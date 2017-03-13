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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel, Mobileye’ı 15.3 milyar dolar karşılığında satın aldı

Intel, İsrailli otonom sürüş teknolojisi geliştiren Mobileye şirketiyle anlaşmaya vardı. Hisse başına 63.54 dolar ödeyecek olan Intel toplamda 15.3 milyar doları gözden çıkardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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28
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Intel, Mobileye’ı 15.3 milyar dolar karşılığında satın aldı
 

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi olan Intel uzun zamandır özellikle geçen yıldan itibaren otonom sürüş teknolojilerine yönelmiş ve son olarak BMW ile birlikte otonom hareket edebilen otomobilin testlerine başlamıştı. Şirket bugün yaptığı açıklamayla BMW projesinde beraber çalıştığı İsrailli otonom sürüş teknolojileri geliştiren Mobileye şirketini 15.3 milyar dolar karşılığında satın aldığını duyurdu.

Daha önce Tesla’yla da birlikte çalışmış olan Mobileye; sensör teknolojisi, haritalama, ön ve arka kamera teknolojisi gibi otonom araçlar için olmazsa olmaz denilebilecek pek çok alanda önemli bir tecrübeye sahip. Üstelik Intel bu anlaşma ile birlikte sadece şirkete ait olan teknolojilerin sahibi olmakla kalmayacak Mobileye’ın birlikte çalıştığı otomobil üreticilerinin de yeni çalışma ortağı haline gelecek zira Mobileye'nin CTO'su Amnon Shashua’nın açıklamalarına göre şirket BMW ve Audi ile birlikte 10’u geçtiğimiz yıl başlamış olmak üzere toplamda 27 adet otomobil üreticisiyle iş birliği programına sahip.

Basın açıklamasında konuşan Intel CEO'su Brian Krzanich, satın almanın hissedarlar, otomotiv endüstrisi ve tüketiciler için büyük bir adım olduğunu dile getirirken otonom sürüş alanında önde gelen Mobileye ile birlikte Intel’in teknolojisi bir araya getirilerek güvenli, yüksek performanslı ve düşük maliyetli ürünlerin kullanıcılara sunulacağını belirtti.

Çip Üreticileri Şimdi Otonom Araba Piyasasında 

Tabi bu anlaşmayla birlikte yarı iletken üreticilerinin otonom otomobil piyasasında da kıran kırana bir rekabet içine gireceği görünüyor. NVIDIA’nın uzun bir süredir bulunduğu pazara geçtiğimiz yıl Qualcomm; daha çok otomotiv alanına yönelik çipler üreten dev çip üreticisi NXP’yi 47 milyar dolar karşılığında satın alarak giriş yapmıştı. Intel de geçen yıl yaptığı 250 milyon dolarlık yatırım hamlesinin ardından bu satın alma anlaşması ile rakiplerini bu alanda yalnız bırakmayacağını göstermiş oldu.

Sadece otonom araç teknolojileri üzerine çalışan bir şirket için bugüne kadar ödenmiş en yüksek miktarı ödeyen Intel, düzenleyici organların yapacağı incelemelerle birlikte satın alım işleminin 9 ay içinde tamamlanmasını bekliyor. Halihazırda 10.6 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Mobileye’ın Intel’le birlikte geliştirdiği BMW’nin otonom araç filosunun bu yılın ikinci yarısında tanıtılması beklenirken artık tek çatı altında faaliyet gösterecek olan iki firmanın gelecek planları önümüzdeki birkaç ay içinde netlik kazanacak.


http://www.cnbc.com/2017/03/13/intel-to-buy-mobileye-for-14-billion-to-15-billion-israeli-media-report.html Yorum Yaz
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Guest-38F9BBB0B 2 yıl en beğenilen
bir hadis okuruz casper dünyada tek olur, bir hayvan boğazlarız exper küllerinden doğup israili yok eder, akşama dek aç kalırız vestel amerikayı satın alır, hiç bişey bildiğiniz yok.
bir hadis okuruz casper dünyada tek olur, bir hayvan boğazlarız exper küllerinden doğup israili yok eder, akşama dek aç kalırız vestel amerikayı satın alır, hi...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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bahoho 2 yıl .Müdür.
.Müdür.
Benim anlamadığım şey opel bile 2.2 milyar euroya satıldığı halde. Bu otonom şirketleri nasıl bu kadar pahalıya satılıyor? Neden bu kadar değerliler? 47 milyar dolar nedir ya?

Üstteki yorumlar da dahil cevap vereyim.
"Teknoloji"
Bizim ülkemizde olmadığı için anlamak zor oluyor. Ellerindeki patentli ve faydalı model üretimler olduğu için bu kadar para ediyorlar. Ayrıca yıllardır bu işi yaptıkları için ekiplerinde onlarca deneyimli mühendisleri var. Alanında uzman bir mühendisi transfer etmeniz için ciddi para vermeniz gerekiyor.
Ayrıca teknoloji firması olan intel alanda tek mikroişlemci üreticisi olmak istediği için ödediği paranın çok önemi olmuyor. piyasada tek iseniz, istediğiniz fiyatı istediğiniz ürüne konumlandırabilirsiniz.
Endüstri 4.0 denilen kavram Amerikan şirketlerin çoğuna çok yakın ve satın alımlar,robotik ve otomasyon sistemlerinin hata payını düşürüp üretimi hızlandırdığı için bu yakın gelecekte elde edilecek karlar için bir hiç sayılabilir.
.Müdür.Benim anlamadığım şey opel bile 2.2 milyar euroya satıldığı halde. Bu otonom şirketleri nasıl bu kadar pahalıya satılıyor? Neden bu ka...
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Yanıtla +8
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mementopolis 2 yıl
İsrail/-liler ile sık anılır oldu intel. Belki biraz saçma, ama bu yüzden AMD'ye sıcak bakıyorum artık.
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myrza86 2 yıl
opel 2 milyar dolara satılmışken, bu hamleye anlam veremedim.
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atilasat 2 yıl
whatsapp 19 milyar dolara satıldığında ben şok olmuştum. opel'i 2.2 milyar dolara satın alsan getirisi az olduğu için yıllarca kar etmeyebilirsin. ama yazılım işi öylemi? akarı yok kokarı yok, hatta yok gibi bişey. milyarlarca insan kullanıyor şimdi whatsapp'ı.
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muhalif13 2 yıl atilasat
Opel zararda hemde yatırım için para ve teknoloji geliştirmek gerekli. Eminim ki GM patentleri vermemiştir yeni şirkete.
Yazılım işi ise ham madde yok, Maaliyet yalnızca iş gücü yani mühendisler. Üretim için herhangi bir şey gerekmiyor. İstediğin kadar çoğalt. Ne kadar çok kişi kullanırsa o kadar kar.
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BekirHan 2 yıl
Yok İsrailli şirketmişte yok şaşırmamışlarda. Kendinizi kandırmayın kardeşim adamlar çalışıyor. Hangi konuyu az eşelesek altından adamlar çıkıyor. 15 Milyar dolar diyorsun ya...
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axaxa 2 yıl
Canlıyı gördüler tabi.
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Guest-F8946C419 2 yıl
Ekrem71'in apple, mr humble'ın tesla aşkı ne olacak böyle?
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Guest-38F9BBB0B 2 yıl en beğenilen
bir hadis okuruz casper dünyada tek olur, bir hayvan boğazlarız exper küllerinden doğup israili yok eder, akşama dek aç kalırız vestel amerikayı satın alır, hiç bişey bildiğiniz yok.
1 Yanıt Yanıtla +15
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kadirirdem 2 yıl Guest-38F9BBB0B
sonofisiris

bir hadis okuruz casper dünyada tek olur, bir hayvan boğazlarız exper küllerinden doğup israili yok eder, akşama dek aç kalırız vestel amerikayı satın alır, hiç bişey bildiğiniz yok.

ALLAH Islah etsin ,Akıl versin...
1 Yanıt Yanıtla +1
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mehmedaltair 2 yıl
OHA

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V4LKyR 2 yıl
"İSRAİL" li şirket. 15 milyar dolar.
Şaşırdık mı...?
Şaşırmayalım artık. :)
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ozbey08 2 yıl
Gelecek otonom araçların ve elektrikli araçların olacak. 30 yıl içinde ortadoğu ülkeri ciddi bir ekonomik düşüş yaşayacaklar. petrol out elektrik in
21 tılyıl yapayzeka ve data çağı olacak o yüzden İsrail gibi küçük ülkeler ile bir bakmışsınız dünyanınn en güçlü ve zengin ülkesi olacak. biz ise hala yeni Osmanlı hayalleri kuruyoruz. bu çağın gerekliliklerini yapmıyoruz. 3 endüstri çağını kaçırdık hep korkarım 4.endüstri devrimini de kaçıracağız.
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.Müdür. 2 yıl
Benim anlamadığım şey opel bile 2.2 milyar euroya satıldığı halde. Bu otonom şirketleri nasıl bu kadar pahalıya satılıyor? Neden bu kadar değerliler? 47 milyar dolar nedir ya?
3 Yanıt Yanıtla +4
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bahoho 2 yıl .Müdür.
.Müdür.
Benim anlamadığım şey opel bile 2.2 milyar euroya satıldığı halde. Bu otonom şirketleri nasıl bu kadar pahalıya satılıyor? Neden bu kadar değerliler? 47 milyar dolar nedir ya?

Üstteki yorumlar da dahil cevap vereyim.
"Teknoloji"
Bizim ülkemizde olmadığı için anlamak zor oluyor. Ellerindeki patentli ve faydalı model üretimler olduğu için bu kadar para ediyorlar. Ayrıca yıllardır bu işi yaptıkları için ekiplerinde onlarca deneyimli mühendisleri var. Alanında uzman bir mühendisi transfer etmeniz için ciddi para vermeniz gerekiyor.
Ayrıca teknoloji firması olan intel alanda tek mikroişlemci üreticisi olmak istediği için ödediği paranın çok önemi olmuyor. piyasada tek iseniz, istediğiniz fiyatı istediğiniz ürüne konumlandırabilirsiniz.
Endüstri 4.0 denilen kavram Amerikan şirketlerin çoğuna çok yakın ve satın alımlar,robotik ve otomasyon sistemlerinin hata payını düşürüp üretimi hızlandırdığı için bu yakın gelecekte elde edilecek karlar için bir hiç sayılabilir.
Yanıtla +8
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Guest-BF8E9B238 2 yıl .Müdür.
.Müdür.
Benim anlamadığım şey opel bile 2.2 milyar euroya satıldığı halde. Bu otonom şirketleri nasıl bu kadar pahalıya satılıyor? Neden bu kadar değerliler? 47 milyar dolar nedir ya?

Çünkü opel zararda. Adamlar daha fazla batmamak için satıyor firmayı. Bir dünya borçları da var.
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Badi Ekrem 2 yıl .Müdür.
Borçlarıyla birlikte oda 20 milyar vardır
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