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Google arama motoru Çin’de tekrar kullanılabilir

Çinli yetkililerin açıklamalarına göre 7 yıl önce ülkede kullanımı yasaklanan dev arama motoru Google, başta Google Akademik kısmı olmak üzere tekrar kullanıma sunulabilir.
2 yıl
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Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
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Google arama motoru Çin’de tekrar kullanılabilir
 

Dev arama motoru Google yaklaşık 7 yıl önce, daha sonra Twitter ve Facebook’un da yaptığı gibi, Çin hükümetinin sansür ve kısıtlama teklifini geri çevirerek ülkedeki internet faaliyetlerine son vermek zorunda kalmıştı. Çin Anakarası’ndan çekilen Google uzun bir süredir faaliyetlerini Hong Kong üzerinden sürdürüyordu ancak son gelişmeler Google arama motorunun tekrar Çin Anakarası’nda da kullanılabileceğini düşündürüyor.

Ülkedeki 721 milyona yakın internet kullanıcısı şu an ancak VPN aracılığıyla Google’a erişebiliyor ancak daha önceki dönemlerde üst düzey milletvekilliği görevi yapmış olan ve halihazırda Ulusal Halk Kongresi'nin basın sözcülüğünü yürüten Liu Binjie, geçen yıldan beri hükümetin çeşitli kanallar aracılığıyla Google ile iletişim içinde olduğunu ve ilk etapta akademik çalışmalar olmak üzere Google’ın tekrar kullanılabileceğini dile getirdi.

Bilimsel Çalışmalar İçin Google Akademik Kullanılabilir

Pekin'deki yıllık genel oturum döneminde konuşan Liu, ülkenin odak noktasının politika ya da haberler değil bilim ve kültür dünyasında yaşanan akademik gelişmeler olduğunu ve ülkedeki akademik çalışmaların hız kazanması için Google’ın bilimsel literatüre yönelik bir arama motoru olan Google Akademik’in uzun bir süre sonra ülkedeki ilk Google hizmeti haline geleceğini söyledi.

Henüz Çin hükümetinden veya Google’dan konuyla ilgili net bir açıklama gelmese de Google Akademik’in kısa bir süre içinde Çin’de kullanıma sunulması bekleniyor. Bununla birlikte milletvekillerinin açıklamalarına göre Google’a ait diğer birimlerin de yavaş yavaş Çin’de faaliyet göstermesi söz konusu ancak bunun için oluşturulmuş bir zaman çizelgesi henüz mevcut değil.

Tabi, Çin’in Google’dan böyle bir talepte bulunurken Google’ın başka ülkelerde uygulamadığı bazı kısıtlamaları Çin’de kullanmasını isteyip istemeyeceği henüz bilinmiyor ancak böyle bir durumda Google’ın daha önce yaptığı gibi teklifi reddetmesi de mümkün. Hükümetin Google ile yapacağı görüşmelerin ardından bu ihtimaller de netlik kazanmış olacak.


https://sputniknews.com/business/201703131051512183-china-google-unblock/ Yorum Yaz
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axaxa 2 yıl en beğenilen
Ne pazar var be şu çinde ölüyü diriltir.
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Ninkame 2 yıl
20 gündür çinde yaşıyorum internete nalet ettim, çin içinde olmayan hiç bir site doğru dürüst açılmıyor. şimdi habere gelirsek çindeki deneyimlerime dayanarak söylüyorum o milletvekilini kimse sallamaz. sallasar bile yaptık yapacaz derken 1 sene 2 sene geçer o şekil değişik insanlar
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zunerall 2 yıl
Evet Çin'in kendi arama motoru felan var ama ne Google kalitesinde ne de ingilizce dil desteği var. Çinliler için bir nebze ama dışarıdan gelenler ciddi sıkıntı yaşıyor.
Mesela Bing var, onu kullanabiliyorsunuz ama internet takip edildiği için midir bilmiyorum sürekli yavaş. Baidu'da bir şey aramak ya da bulmak bizler için epey zor oluyor. Zaten ne bulduğunuzu da anlamıyorsunuz, yine Çince sonuçlar çıkıyor.
Hele hele Türkiye'deki sitelere girmek tam bir eziyet olabiliyor.
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sniper23 2 yıl zunerall
Orijinalden alıntı: zunerall

Evet Çin'in kendi arama motoru felan var ama ne Google kalitesinde ne de ingilizce dil desteği var. Çinliler için bir nebze ama dışarıdan gelenler ciddi sıkıntı yaşıyor.

Mesela Bing var, onu kullanabiliyorsunuz ama internet takip edildiği için midir bilmiyorum sürekli yavaş. Baidu'da bir şey aramak ya da bulmak bizler için epey zor oluyor. Zaten ne bulduğunuzu da anlamıyorsunuz, yine Çince sonuçlar çıkıyor.

Hele hele Türkiye'deki sitelere girmek tam bir eziyet olabiliyor.

Çin'in sistem öncelikle kendilerinin kullanabilmesi için yapıldığı için böyle sorunlar epey oluyor.

Çin zaten ingilizce desteği vermese bile ülkesinin nüfusu onun hizmetlerini kalkındırmaya epey epey yeteriyor.
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Spider_hip 2 yıl
Çin sonuçta önemli bir süper güç. Amerika'nın özellikle ekonomik olarak en çok çekindiği ülke. Adamların kendi arama motoru da var. Diledikleri gibi restleşebilirler. Her ne kadar yasaklamalar, kısıtlamalar yanlısı olmasam da dünya liderliğine oynuyorsanız, Google gibi büyük bir istatistik ve para toplayabilecek bir gücü stratejik açıdan yasaklamayı anlayabiliyorum.
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axaxa 2 yıl en beğenilen
Ne pazar var be şu çinde ölüyü diriltir.
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