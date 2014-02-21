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Google, YouTube'un tasarımı yenilendi

5 yıl
5b
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13
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google, YouTube'un tasarımı yenilendi
Google'ın ve dünyanın en popüler servislerinden YouTube, tasarımsal olarak yenilendi.
Kişilerin genel kullanım alışkanlıklarına doğru orantılı olarak geliştirilmeye devam servis, yapılan son güncelleme ile artık merkeze ortalanmış bir tasarım yapısıyla karşımıza çıkıyor. Servisin standart menüleri sayfanın sol tarafındaki yerini gizlenebilir şekilde korurken, sayfanın ortasında kişilere yapılan öneriler, sayfanın üst kısmında ise "Ne İzlemeli?" ile "Aboneliklerim" arasında hızlı geçiş sağlayan seçenekler yer alıyor. Çalma listeleri konusunda da merkeze yerleştirilmiş yeni bir tasarım sunan servis, bu listelerin düzenlenmesine de imkan tanıyor.
Konu hakkında YouTube tarafından hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.pocket-lint.com/news/127419-google-brings-back-centre-aligned-youtube-design-puts-emphasis-on-playlists Yorum Yaz
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Neyinkafasi 5 yıl en beğenilen Rajeesh
Rajeesh
tebrikler google, senelerdir youtube daha da kötü hale getirmeyi başarabiliyorsun.

katılıyorum.özellikle şu replaya bastığında yeniden yükleme olayı html5 e geçişte başladı.tam anlamıyla bir facia.
Rajeeshtebrikler google, senelerdir youtube daha da kötü hale getirmeyi başarabiliyorsun.katılıyorum.özellikle şu replaya bast...
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Rajeesh 5 yıl
tebrikler google, senelerdir youtube daha da kötü hale getirmeyi başarabiliyorsun.
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parcakontorsepeti 5 yıl
bende beğenenlerdenim yeniliğe açık olmak gerek.
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TeamAnimus 5 yıl
Kimse kusura bakmasın yeni tasarım baya iyi. İçeriği sonunda merkeze oturttular ve yüksek dpi ayarlarında daha düzgün bir görünüme sahip artık. Tek kötü yanı abone olduğun kanalların listesini "Daha fazla" diye ayırmaları.
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clopin 5 yıl
Fena degil yenilik iyidir
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Oroborus 5 yıl
Gereksiz hareketler
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Fenomenon 5 yıl
android uygulamasına da el atması lazım. abone olduğum bazı kanalları abone değilmişim gibi gösteriyor. abone ol'a basınca da zaten abonesiniz diyor.
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PurpleYordle 5 yıl
Bu büyük firmalar elindeki beğinilen ürünleri daha çok kullanıcıya ulaşma hırsıyla dahada kötü yapmayı çok iyi beceriyorlar.Microsoft 1 , Google 2
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Rajeesh 5 yıl
tebrikler google, senelerdir youtube daha da kötü hale getirmeyi başarabiliyorsun.
1 Yanıt Yanıtla +7
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Neyinkafasi 5 yıl Rajeesh
Rajeesh
tebrikler google, senelerdir youtube daha da kötü hale getirmeyi başarabiliyorsun.

katılıyorum.özellikle şu replaya bastığında yeniden yükleme olayı html5 e geçişte başladı.tam anlamıyla bir facia.
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Biyturs_OnSr 5 yıl
Eski tasarım bence daha iyiydi. En azından video'ların sola doğru dayalı olması..
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