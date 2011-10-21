Google Street View İsviçre'de demiryollarını fotoğraflıyor

Google'ın popüler harita hizmeti için devreye soktuğu sokak görünümü servisi Street View, Amazon nehri gibi ilgi çekici yerlerin fotoğraflarını çekmesiyle gündeme gelmişti. Street View hizmetinin yeni hedefi İsviçre'deki demiryolları oldu.





İsviçre'deki Albula/Bernina bölgesinde bulunan Rhaetian demiryolu ağı 1904 yılından beri faaliyette ve UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmış durumda. 122 km uzunluğundaki hat tarihi eser olduğu için üzerinde dünyanın en yavaş hızlı treni çalışıyor.





Street View araçları 122km'lik hattın tamamını haritaladı ve fotoğrafladı. Bölgenin Google haritalar hizmetine dahil edilmesi önümüzdeki ayları bulacak. Veriler şu an işleme sürecinde.





Street View hizmeti hali hazırda dünyanın pek çok ülkesinde sokak görünümü hizmeti veriyor. Ancak ülkemizde henüz faaliyete geçmeyen hizmetin alternatifi olarak Rus arama motoru Yandex kendi sokak görünümü hizmetini şimdilik Ankara ve İstanbul için devreye soktu.