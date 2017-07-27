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Google arama sonuçlarına sinir bozucu bir özellik ekliyor

Google, arama sonuçları sayfasına kullanıcıları pek de mutlu etmeyecek bir özellik getirmeye çalışıyor. Şirket arama sonuçlarında otomatik oynatılan videoları test etmeye başladı.
1 yıl
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25
Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Google'ın arama sayfasında daha önce Facebook ve Twitter gibi platformlarda gördüğümüz, sinir bozucu bir özellik test edilmeye başlandı. Şu anda film ve TV dizileri hakkında arama yapılırken sağ kısımdaki bilgi panelinde görünen fragmanlar otomatik olarak oynatılıyor. Yani Google, arama sonuç sayfasını yüklerken ilgili videoyu da otomatik olarak çalmaya başlıyor.
Ayrıca Bkz. "Microsoft'tan beklenmeyen hamle: Windows telefonlara yeni özellik geldi"
Arama sonuçlarıyla bağlantılı videoların sesi kısık şekilde oynatıldığını görüyoruz. Ayrıca sadece bir defa otomatik oynatıldıklarını belirtelim, yani sonsuza dek tekrarlamıyorlar. İlginç olan şey ise bazı film veya dizi fragmanlarınin yapımcıya ait resmi hesaplar yerine farklı YouTube hesaplarından alınması. Dolayısıyla bu hamle, videolarının arama sonuçlarında ön plana çıkması için ödeme yapabilecek içerik ortaklarından para kazanmak için yapılmış olabilir.
Otomatik oynatılan videolar şu anda The Lego Ninjago Movie ve Justice League gibi belirli aramalarda ortaya çıkıyor. İyi haber ise videoların reklam engelleyici gibi eklenti yüklenmiş tarayıcılarda otomatik olarak oynatılmaması.

Google uygulaması da videoları otomatik oynatıyor

Aynı özellik mobil platformdaki Google uygulamasında da kendini göstermiş durumda. Arama sonuçlarındaki video önizlemelerinin otmatik şekilde oynatılmasını sağlayan bu fonksiyon ayarlar bölümünden kapatılabiliyor. Google uygulamasının açarak sol üstteki üç çizgili menüye dokunup Ayarlar> Video bölümüne girerek otomatik oynatma seçeneğini kapatabilirsiniz.
Google bu özelliğin arama sonuçları sayfasında test edilmeye başlandığını onaylamış durumda. Arama devi yaptığı açıklamada "Kullanıcılarımızın arama deneyimini geliştirmek için sürekli olarak denemeler yapıyoruz, ancak şu an duyuracağımız bir planımız yok" dedi. RAM tüketimi arttıran ve kota yiyen otomatik oynatma özelliğinin sadece test aşamasında kalmasını ve gerçeğe dönüşmemesini umuyoruz.

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Spider_hip 1 yıl en beğenilen
Google'ı bilemiyorum da milliyet çıldırttı ya. Alakasız alakasız videolarını koymuş her habere. İllaki otomatikte başlattırıyor. Anında kotayı yiyor, ses yapıyor, gürültü yapıyor, kapatana kadar uğraştırıyor. Bunu çekmek zorunda mıyız? Elbette değiliz artık bizde siteyi kullanmıyoruz. Sivri zekalar.
Google'ı bilemiyorum da milliyet çıldırttı ya. Alakasız alakasız videolarını koymuş her habere. İllaki otomatikte başlattırıyor. Anında kotayı yiyor, ses yapıyo...
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KumKekliği 1 yıl
Otomatik oynatma internetin başına gelmiş en kötü şeylerden biri. Hadi biz bir şekilde engelliyoruz da yapamayan milyarlar resmen eziyet çekiyor
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Kefelon 1 yıl
AdBlockla o kısmı engelleriz olur biter, sorun yok.
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Mr.Fork 1 yıl
Otovideolar yedi bitirdi mobil internetimizi
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^^^^Furkan^^^^ 1 yıl
Çokta sinir bozucu bi özellik değil bence sonuçta ben bir filmi araştırıyosam fragmanınıda izlerim
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DH Misafiri 1 yıl
Siz degilmisiniz nerde caldigi belli olmayan otomatik reklam muzigi baslatan site siz degilmisiniz Allah vere Apple lansmani olmasa her sayfa tekrar tekrar otomatik baslayan video ( 'sinir bozucu özellik' ler ) koyan boyle haber yapmayin gulduruyorsunuz :)
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DH Misafiri 1 yıl
En doğrusu
1. yandex, Bing, yahoo gibi alternatifleri kullanmak
2. Sağlam bir reklam/video engelleyici program edinmek
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Hüsami 1 yıl
sıkıntı yok ben nede olsa yandex kullanıyorum
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SEO-Uzmanı 1 yıl
ne güzel zamanlardı o eski iframe zamanları !
bi ziyaretçiye aynı anda 0px alanda açılan 10 farklı sayfa ziyaret ettirirdik :D
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Meka_4756 1 yıl
Neyseki Opera engeller. Birde gerçekten otomatik video oynatmayı seven bir kişi var mıdır? Google sadeliğiyle ve reklamsız olması sayesinde ün kazandı. Herhalde geliştiriciler dayanamıyor sade arayüze
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Lorenzo__ 1 yıl
Google gittikçe sinir oluyorum. Sorsan mottoları 'dont be evil'. Pehhhhh
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HesapsızKitapsız 1 yıl
Flashstopper kullanıyorum. Bazen o bile engel olamıyor. Bazı siteler bir yerlere saklıyor. Bulup engelleyemiyorum[8\|]
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gbzlim 1 yıl
Sinir bozucu reklamlarınızı ne zaman kaldıracaksınız dh?
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