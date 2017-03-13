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Popüler tarayıcı UC Browser, Windows 10'a geldi

Mobil kullanıcılar tarafından tercih edilen en popüler tarayıcılardan biri olan UC Browser artık Windows 10 PC'lerde de kullanılabilecek. Tarayıcının evrensel Windows 10 uygulaması yayınlandı.
2 yıl
4,5b
1
18
Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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UC Browser, uzun zamandır mobil kullanıcılar tarafından tercih edilen en popüler tarayıcılar arasında yer alıyor. Yazılımın arkasındaki şirket Microsoft'un Windows 10 işletim sistemi için de özel bir sürüm geliştirerek tarayıcıyı PC'lere taşımaya karar verdi.
Bugün itibariyle PC'ler için UC Browser'ın Windows Mağazası versiyonu yayınlanmış durumda. Uygulama, Evrensel Windows Platformu (UWP) etiketi taşımasına rağmen henüz Windows telefonlarda kullanılamıyor. UC Browser'ın Windows 10 sürümü şu an için PC'lerde mevcut ve ilk kullanımda Microsoft'un Edge tarayıcısınından daha iyiymiş gibi bir izlenim veriyor.
Her şeyden önce UC Browser, Windows 10'a oldukça temiz ve basit bir kullanıcı arayüzüyle geliyor. Geliştirici ekip arayüzün özellikle dokunuş ve geleneksel fare/klavye kombinasyonu ile kullanılmak üzere optimize edildiğini söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Yılın konsept otomobili Renault Trezor oldu"
Web tarayıcısı, "minimalist görünümün yanı sıra ayarlar ekranından tamamen özelleştirilebilen fare hareketleri de dahil olmak üzere zengin bir dizi özellik sunuyor. Tarayıcının ekstra seçeneklerle donatılmış Omnibar isimli gelişmiş bir adres çubuğuna sahip olduğunu belirtelim. Sadece URL yazmak için değil çevrimiçi arama yapmak, yer imlerine veya tarama geçmişindeki girdilere göz atmak için kullanabiliyorsunuz.
UC Browser'ın, arkada iz bırakmayan gizli modu desteklediğini belirtelim. Ayrıca entegre bir parola yöneticisi ve cihazlarınız arasında yer imlerini senkronize etmeniz için bulut senkronizasyonu var. Uygulamanın tamamen ücretsiz olduğunu ve hiç reklam içermediğini de ekleyelim. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak tarayıcıyı Windows 10 bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.
Windows Mağazası: UC Browser

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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Chrome'un Google bağlantısı olmasa çok güzel tarayıcılar var ama Chrome Google'un gücüyle koca bir ekosistem yaratmış kendine. Bu ekosistemden ayrılmak kolay olmuyor maalesef...
Chrome'un Google bağlantısı olmasa çok güzel tarayıcılar var ama Chrome Google'un gücüyle koca bir ekosistem yaratmış kendine. Bu ekosistemden ayrılmak kolay ol...
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Gurney5 2 yıl
keşke win7 de desteklese
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DH Misafiri 2 yıl
Casus programıdır. Girdiğiniz-çıktığınız her adresi yerine iletir.
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Whippoorwill 2 yıl
WP8.1 ile deneyimlediğim ve beğendiğim bir tarayıcıydı. Geri bildirimlere gerçekten önem veriyorlar. Eminim yine iyi bir iş çıkarmışlardır.
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DH Misafiri 2 yıl
Girdiğin her adresi önce kendi istatistik urlsine bildiriyor. Sizce bu normal mi?
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aadnan 2 yıl
Takdir edersiniz ki Play storede 100 milyon ve üzeri indirme sayısına ulaşan uygulamalar popüler sayılır.
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strathmorea 2 yıl
Kaç tane en popüler tarayıcı var gfsdgsgagegdsgfsdsş
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SKYFALL 2 yıl
Sacma sapan haber iste ilk defa duyuyoruz.
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Robin- 2 yıl SKYFALL
SKYFALL
Sacma sapan haber iste ilk defa duyuyoruz.

sen yeni duydun diye saçma mi olacak?
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fuujitsu 2 yıl
UC nin Windows sürümü olduğunu daha yeni öğrendim.
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YolumBilgelik 2 yıl
Uc Browser & Firefox & Puffin birlikte kullanıyorum Androidde güzel iş çıkarıyorlar.
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axaxa 2 yıl
Ben ilk defa duydum cahil kalmışım demekki.
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Spider_hip 2 yıl axaxa
lawyer77

Ben ilk defa duydum cahil kalmışım demekki.

Bende ilk kez duydum. Popüler olmasını da hiç istemem. Her yeni tarayıcı benim gibi web tasarımcılar için yeni bir işkence. Hepsi chrome kadar akıllı olsa sorun değil ama çoğunlukla bir çok kodu kolayca anlayamıyorlar. Senelerce ie serisinden neler çektik. Hala daha az da olsa pazar payı yüzünden çekiyoruz. Rica edeceğim VB de yazar gibi tarayıcı çıkarıp durmasınlar.
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