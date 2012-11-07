Google Play ve Appstore arasındaki uygulama gelir farkı kapanıyor

Haber Editörü
Mobil platform üzerine uygulama geliştiren geliştiricilerin önemli bir kısmı iOS platformunu Android'e ediyor. Ancak, bu durum ilerleyen dönemlerde değişecek gibi görünüyor.
Tech-Thoughts'dan Sameer Singh tarafından yapılan bir analize göre, uygulama içi satışlar sayesinde Google Play'de yer alan uygulamaların geliri Appstore'da yer alanlara yetişmeye başlamış durumda. Singh'in araştırmasında Android ve iOS uygulamalarının mağazalara nasıl gelir sağladığı dört farklı alanda değerlendiriliyor. Bu alanlarda mağazaların toplamda ne kadar gelir elde ettikleri belirtilirken, son 9 ay içerisinde Google Play'deki uygulamaların önemli bir gelir artışı yaşadığı görülüyor.
Google Play'deki gelir artışında rol oynayan en önemli faktörün ise, uygulama içi satışlar olduğunu ifade eden Singh, Android ve iOS platformları arasındaki gelir farkının bu sayede kapanmaya başlayacağını dile getiriyor.
http://www.tech-thoughts.net/2012/11/ios-vs-android-in-app-purchases-revenue-impact.html#.UJpc2eRWySq Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İyiydin garip progrmlar var ve hesp ios dan kopya :)
Apple'a patent şoku
ABD’de bir federal mahkeme, Apple’ı Virnet X yazılım firmasına 368 milyon dolar ödemeye mahkum etti.. Mahkeme, iPhone, iPad gibi ürünlerinde kullanılan FaceTime video-konuşma fonksiyonunun Virtual Private Network-Sanal Özel Ağ (VPN) teknolojisine ait patentleri ihlal ettiğini hükmetti..
Arkassin dedigine katiliyorum
Cok kalitesiz duruyor uygulama goruntuleri. Yakismiyor sanki zoraki konmus gibi cogu uygulama
düşünmeden yorum atan birisi daha. 700.000 aşkın uygulama var, ister çöplük dersin, ister başka birşey.
725.000 uygulama App Store'da.
600.000 uygulama Google Play.
O 700000 in 500000 u parmak izi(!) uygulamalari zaten
Aynı uygulamayı 2 platformdada açıyosun, Android versiyonunu sanki görme engelli biri iOS versiyonunu sanki bir sanatçı tasarlamış gibi gözüküyor. Ve heryer reklam dolu.
Arayüzler leş gibi...
Şakacı genç :)