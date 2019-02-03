Xiaomi Black Shark 3 geliyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi pazarda oldukça iyi bir konumda. Şirket geçen sen Black Shark markası altında iki oyuncu telefonu çıkarmıştı. Dün Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun sosyal medya hesabı aracılığı ile "Black Shark için beklentileriz ve önerileriz neler? Black Shark ekibine söyleyebilirim!" şeklinde bir gönderi paylaştı.

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Daha sonra Black Shark Technology CEO'su, Lei Jun’un Weibo mesajına karşılık vererek "Çok hızlı! Black Shark oyun telefonunun resmi lansmanından bu yana 9 ay geçti!… 2019, aynı zamanda Black Shark ekibi için yeni bir yolculuk. Yarışmanın başlangıcı için çok çalışmaya devam ediyoruz!" ifadelerini kullandı.

Mart veya Nisan'da gelebilir

Diyaloglardan Lei Jun ve Black Shark ekibinin yeni yıl için bir hazırlık içerisinde oldukları anlaşılıyor. Bununla birlikte Xiaomi Ürün Direktörü, Weibo hesabında "Dün Black Shark'ın yeni akıllı telefonunu gördüm… çok havalı." şeklinde bir mesaj paylaştı.

Bu da zaten Black Shark'ın 2019 model oyuncu telefonunu çıkarmaya hazırlandığını net şekilde ortaya koyuyor. Cihaz 2018'de piyasaya sürülen ilk modelde olduğu gibi muhtemelen önümüzdeki Mart veya Nisan aylarında piyasaya sürülecek.