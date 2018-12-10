Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google’dan WordPress için ilk eklenti

WordPress altyapısının internet dünyasındaki hakimiyeti sonunda Google’ı hamle yapmaya itti. Google Site Kit eklentisi ile önemli Google araçlarına tek bir yerden erişebileceksiniz.
5 ay
7,3b
1
8
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İnternet dünyasında en çok kullanılan içerik yönetim altyapısı durumundaki WordPress’e Google’dan önemli bir hamle geldi. Blogger altyapısının da sahibi olan Google, WordPress için bir eklenti geliştiriyor.

WordPress Google Site Kit nedir?

WordPress Google Site Kit adını taşıyan eklenti beta sürecine başlayacak ve WordPress kullanıcıları için en iyi Google araçlarını bir araya getiriyor. Bu sayede kullanıcılar sitelerinin analiz verilerini tek bir yerden görebilecek.

Ayrıca Bkz. "ICO projeleri bir değer üretmekten yoksun"

Kullanıcılara kolaylık sağlamak amacını güden eklenti içerisinde Search Console, Analytics, Adsense ve PageSpeed araçları yer alıyor. Kullanıcılar ayrı ayrı bu hesaplara girmeye gerek kalmadan tek bir noktadan hepsine ulaşabiliyor.

Search Console aracı Google’ın sitenizi nasıl keşfettiğini ve sayfaları nasıl işlediğini anlatıyor. Kaç kullanıcının arama sonuçlarında sitenizi gördüğü veya hangi terimleri aratarak geldiği gibi bilgiler bunlar arasında.

Analytics sitenize gelen trafiğin ayrıntılı bir analizini yapıyor. Adsense gerçek zamanlı olarak reklam gelirinizi gösterirken PageSpeed ise doğrudan konsolunuzdan sitenizin performansını karşılaştırmanızı sağlıyor. 2019 başlarında beta sürecini başlatacak olan Site Kit hali hazırda başvuru topluyor.


 

https://www.canagon.com/blog/googles-first-plugin-for-wordpress-google-site-kit-in-beta Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 5 ay
blogspot'u bitirdiler
şimdi sıra buna geldi !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isakoc 5 ay
Şu google birazda Blogger için bir eklenti yapsa ya. Wordpress sitemi komple blogger'a taşımam lazım. Xml olarak Wordpress'ten export ediyorum ama blogger import etmiyor. Çünkü alt yapısı uyuşmadığı için dosyayı tanımıyor. Bunun için başkalarının yaptığı çevirici var bir tane onu kullanıyorum bunda da yazıların bir kısmını yorumların yarısını import ediyor. Yani sitemi Blogger'a taşıyamıyorum. Google'ın blogger'da görevlendirdiği Türk destek elemanına ulaştım onada söyledim sorunu. Böyle bir çalışmamız yok diyor. Google arama motoru, reklam platformu ve Gmail dışında sanırım bir iş beceremedi. Sosyal medyada hep yolda kaldı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Artunç 5 ay
Güzel bir gelişme faydalı olacağı kanaatindeyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Afodfrea 5 ay
Keske site ici SEO'ya yardimci olacak bir eklenti de gelistirselerdi. Nedendir bilmiyorum Yoast'la falan ugrasmak insani WordPress'ten sogutuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 5 ay
Geç bile kalindi. Kaynaksiz olucak ama sanirim web aleminin yarisindan cogu wp alt yapisi kullaniyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuhan787878 5 ay
S a bende denedim amma olmadı kolay eklenti olan yer yokmu..??
googlewordpress.wordpress.com/...
Blog um bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mobileditor 5 ay
Zahmet edip wp plugin kütüphanesine baksaydın; düdüklü tencere haberciliğini bırakıp, teknoloji haberciliği yapmaya başlayabilirdin. profiles.wordpress.org/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dede17 5 ay
Bedava veri ganimeti google a her şey bedava
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Yüksek sıcaklıkta çalışabilen elektronik devreler geliyor 5 ay Vivo Y93s, Helio P22 ve 4030 mAh batarya ile birlikte tanıtıldı 5 ay Galaxy S10 Lite'ın tasarımını açığa çıkaran kılıf görselleri yayınlandı 5 ay Star Trek Fleet Command gerçek zamanlı galaksi mücadelesini getiriyor 5 ay Samsung, Rize isminde gizemli bir akıllı telefon serisi için patent başvurusunda bulundu 5 ay Araştırma: Türkiye silah satışını yüzde 24 arttırdı 5 ay Turing mimarili mobil ekran kartları CES 2019 fuarında geliyor 5 ay Thermaltake, bellekler için aydınlatma setini duyurdu 5 ay Voyager 2, resmen yıldızlararası uzaya ulaştı 5 ay Ethereum çatallanması Ocak ayında gerçekleşecek 5 ay Su damlası çentikli Huawei Enjoy 9 resmen tanıtıldı 5 ay Tesla modelleri tam otonom sürüşe bir adım daha yaklaşıyor 5 ay Türkiye’nin petrol ve doğal gaz arayan gemisi Barbaros için belgesel tadında video 5 ay Gümrük güvenliği "yerli X-ray" ile sağlanacak 5 ay Elon Musk, kapatılan General Motors tesislerini Tesla'nın alabileceğini açıkladı 5 ay Corsair’den RGB aydınlatmalı DDR4 görünümlü modüller 5 ay Street Fighter V ödüllü reklamlara başlıyor 5 ay TurkNet ile AKN'siz interneti konuştuk 5 ay Apple'ın 2019 model iPhone'ları tasarım olarak aynı olacak 5 ay Google Pixel 3 ve 3 XL Lite modellerinde çentik olmayacak 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Google’dan WordPress için ilk eklenti Sonraki Apple'ın kablosuz şarj standı AirPower'a aldığı patent, yeni özellikleri ortaya çıkardı 5 ay Infinity-O ekranlı ilk telefonla tanışın: Samsung Galaxy A8s resmen tanıtıldı 5 ay Nijerya hava kuvvetleri, Türk girişimci Fatih Özmen’in ürettiği uçaklar ile uçacak 5 ay Xiaomi Mi A1 için Android 9.0 Pie güncellemesi yayınlandı 5 ay Volkswagen, yeni fabrika için Türkiye'yi seçti! 5 ay Uygun Fiyatlı Kablosuz Klavye Mouse Seti - Dexim KM0012 5 ay Stranger Things 3. sezon teaser fragmanı yayınlandı (Spoiler içerebilir) 5 ay Honor View 20, ekran içerisinde ön kamerasıyla birlikte gösterildi 5 ay Opel, 120. üretim yılını dört yeni elektrikli modelle kutlayacak 5 ay Chrome gece modu, macOS'a en erken 2019'da gelecek 5 ay Ucuz ve evrensel kanser testi, hastalığın teşhisinde çığır açmaya hazırlanıyor 5 ay ICO projeleri bir değer üretmekten yoksun 5 ay EA, merakla beklenen Anthem'ın demo tarihlerini açıkladı 5 ay Avengers: Endgame ilk fragmanıyla yeni bir rekora imza attı 5 ay Google Files, son güncellemesi sayesinde USB bellek desteği kazandı 5 ay Apple, Beddit uyku takip cihazını satışa çıkardı 5 ay Apple Watch 4'ün EKG özelliği şimdiden hayat kurtardı 5 ay Kanser hücrelerinin metastaz riski ölçülebilecek 5 ay Çift ekranlı Vivo NEX 2, Geekbench'de ortaya çıktı [Galeri: Basın Görselleri] 5 ay Facebook Lite Play Store'da 1 milyar indirmeyi geride bıraktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim