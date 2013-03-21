Google Play'in yeni tasarımına ait görüntüler gün yüzüne çıktı

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in içerik ihtiyacını karşılayan Google Play'in 4.0.16 numaralı sürümüne ait yeni tasarım nihayet gün yüzüne çıktı.





Mevcut tasarıma yakın bir tasarım ile karşımıza çıkacak olan yeni market, sadeleştirilmiş görünümüyle dikkat çekiyor. Bu yeni tasarımın mayıs ayı içerisinde düzenlenecek Google I/O konferansında resmiyet kazanacağı tahmin edilirken, tanıtımın ardından marketin yeni yüzüyle Android kullanıcılarının beğenisine sunulması bekleniyor.





Google'ın Play Store üzerinde yapmış olduğu tasarımsal değişikliklere yakından bakmak istiyorsanız aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.

http://www.droid-life.com/2013/03/20/preview-of-new-google-play-version-4-0/