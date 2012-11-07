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Google Play ve Appstore arasındaki uygulama gelir farkı kapanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Mobil platform üzerine uygulama geliştiren geliştiricilerin önemli bir kısmı iOS platformunu Android'e ediyor. Ancak, bu durum ilerleyen dönemlerde değişecek gibi görünüyor.

Tech-Thoughts'dan Sameer Singh tarafından yapılan bir analize göre, uygulama içi satışlar sayesinde Google Play'de yer alan uygulamaların geliri Appstore'da yer alanlara yetişmeye başlamış durumda. Singh'in araştırmasında Android ve iOS uygulamalarının mağazalara nasıl gelir sağladığı dört farklı alanda değerlendiriliyor. Bu alanlarda mağazaların toplamda ne kadar gelir elde ettikleri belirtilirken, son 9 ay içerisinde Google Play'deki uygulamaların önemli bir gelir artışı yaşadığı görülüyor.

Google Play'deki gelir artışında rol oynayan en önemli faktörün ise, uygulama içi satışlar olduğunu ifade eden Singh, Android ve iOS platformları arasındaki gelir farkının bu sayede kapanmaya başlayacağını dile getiriyor.

http://www.tech-thoughts.net/2012/11/ios-vs-android-in-app-purchases-revenue-impact.html#.UJpc2eRWySq Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
Burn in hell. Sesli guldum cok
İyiydin garip progrmlar var ve hesp ios dan kopya :)
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engurlu 7 yıl
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s.volkan 7 yıl
Playstore gelisiyor ama

Arkassin dedigine katiliyorum

Cok kalitesiz duruyor uygulama goruntuleri. Yakismiyor sanki zoraki konmus gibi cogu uygulama
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regaibyigit. 7 yıl
Hala yaklaşıyor diyorlar utanmadan o playdaki 700.000 uygulamanın 300bini fake saçma sapan bug'lı uygulamalar tablet desen bi elin parmaklarını geçemz tablet için (örn: twitter) birde ios tarafına bak 700.000 uygulamanın 700.000inede rahatlıkla yükleyebiliyoruz ve bugsız stabil
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teramit 7 yıl
haber rakam vermemiş arkadaş ,en son rakamlar konuşulduğunda geliştiricilerin karı ios ta androide göre 20 kat falan fazlaydı.
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Guest-F8946C419 7 yıl
Android tabletler için özel tablet sürümü var mı yoksa hala normal uygulamaları upscale edip mi gösteriyor ?
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ponchik 7 yıl
Bahisleri acalim kimin sidigi daha uzaga gidecek :)
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LKLC 7 yıl
Burn in Hell
Uygulama varda mi geliri artsin?

düşünmeden yorum atan birisi daha. 700.000 aşkın uygulama var, ister çöplük dersin, ister başka birşey.
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Guest-FDC9156E7 7 yıl LKLC
LKLC

Burn in Hell



Uygulama varda mi geliri artsin?




düşünmeden yorum atan birisi daha. 700.000 aşkın uygulama var, ister çöplük dersin, ister başka birşey.

725.000 uygulama App Store'da.

600.000 uygulama Google Play.
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Jül Sezar 7 yıl LKLC
LKLC
Burn in Hell
Uygulama varda mi geliri artsin?

düşünmeden yorum atan birisi daha. 700.000 aşkın uygulama var, ister çöplük dersin, ister başka birşey.

O 700000 in 500000 u parmak izi(!) uygulamalari zaten
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mertgraph1979 7 yıl
Önce program arayüzlerini düzeltsinler Android de.
Aynı uygulamayı 2 platformdada açıyosun, Android versiyonunu sanki görme engelli biri iOS versiyonunu sanki bir sanatçı tasarlamış gibi gözüküyor. Ve heryer reklam dolu.
Arayüzler leş gibi...
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Jül Sezar 7 yıl
Uygulama varda mi geliri artsin?
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vamp 7 yıl Jül Sezar
Burn in Hell

Uygulama varda mi geliri artsin?

Şakacı genç :)
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