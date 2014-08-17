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Google akıllı fotoğraf araması yapan Jetpac'i satın aldı

4 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google akıllı fotoğraf araması yapan Jetpac'i satın aldı

Hizmetlerinin geliştirilmesi adına irili ufaklı pek çok firmayı satın alan Google'ın son hamlesi Jetpad adlı bir girişime oldu. Akıllı fotoğraf arama teknolojileri geliştiren Jetpac Google bünyesine katıldı.

Jetpac akıllı fotoğraf arama algoritmaları sayesinde Instagram'dan resimler tarayarak şehirler için gezi rehberleri hazırlıyor ve seyahati sevenler için iyi bir alternatif haline geliyor. Gezi rehberleri; görülecek en iyi 10 mekan, yapılacak en iyi 10 dışmekan macerası gibi setlerden oluşuyor. 

Google'ın Jetpac teknolojilerini, büyümekte olan seyahat hizmetleri için kullanacağı tahmin ediliyor. Satın almanın bedeli ise açıklanmadı.  

http://www.jetpac.com/ Yorum Yaz
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amatorfoto 4 yıl
merhaba bi sayfam var ve 400 kişiye ulaşırsam hediye makro filtre alacagım. suan 292 kişi lütfen destek verin. teşekkür ederim. facebook.com/...
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SEO-Uzmanı 4 yıl
programlamadan anlıyorum ama proje üretemiyorum diyen arkadaşlar beni eklesin :D
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CoMMaNDeRCX 4 yıl
Google çoğu site firma buyuyup basina dert olmadan satin alip isini bitiriyor.Yilanin başını kucukken eziyor bir nevi.
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cicimaviş 4 yıl
güle güle kullansın bakalım
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darkest earth 4 yıl CoMMaNDeRCX
CoMMaNDeRCX
Google çoğu site firma buyuyup basina dert olmadan satin alip isini bitiriyor.Yilanin başını kucukken eziyor bir nevi.

Alakası yok. Kendi ekosisteminde kullanmak için. Geliştirici ekibi de Googlea katılıyor. Geçende satın alınan bir geliştiriciyle konuşmuştum. Baya mutlu görünüyorsun demiştim. "dont you know, we are rich now" gibi bir cevap vermişti.
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ClearNOS 4 yıl
Neden bu siteleri alıyorlar. Bu arada 11k mesaj ??
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shadowtr 4 yıl
Adamlar siteyi değil teknolojiyi alıyor.
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#ŞARBAY# 4 yıl
Hayırlı olsun.
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phosimi 4 yıl
Güle güle kullansın google amca
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