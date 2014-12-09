Google Play'de mobil ödeme dönemi başlıyor





Google'ın Androd işletim sistemli cihazlar için uygulama pazarı olan servisi Google Play'in mobil ödeme olarak ta nitelendirebileceğimiz operatör faturalandırması desteğine kavuşacağı belirtildi.

Google'ın resmi destek sayfasında yer alan bilgiye göre hem akıllı telefon hem de Google Wallet üzerinden aktif hale getirelecek olan sistem sayesinde ödeme seçenekleri kısmında kredi kartı, redeem kod gibi seçeneklere ek olarak operatör faturalandırması da aktif hale gelecek. Bu seçenek üzerinden yapılan satın alımlar ise iade seçeneğinin devamlılığı açısından satın alımdan 15 dakika sonra faturaya yansıtılacak.

Bu sistem sonrasında kredi kartı bilgilerini bu tür satın alımlar için kullanmayan kullanıcıların daha kolay ve güvenilir şekilde ücretli uygulamaları daha yoğun bir şekilde satın alması bekleniyor.