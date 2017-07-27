Google arama sonuçlarına sinir bozucu bir özellik ekliyor

Google'ın arama sayfasında daha önce Facebook ve Twitter gibi platformlarda gördüğümüz, sinir bozucu bir özellik test edilmeye başlandı. Şu anda film ve TV dizileri hakkında arama yapılırken sağ kısımdaki bilgi panelinde görünen fragmanlar otomatik olarak oynatılıyor. Yani Google, arama sonuç sayfasını yüklerken ilgili videoyu da otomatik olarak çalmaya başlıyor.

Ayrıca Bkz.

"Microsoft'tan beklenmeyen hamle: Windows telefonlara yeni özellik geldi"

Arama sonuçlarıyla bağlantılı videoların sesi kısık şekilde oynatıldığını görüyoruz. Ayrıca sadece bir defa otomatik oynatıldıklarını belirtelim, yani sonsuza dek tekrarlamıyorlar. İlginç olan şey ise bazı film veya dizi fragmanlarınin yapımcıya ait resmi hesaplar yerine farklı YouTube hesaplarından alınması. Dolayısıyla bu hamle, videolarının arama sonuçlarında ön plana çıkması için ödeme yapabilecek içerik ortaklarından para kazanmak için yapılmış olabilir.

Otomatik oynatılan videolar şu anda The Lego Ninjago Movie ve Justice League gibi belirli aramalarda ortaya çıkıyor. İyi haber ise videoların reklam engelleyici gibi eklenti yüklenmiş tarayıcılarda otomatik olarak oynatılmaması.

Google uygulaması da videoları otomatik oynatıyor

Aynı özellik mobil platformdaki Google uygulamasında da kendini göstermiş durumda. Arama sonuçlarındaki video önizlemelerinin otmatik şekilde oynatılmasını sağlayan bu fonksiyon ayarlar bölümünden kapatılabiliyor. Google uygulamasının açarak sol üstteki üç çizgili menüye dokunup Ayarlar> Video bölümüne girerek otomatik oynatma seçeneğini kapatabilirsiniz.

Google bu özelliğin arama sonuçları sayfasında test edilmeye başlandığını onaylamış durumda. Arama devi yaptığı açıklamada "Kullanıcılarımızın arama deneyimini geliştirmek için sürekli olarak denemeler yapıyoruz, ancak şu an duyuracağımız bir planımız yok" dedi. RAM tüketimi arttıran ve kota yiyen otomatik oynatma özelliğinin sadece test aşamasında kalmasını ve gerçeğe dönüşmemesini umuyoruz.