Google Play ve Appstore arasındaki uygulama gelir farkı kapanıyor

Mobil platform üzerine uygulama geliştiren geliştiricilerin önemli bir kısmı iOS platformunu Android'e ediyor. Ancak, bu durum ilerleyen dönemlerde değişecek gibi görünüyor.

http://www.tech-thoughts.net/2012/11/ios-vs-android-in-app-purchases-revenue-impact.html#.UJpc2eRWySq

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Tech-Thoughts'dan Sameer Singh tarafından yapılan bir analize göre, uygulama içi satışlar sayesinde Google Play'de yer alan uygulamaların geliri Appstore'da yer alanlara yetişmeye başlamış durumda. Singh'in araştırmasında Android ve iOS uygulamalarının mağazalara nasıl gelir sağladığı dört farklı alanda değerlendiriliyor. Bu alanlarda mağazaların toplamda ne kadar gelir elde ettikleri belirtilirken, son 9 ay içerisinde Google Play'deki uygulamaların önemli bir gelir artışı yaşadığı görülüyor.Google Play'deki gelir artışında rol oynayan en önemli faktörün ise, uygulama içi satışlar olduğunu ifade eden Singh, Android ve iOS platformları arasındaki gelir farkının bu sayede kapanmaya başlayacağını dile getiriyor.