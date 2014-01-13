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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Tony Fadell'in firması Nest Labs'ı 3 milyar dolara satın aldı

5 yıl
9,1b
1
13
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, Tony Fadell'in firması Nest Labs'ı 3 milyar dolara satın aldı

Yeni yılın ilk günlerini yaşarken belki de yılın en büyük satın alma olayı olarak tarihe geçecek bir gelişme gündeme geldi. Nest adlı akıllı termostat cihazı ile dikkat çeken Nest Labs, Google tarafından satın alındı.

Google tarafından yapılan duyuruda firmanın 3.2 milyar dolar nakit ödeme karşılığında satın alındığı açıklandı. Satın almanın diğer bir ayrıntısı ise iPod'un babası olarak bildiğimiz Tony Fadell'in Google'a katılıyor oluşu.

Tony Fadell, Matt Rogers ile 2010 yılında Nest Labs'ı kurmuş ve 2011 yılında da Nest akıllı termostat ile sesini duyurmuştu. Nest oldukça başarılı bir ürün olarak  kabul ediliyor ve evdeki hareketleri algılayarak kimsenin olmadığı zamanlarda ısıyı düşürüyor. Matt Rogers da eski bir Apple çalışanı.
Firma sonrasında Protect adlı akıllı bir sigara dedektörü de geliştirmişti. Google, Tony Fadell ve Matt Rogers'ın aileye katıldıklarını da dile getirdi. 

Google, Nest'in teknolojilerini kendi akıllı ev sistemlerinde kullanmayı planlıyor. Ancak aynı Motorola gibi Tony Fadell de Google çatısı altında firmasını yönetmeye devam edecek. 

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Doymamış Yağ Asidi 5 yıl en beğenilen
Google kiloyla şirket alıyo lan?!
1 Yanıt Yanıtla +28
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Thomassee 5 yıl
İyi bir yatırım,geleceği olan bir sektör.

Google'ın girebileceği dev bir alan mevcut.Akıllı evler.

Fakat 3 milyar dolar eder mi emin değilim.

Öyle bir hal aldı ki piyasa 1 milyar dolar para değil mübarek
İyi bir yatırım,geleceği olan bir sektör.Google'ın girebileceği dev bir alan mevcut.Akıllı evler.Fakat 3 milyar dolar eder mi emin değili...
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Yanıtla +21
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huseyintat 5 yıl
yakında bi tarafımıza girecek bunlar,boston dynamics i almalarından belliydi
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okan_cehapelioglu 5 yıl
3 milyar dolarlık ne yapmış bu şirket
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ilker90 5 yıl
evde kimse yokken kombiyi açık bırakıp giden var mı :) enteresan yani
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Piêr Dé Sans 5 yıl ilker90
ilker90

evde kimse yokken kombiyi açık bırakıp giden var mı :) enteresan yani

Eğer kısa süreli çıkıp gelecekseniz açık bırakıp gitmeniz daha kârlı.
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senersongur 5 yıl
Yakinda Apple'i da satin alir umarim.
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jony___ 5 yıl
Google'da üretkenlik kocaman bir sıfır (0)
hiç üretkenlik yok.
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yav he he aynen 5 yıl jony___
Ezio
Google'da üretkenlik kocaman bir sıfır (0)
hiç üretkenlik yok.

aferin google hakkında yorum yaparak oldukça yaratıcı oldun
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Fear of the Dark 5 yıl jony___
Ezio
Google'da üretkenlik kocaman bir sıfır (0)
hiç üretkenlik yok.

Google salak bi sen akıllısın
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yunuss.10 5 yıl
Bu adamlar ne yapıyor ki 3 milyar dolar etmiş
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wolf silver 5 yıl
Google adamı satın aldı yani sırf o adam bize katılsin diye aldı. Yoksa bu şirket o kadar eder mi bilmiyorum ??
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Thomassee 5 yıl
İyi bir yatırım,geleceği olan bir sektör.

Google'ın girebileceği dev bir alan mevcut.Akıllı evler.

Fakat 3 milyar dolar eder mi emin değilim.

Öyle bir hal aldı ki piyasa 1 milyar dolar para değil mübarek
Yanıtla +21
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huseyintat 5 yıl
yakında bi tarafımıza girecek bunlar,boston dynamics i almalarından belliydi
Yanıtla +8
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Doymamış Yağ Asidi 5 yıl en beğenilen
Google kiloyla şirket alıyo lan?!
Yanıtla +28
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Bradley Cooper 5 yıl
google ya araştırma geliştirme için satın alyor ya da daha sonra büyüyüp başıma bela olmasın diye
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