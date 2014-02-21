Google, YouTube'un tasarımı yenilendi

Google'ın ve dünyanın en popüler servislerinden YouTube, tasarımsal olarak yenilendi.

Kişilerin genel kullanım alışkanlıklarına doğru orantılı olarak geliştirilmeye devam servis, yapılan son güncelleme ile artık merkeze ortalanmış bir tasarım yapısıyla karşımıza çıkıyor. Servisin standart menüleri sayfanın sol tarafındaki yerini gizlenebilir şekilde korurken, sayfanın ortasında kişilere yapılan öneriler, sayfanın üst kısmında ise "Ne İzlemeli?" ile "Aboneliklerim" arasında hızlı geçiş sağlayan seçenekler yer alıyor. Çalma listeleri konusunda da merkeze yerleştirilmiş yeni bir tasarım sunan servis, bu listelerin düzenlenmesine de imkan tanıyor.

Konu hakkında YouTube tarafından hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/127419-google-brings-back-centre-aligned-youtube-design-puts-emphasis-on-playlists