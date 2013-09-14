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Google Street View içerisine meşhur Galapagos Adaları da eklendi

5 yıl
511
1
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Street View içerisine meşhur Galapagos Adaları da eklendi
Kişilere bilgisayarları başında dünyayı gezme imkanı sağlayan Street View servisi, eklenen yeni yerler ile her geçen gün gelişiyor. Geçtiğimiz haftalarda Dubai'de bulunan ve 828 metre yükseklik ve 160 kullanılabilir kat ile dünyanın en yüksek gökdeleni olma özelliğini taşıyan Burj Klalifa'yı (Burç Halife) görüntüleyen servis, şimdi de dünyaca ünlü Galapagos Adaları’na giriş yaptı.
Charles Darwin Vakfı (Bu katkı adanın Charles Darwin'nin evrim kuramı çalışmasına esin kaynağı olması nedeniyle önem arz ettiği için yapılmış) ve Galapagos Ulusal Parkı’nın katkılarıyla keşfinin 178. yıl dönümünde görüntülenen ada, uydu görüntüleri haricinde ilk defa bu tarz bir haritalandırmaya kavuşmuş durumda. Adanın üzerinde gezici ekipler tarafından yapılan kayıtlar yanında suyun altında da çalışmalar yapan Google, özellikle doğal çeşitlilik açısından inanılmaz bir yer olarak nitelendirilen Galapagos Adaları’nı tam anlamıyla gözler önüne seriyor.
Konu hakkında Google tarafından yayınlanan sayfaya ve Street View üzerinden Galapagos turuna buradan ulaşabilir, hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://googleblog.blogspot.com/2013/09/explore-galapagos-biodiversity-with.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ciddi Sabun 5 yıl
Türkiye'yi eklese daha iyi olurdu
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