uyum sağlayan Apple ve Amazon'un servisleri ülkede faal durumda. Bu bakımdan reklam gelirleri Google haricinde tüm firmalara dağılıyor. 1.5 milyar nüfusu ile büyük pastadan mahrum kalmak Google için kabul edilemez.

Bununla birlikte Google ülkeye girdiği zaman, büyük kullanıcı sayılarına sahip uygulama mağazaları karşısına çıkacak. Bu noktada Google'ın kullanıcı veritabanını artırması için büyük kampanyalara girişmesi gerekecek. Ayrıca arama motoru ve diğer hizmetlerin olmaması da dezavantaj oluşturuyor.  

http://www.androidheadlines.com/2015/12/report-google-play-store-to-launch-in-china-in-february.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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V4LKyR 3 yıl
Aa, demek o yüzden öyle garip garip uygulama mağazaları var. Ben de diyordum yahu millet Google Play varken neden böyle yerlerden apk indirir ki?
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bulunmazhintkumasi 3 yıl
bu çinlilerde koyun gibi yönetime bak
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SEO-Uzmanı 3 yıl
Kitaplarınızı Google Play'de yayınlayın ve tüm dünyada milyarlarca okuyucuya erişin.
Şu anda yeni kayıt kabul etmiyoruz. Verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz. Kısa süre içinde yeniden kayıt almaya başlayacağız.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
google kitap uygulamasını açsınlar önce biz kendi ülkemizde kitap satamıyoruz be
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umut_baris 3 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

google kitap uygulamasını açsınlar önce biz kendi ülkemizde kitap satamıyoruz be

Vergiden dolayı açmıyorlardır. Playstore bile kapalıydı zamanında geliştiricilere.



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interwap 3 yıl
Bizimde çinden aldığımız telefonlarda google play olacak.
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Seyrim 3 yıl
Çok büyük pazar..
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CooL_ROMEO 3 yıl
Çince öğrenmek farz oldu. Şu büyük pastadan biz de pay alırsak işte o zaman köşeyi dönebiliriz. Çince bilen kültüre yakın olan ve aklında bu kültür için uygulama geliştirebilecek bir fikri olan buyursun ortak olalım uygulama kısmını yazmaya hazırım.
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wolfestein 3 yıl
Google'dan huawei rüşveti.
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khaos 3 yıl
"Bununla birlikte Google ülkeye girdiği zaman, büyük kullanıcı sayılarına sahip uygulama mağazaları karşısına çıkacak."cümlesini okuduktan sonra çok merak ediyorum acaba çinli akıllı telefon kullanıcılarının ios ve android oranını yüzde olarak kaça kaç?
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