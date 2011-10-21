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Google Street View İsviçre'de demiryollarını fotoğraflıyor

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın popüler harita hizmeti için devreye soktuğu sokak görünümü servisi Street View, Amazon nehri gibi ilgi çekici yerlerin fotoğraflarını çekmesiyle gündeme gelmişti. Street View hizmetinin yeni hedefi İsviçre'deki demiryolları oldu.

İsviçre'deki Albula/Bernina bölgesinde bulunan Rhaetian demiryolu ağı 1904 yılından beri faaliyette ve UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınmış durumda. 122 km uzunluğundaki hat tarihi eser olduğu için üzerinde dünyanın en yavaş hızlı treni çalışıyor.

Street View araçları 122km'lik hattın tamamını haritaladı ve fotoğrafladı. Bölgenin Google haritalar hizmetine dahil edilmesi önümüzdeki ayları bulacak. Veriler şu an işleme sürecinde.

Street View hizmeti hali hazırda dünyanın pek çok ülkesinde sokak görünümü hizmeti veriyor. Ancak ülkemizde henüz faaliyete geçmeyen hizmetin alternatifi olarak Rus arama motoru Yandex kendi sokak görünümü hizmetini şimdilik Ankara ve İstanbul için devreye soktu.

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draconist 7 yıl en beğenilen
Her şeyi başkalarından bekleyen bir topluma dönüştürüldüğümüz için, başkalarının bizler için yapmadığı şeylere ''şunu da yapsalardı ya'' denilmesinden ve başkalarının bizim için yaptığı şeylere de ''helal olsun adamlara'' gibisinden laflar denilmesinden ve her seferinden aynı şeyleri duymakdan artık bıktım.
Kendi yapmamız gereken şeyleri neden başkalarından bekliyoruz.
Her şeyi başkalarından bekleyen bir topluma dönüştürüldüğümüz için, başkalarının bizler içinyapmadığışeylere ''şunu da yapsalardı ya'' denilmesinden...
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blackboard 7 yıl
Batuist
bu street view uygulaması harka bir teknoloji. yandexte izlediğim istanbul gerçekten çok başarılı olmuş.. bizatihi mekanın içine giriyorsunuz. oturduğunuz yerden dünyayı dolaşmak süper birşey ... aynı teknolojiyi oyunlara koysalar ve gerçek mekanlarda geçse oyun ne kadar süper olurdu. sanırım 3 boyutlu tarama yapıp çektiği alanların poligonlarını çizebilecek bir kamera geliştirilirdiğinde o da olur.. 360 derece nasıl çekim yapıyorlar onu anlamadım..

Aslında dediğiniz teknolojinin bir benzeri mimari alanda kullanılıyor ama tabiki lazer ışını olarak.
360 derece meselesinide 4 yada daha fazla resimle yapabiliyorsunuz ama biraz 3d program bilgisi gerekebilir.
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draconist 7 yıl en beğenilen
Her şeyi başkalarından bekleyen bir topluma dönüştürüldüğümüz için, başkalarının bizler için yapmadığı şeylere ''şunu da yapsalardı ya'' denilmesinden ve başkalarının bizim için yaptığı şeylere de ''helal olsun adamlara'' gibisinden laflar denilmesinden ve her seferinden aynı şeyleri duymakdan artık bıktım.
Kendi yapmamız gereken şeyleri neden başkalarından bekliyoruz.
Yanıtla +5
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Batuist 7 yıl
bu street view uygulaması harka bir teknoloji. yandexte izlediğim istanbul gerçekten çok başarılı olmuş.. bizatihi mekanın içine giriyorsunuz. oturduğunuz yerden dünyayı dolaşmak süper birşey ... aynı teknolojiyi oyunlara koysalar ve gerçek mekanlarda geçse oyun ne kadar süper olurdu. sanırım 3 boyutlu tarama yapıp çektiği alanların poligonlarını çizebilecek bir kamera geliştirilirdiğinde o da olur.. 360 derece nasıl çekim yapıyorlar onu anlamadım..
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umutarslan.com 7 yıl
Overature
İsviçrenin dağlarını bayırlarını çekene kadar Türkiyeye gelip büyük şehirleri çekebilirlerdi.

bence onu bizden biri yapsın.Biz anca istiyoruz bir şey yaptığımız yok.google'dan güzel bir hizmet daha manayla İsviçreyi görmüş oluruz
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Overature 7 yıl
İsviçre'nin dağlarını bayırlarını çekene kadar Türkiye'ye gelip büyük şehirleri çekebilirlerdi.
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