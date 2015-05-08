Google aramalar üzerinden yemek siparişine imkan verecek

Geçtiğimiz günlerde Yemeksepeti.com 589 milyon dolara Alman Delivery Hero şirketine satılırken online yemek siparişi sektörünün geldiği noktayı bizlere tekrar hatırlattı. Bu kez de aynı sektörde farklı bir adım Google'dan geldi.

Arama motorunu sık sık geliştiren ve yeni özellikler kazandıran teknoloji devi bu kez aramalar üzerinden yemek siparişi verebilmek için kolları sıvadı. Sistemin çalışma mantığı kullanıcıların yemek siparişi vermek için yaptığı aramaları yönlendirmek üzerine çalışıyor. Sipariş vereceği restoranı aratan kullanıcı artık "Sipariş ver" butonunu görebilecek. Eğer mağaza çevrim içi yemek siparişi sitelerine kayıtlıysa bu sitelere yönlendirme yapılarak kullanıcılara kolaylık sağlanmış olacak.