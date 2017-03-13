Intel, Mobileye’ı 15.3 milyar dolar karşılığında satın aldı

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi olan Intel uzun zamandır özellikle geçen yıldan itibaren otonom sürüş teknolojilerine yönelmiş ve son olarak BMW ile birlikte otonom hareket edebilen otomobilin testlerine başlamıştı. Şirket bugün yaptığı açıklamayla BMW projesinde beraber çalıştığı İsrailli otonom sürüş teknolojileri geliştiren Mobileye şirketini 15.3 milyar dolar karşılığında satın aldığını duyurdu.

Daha önce Tesla’yla da birlikte çalışmış olan Mobileye; sensör teknolojisi, haritalama, ön ve arka kamera teknolojisi gibi otonom araçlar için olmazsa olmaz denilebilecek pek çok alanda önemli bir tecrübeye sahip. Üstelik Intel bu anlaşma ile birlikte sadece şirkete ait olan teknolojilerin sahibi olmakla kalmayacak Mobileye’ın birlikte çalıştığı otomobil üreticilerinin de yeni çalışma ortağı haline gelecek zira Mobileye'nin CTO'su Amnon Shashua’nın açıklamalarına göre şirket BMW ve Audi ile birlikte 10’u geçtiğimiz yıl başlamış olmak üzere toplamda 27 adet otomobil üreticisiyle iş birliği programına sahip.

Basın açıklamasında konuşan Intel CEO'su Brian Krzanich, satın almanın hissedarlar, otomotiv endüstrisi ve tüketiciler için büyük bir adım olduğunu dile getirirken otonom sürüş alanında önde gelen Mobileye ile birlikte Intel’in teknolojisi bir araya getirilerek güvenli, yüksek performanslı ve düşük maliyetli ürünlerin kullanıcılara sunulacağını belirtti.

Çip Üreticileri Şimdi Otonom Araba Piyasasında

Tabi bu anlaşmayla birlikte yarı iletken üreticilerinin otonom otomobil piyasasında da kıran kırana bir rekabet içine gireceği görünüyor. NVIDIA’nın uzun bir süredir bulunduğu pazara geçtiğimiz yıl Qualcomm; daha çok otomotiv alanına yönelik çipler üreten dev çip üreticisi NXP’yi 47 milyar dolar karşılığında satın alarak giriş yapmıştı. Intel de geçen yıl yaptığı 250 milyon dolarlık yatırım hamlesinin ardından bu satın alma anlaşması ile rakiplerini bu alanda yalnız bırakmayacağını göstermiş oldu.

Sadece otonom araç teknolojileri üzerine çalışan bir şirket için bugüne kadar ödenmiş en yüksek miktarı ödeyen Intel, düzenleyici organların yapacağı incelemelerle birlikte satın alım işleminin 9 ay içinde tamamlanmasını bekliyor. Halihazırda 10.6 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Mobileye’ın Intel’le birlikte geliştirdiği BMW’nin otonom araç filosunun bu yılın ikinci yarısında tanıtılması beklenirken artık tek çatı altında faaliyet gösterecek olan iki firmanın gelecek planları önümüzdeki birkaç ay içinde netlik kazanacak.

http://www.cnbc.com/2017/03/13/intel-to-buy-mobileye-for-14-billion-to-15-billion-israeli-media-report.html