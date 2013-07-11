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Google Play'de hafta sonu indirimleri başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google Play'de hafta sonu indirimleri başladı
Google Play'de hafta sonu indirimleri başladı. Biz de donanimhaber.com ailesi için indirime giren oyunları ve uygulamaları bir araya getirerek kısa süreli bir indirim listesi oluşturduk.
Aralarında Beautiful Widgets Pro ve A Charlie Brown Christmas gibi yapımların da yer aldığı kısa süreli indirim listesi şu şekilde:

Uygulamalar:

Oyunlar:

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weastro 6 yıl en beğenilen
tırt.
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kungfukid 6 yıl
Forever apk
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okan_cehapelioglu 6 yıl
bunlar zaten 1 dolardan fazla etmez
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Guest-73A8A7D1E 6 yıl
ram manager belki iş görür o kadar
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cem650 6 yıl
Google playde ne uygulama varki indirime girmiş çok merak ettim :)
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K.can.tas 6 yıl
Apk siteleri varken kimse yüzüne bakmaz
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OvernightSensation 6 yıl
indirim yapmasınlar şu marketteki çöp uygulamaları temizlesinler ve var olanları stabilite için düzeltsinler yeter. Bu ne ya dün bir markette gezeyim dedim marketin %60'ı çöp ve bir tane olumlu yorum yok. Google daha uyusun.
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rammstein_63 6 yıl
bunlara oyun uygulama diyorsanız iosun bedavaya allah için yapılan uygulamaları bunlardan daha gelişmiş bene lan
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LegendM 6 yıl
Resmen rezalet
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madator 6 yıl
Daha iyi olabilirdi
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alimmm78 6 yıl
AppStore
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weastro 6 yıl en beğenilen
tırt.
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CertificatedStaff 6 yıl
Haftasonu?
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