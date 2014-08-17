Google akıllı fotoğraf araması yapan Jetpac'i satın aldı





Hizmetlerinin geliştirilmesi adına irili ufaklı pek çok firmayı satın alan Google'ın son hamlesi Jetpad adlı bir girişime oldu. Akıllı fotoğraf arama teknolojileri geliştiren Jetpac Google bünyesine katıldı.





Jetpac akıllı fotoğraf arama algoritmaları sayesinde Instagram'dan resimler tarayarak şehirler için gezi rehberleri hazırlıyor ve seyahati sevenler için iyi bir alternatif haline geliyor. Gezi rehberleri; görülecek en iyi 10 mekan, yapılacak en iyi 10 dışmekan macerası gibi setlerden oluşuyor.





Google'ın Jetpac teknolojilerini, büyümekte olan seyahat hizmetleri için kullanacağı tahmin ediliyor. Satın almanın bedeli ise açıklanmadı.

http://www.jetpac.com/