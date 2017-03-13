Google arama motoru Çin’de tekrar kullanılabilir

Dev arama motoru Google yaklaşık 7 yıl önce, daha sonra Twitter ve Facebook’un da yaptığı gibi, Çin hükümetinin sansür ve kısıtlama teklifini geri çevirerek ülkedeki internet faaliyetlerine son vermek zorunda kalmıştı. Çin Anakarası’ndan çekilen Google uzun bir süredir faaliyetlerini Hong Kong üzerinden sürdürüyordu ancak son gelişmeler Google arama motorunun tekrar Çin Anakarası’nda da kullanılabileceğini düşündürüyor.

Ülkedeki 721 milyona yakın internet kullanıcısı şu an ancak VPN aracılığıyla Google’a erişebiliyor ancak daha önceki dönemlerde üst düzey milletvekilliği görevi yapmış olan ve halihazırda Ulusal Halk Kongresi'nin basın sözcülüğünü yürüten Liu Binjie, geçen yıldan beri hükümetin çeşitli kanallar aracılığıyla Google ile iletişim içinde olduğunu ve ilk etapta akademik çalışmalar olmak üzere Google’ın tekrar kullanılabileceğini dile getirdi.

Bilimsel Çalışmalar İçin Google Akademik Kullanılabilir

Pekin'deki yıllık genel oturum döneminde konuşan Liu, ülkenin odak noktasının politika ya da haberler değil bilim ve kültür dünyasında yaşanan akademik gelişmeler olduğunu ve ülkedeki akademik çalışmaların hız kazanması için Google’ın bilimsel literatüre yönelik bir arama motoru olan Google Akademik’in uzun bir süre sonra ülkedeki ilk Google hizmeti haline geleceğini söyledi.

Henüz Çin hükümetinden veya Google’dan konuyla ilgili net bir açıklama gelmese de Google Akademik’in kısa bir süre içinde Çin’de kullanıma sunulması bekleniyor. Bununla birlikte milletvekillerinin açıklamalarına göre Google’a ait diğer birimlerin de yavaş yavaş Çin’de faaliyet göstermesi söz konusu ancak bunun için oluşturulmuş bir zaman çizelgesi henüz mevcut değil.

Tabi, Çin’in Google’dan böyle bir talepte bulunurken Google’ın başka ülkelerde uygulamadığı bazı kısıtlamaları Çin’de kullanmasını isteyip istemeyeceği henüz bilinmiyor ancak böyle bir durumda Google’ın daha önce yaptığı gibi teklifi reddetmesi de mümkün. Hükümetin Google ile yapacağı görüşmelerin ardından bu ihtimaller de netlik kazanmış olacak.

https://sputniknews.com/business/201703131051512183-china-google-unblock/