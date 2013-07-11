Haber Editörü
Google Play'de hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren oyunları ve uygulamaları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.Aralarında Beautiful Widgets Pro ve A Charlie Brown Christmas gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde:
Uygulamalar:
Oyunlar:
- Pipe Swipe - 0.75$
- Brandomania Pro - 0.99$
- Legends Arcana (RPG) - 0.99$
- Sacra Terra: Angelic Night - 0.99$
- Angry Words (Ad free) - 0.99$
- Dr. Panda Süpermarket - 1.00$
- Magician's Handbook (Full)- 1.04$
- Letters from Nowhere (Full) -1.03$
- Lost Souls (Full) - 1.03$
- SlenderMan EXTENDED - 1.29$
- A Charlie Brown Christmas - 1.89$
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