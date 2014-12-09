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Google Play'de mobil ödeme dönemi başlıyor

Android işletim sistemli cihazların uygulama pazarı olan Google Play'in önümüzdeki günlerde operatör faturalandırması desteği sunacağı ortaya çıktı
4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Google Play'de mobil ödeme dönemi başlıyor

Google'ın Androd işletim sistemli cihazlar için uygulama pazarı olan servisi Google Play'in mobil ödeme olarak ta nitelendirebileceğimiz operatör faturalandırması desteğine kavuşacağı belirtildi.
 Google'ın resmi destek sayfasında yer alan bilgiye göre hem akıllı telefon hem de Google Wallet üzerinden aktif hale getirelecek olan sistem sayesinde ödeme seçenekleri kısmında kredi kartı, redeem kod gibi seçeneklere ek olarak operatör faturalandırması da aktif hale gelecek. Bu seçenek üzerinden yapılan satın alımlar ise iade seçeneğinin devamlılığı açısından satın alımdan 15 dakika sonra faturaya yansıtılacak. 
Bu sistem sonrasında kredi kartı bilgilerini bu tür satın alımlar için kullanmayan kullanıcıların daha kolay ve güvenilir şekilde ücretli uygulamaları daha yoğun bir şekilde satın alması bekleniyor. 

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DH Misafiri 2 yıl
Çok kötü
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DH Misafiri 3 yıl
Operatör ücretlendirmesi bende hiç bir şekilde çıkmıyor. Ödeme seçeneği ekle yeri de açılmıyor. Sadece kredi kartı ve kod la satın alma işlemi yapılabiliyor. Bilen birisi ilgilenirse güzel olur.
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bcan402 3 yıl
up...

ben avea faturalı hat ile kayıt oldum ama hala ödeme seçeneklerinde çıkmıyor.

ayarlardan ödeme yöntemi düzenle diyorum ama ödeme yöntemi ekle çıkmıyor.
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AdkA 4 yıl
Güzel uygulama desteklemeli de..
ancak enpara varken gerek bile duymadım.
bknz. Google
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31.fatih 4 yıl
Kontorle ödeme yapiliyorsa daha güzel olur.
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Genuine Leather 4 yıl
Satışı kolaylaştırmışlar.
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mu5tafa 4 yıl
Hiç uğraşmayın. Ptt den ininal kart alın. Google play da vs geçiyor zaten. İstediğin zaman ptt matikten para atarsın içine tamam.
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destroy00 4 yıl
Arkadaşlar bende öyle bir secenek yok nasıl aktif edebilirim aveayla kayıt oldum
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar 'Hattınız şu anda Google play için turkcell mobil ödeme işlemi yapmaya uygun değildir' konusunu detaylı olarak anlatabilirmisiniz. Hertürlü şeyi yaptım ama yineden mobil ödeme olmuyor. BU ARADA KARTIM HAZIR KART VE TL MİKTARIM YETERLİ
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ZombieK 4 yıl DH Misafiri
Selam,

faturasız hatlar normalde mobil ödeme kullanabilir ama sadece play store da kullanamıyor.

forum.turkcell.com.tr/...
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hakuk 4 yıl
Yazilimcilarin suanda avuc icleri kasiniyordur
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.: mds :. 4 yıl
aman sakın yapmasınlar bunu, operatörler vatandası öpmek için yer arıyor, çocukları olanlar yandı...
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