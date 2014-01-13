Google, Tony Fadell'in firması Nest Labs'ı 3 milyar dolara satın aldı





Yeni yılın ilk günlerini yaşarken belki de yılın en büyük satın alma olayı olarak tarihe geçecek bir gelişme gündeme geldi. Nest adlı akıllı termostat cihazı ile dikkat çeken Nest Labs, Google tarafından satın alındı.





Google tarafından yapılan duyuruda firmanın 3.2 milyar dolar nakit ödeme karşılığında satın alındığı açıklandı. Satın almanın diğer bir ayrıntısı ise iPod'un babası olarak bildiğimiz Tony Fadell'in Google'a katılıyor oluşu.





Tony Fadell, Matt Rogers ile 2010 yılında Nest Labs'ı kurmuş ve 2011 yılında da Nest akıllı termostat ile sesini duyurmuştu. Nest oldukça başarılı bir ürün olarak kabul ediliyor ve evdeki hareketleri algılayarak kimsenin olmadığı zamanlarda ısıyı düşürüyor. Matt Rogers da eski bir Apple çalışanı.

Firma sonrasında Protect adlı akıllı bir sigara dedektörü de geliştirmişti. Google, Tony Fadell ve Matt Rogers'ın aileye katıldıklarını da dile getirdi.





Google, Nest'in teknolojilerini kendi akıllı ev sistemlerinde kullanmayı planlıyor. Ancak aynı Motorola gibi Tony Fadell de Google çatısı altında firmasını yönetmeye devam edecek.