Popüler tarayıcı UC Browser, Windows 10'a geldi

UC Browser, uzun zamandır mobil kullanıcılar tarafından tercih edilen en popüler tarayıcılar arasında yer alıyor. Yazılımın arkasındaki şirket Microsoft'un Windows 10 işletim sistemi için de özel bir sürüm geliştirerek tarayıcıyı PC'lere taşımaya karar verdi.

Bugün itibariyle PC'ler için UC Browser'ın Windows Mağazası versiyonu yayınlanmış durumda. Uygulama, Evrensel Windows Platformu (UWP) etiketi taşımasına rağmen henüz Windows telefonlarda kullanılamıyor. UC Browser'ın Windows 10 sürümü şu an için PC'lerde mevcut ve ilk kullanımda Microsoft'un Edge tarayıcısınından daha iyiymiş gibi bir izlenim veriyor.

Her şeyden önce UC Browser, Windows 10'a oldukça temiz ve basit bir kullanıcı arayüzüyle geliyor. Geliştirici ekip arayüzün özellikle dokunuş ve geleneksel fare/klavye kombinasyonu ile kullanılmak üzere optimize edildiğini söylüyor.

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Web tarayıcısı, "minimalist görünümün yanı sıra ayarlar ekranından tamamen özelleştirilebilen fare hareketleri de dahil olmak üzere zengin bir dizi özellik sunuyor. Tarayıcının ekstra seçeneklerle donatılmış Omnibar isimli gelişmiş bir adres çubuğuna sahip olduğunu belirtelim. Sadece URL yazmak için değil çevrimiçi arama yapmak, yer imlerine veya tarama geçmişindeki girdilere göz atmak için kullanabiliyorsunuz.

UC Browser'ın, arkada iz bırakmayan gizli modu desteklediğini belirtelim. Ayrıca entegre bir parola yöneticisi ve cihazlarınız arasında yer imlerini senkronize etmeniz için bulut senkronizasyonu var. Uygulamanın tamamen ücretsiz olduğunu ve hiç reklam içermediğini de ekleyelim. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak tarayıcıyı Windows 10 bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

Windows Mağazası: UC Browser