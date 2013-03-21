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Google Play'in yeni tasarımına ait görüntüler gün yüzüne çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google Play'in yeni tasarımına ait görüntüler gün yüzüne çıktı
Google'ın mobil işletim sistemi Android'in içerik ihtiyacını karşılayan Google Play'in 4.0.16 numaralı sürümüne ait yeni tasarım nihayet gün yüzüne çıktı.

Mevcut tasarıma yakın bir tasarım ile karşımıza çıkacak olan yeni market, sadeleştirilmiş görünümüyle dikkat çekiyor. Bu yeni tasarımın mayıs ayı içerisinde düzenlenecek Google I/O konferansında resmiyet kazanacağı tahmin edilirken, tanıtımın ardından marketin yeni yüzüyle Android kullanıcılarının beğenisine sunulması bekleniyor. 

Google'ın Play Store üzerinde yapmış olduğu tasarımsal değişikliklere yakından bakmak istiyorsanız aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz. 

http://www.droid-life.com/2013/03/20/preview-of-new-google-play-version-4-0/ Yorum Yaz
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Beğendim
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Sebnem Ferah 6 yıl
Videoyu izleyemedim ama yorumlardan ve videonun goruntusunden anladigim kadariyla guzel.
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Dexstz 6 yıl
Fena değil
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İrfan 6 yıl
Tasarım pek de değişmiş görünmüyor, sadece azıcık sadeleştirmişler. Umarım güncel versiyondaki takılmalardan kurtulmuştur.
Kategoriler güzel, ancak Türkiye için apps kategorisi dışında müzik, kitap gibi kategorilerin içerik kazanması biraz zor görünüyor.
Her kategoriye farklı bir renk vermeleri bana birazcık Windows 8'in Metro'sunu hatırlattı.
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CWaRRioR 6 yıl
Uygulama yüklerken sayfa değiştirmemesi güzel olmuş, görünümü de daha sade ve hoş bence. Anasayfadaki farklılığı merak ediyorum açıkçası.

Yalnız videoda gördüğüm kadarıyla kullandığımız sürümlerdeki "allow auto update" seçeneği, "do not auto update" olarak değiştirilmiş. Burdan varsayılan olarak auto update açık olarak gelecekmiş izlenimi bırakıyor. Açıkçası varsayılan olarak auto update'in kapalı olması taraftarıyım.
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