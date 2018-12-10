Google’dan WordPress için ilk eklenti

İnternet dünyasında en çok kullanılan içerik yönetim altyapısı durumundaki WordPress’e Google’dan önemli bir hamle geldi. Blogger altyapısının da sahibi olan Google, WordPress için bir eklenti geliştiriyor.

WordPress Google Site Kit nedir?

WordPress Google Site Kit adını taşıyan eklenti beta sürecine başlayacak ve WordPress kullanıcıları için en iyi Google araçlarını bir araya getiriyor. Bu sayede kullanıcılar sitelerinin analiz verilerini tek bir yerden görebilecek.

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"ICO projeleri bir değer üretmekten yoksun"

Kullanıcılara kolaylık sağlamak amacını güden eklenti içerisinde Search Console, Analytics, Adsense ve PageSpeed araçları yer alıyor. Kullanıcılar ayrı ayrı bu hesaplara girmeye gerek kalmadan tek bir noktadan hepsine ulaşabiliyor.

Search Console aracı Google’ın sitenizi nasıl keşfettiğini ve sayfaları nasıl işlediğini anlatıyor. Kaç kullanıcının arama sonuçlarında sitenizi gördüğü veya hangi terimleri aratarak geldiği gibi bilgiler bunlar arasında.

Analytics sitenize gelen trafiğin ayrıntılı bir analizini yapıyor. Adsense gerçek zamanlı olarak reklam gelirinizi gösterirken PageSpeed ise doğrudan konsolunuzdan sitenizin performansını karşılaştırmanızı sağlıyor. 2019 başlarında beta sürecini başlatacak olan Site Kit hali hazırda başvuru topluyor.



