Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Black Shark 3 geliyor

Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun sosyal medya hesabı aracılığı ile Black Shark markalı yeni bir oyuncu telefonu çıkaracaklarının sinyalini verdi. İşte konuyla ilgili son gelişmeler...
3 ay
5b
1
4
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çinli teknoloji devi Xiaomi pazarda oldukça iyi bir konumda. Şirket geçen sen Black Shark markası altında iki oyuncu telefonu çıkarmıştı. Dün Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun sosyal medya hesabı aracılığı ile "Black Shark için beklentileriz ve önerileriz neler? Black Shark ekibine söyleyebilirim!" şeklinde bir gönderi paylaştı.
Ayrıca Bkz. "Oppo şimdi de akıllı saat ve akıllı kulaklık çıkarıyor"
Daha sonra Black Shark Technology CEO'su, Lei Jun’un Weibo mesajına karşılık vererek "Çok hızlı! Black Shark oyun telefonunun resmi lansmanından bu yana 9 ay geçti!… 2019, aynı zamanda Black Shark ekibi için yeni bir yolculuk. Yarışmanın başlangıcı için çok çalışmaya devam ediyoruz!" ifadelerini kullandı.

Mart veya Nisan'da gelebilir

Diyaloglardan Lei Jun ve Black Shark ekibinin yeni yıl için bir hazırlık içerisinde oldukları anlaşılıyor. Bununla birlikte Xiaomi Ürün Direktörü, Weibo hesabında "Dün Black Shark'ın yeni akıllı telefonunu gördüm… çok havalı." şeklinde bir mesaj paylaştı.
Bu da zaten Black Shark'ın 2019 model oyuncu telefonunu çıkarmaya hazırlandığını net şekilde ortaya koyuyor. Cihaz 2018'de piyasaya sürülen ilk modelde olduğu gibi muhtemelen önümüzdeki Mart veya Nisan aylarında piyasaya sürülecek.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
intel7mix 3 ay
Firma çok bölündü bakalım ileride ne sonuçlar çıkacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hulusibey63 3 ay
Oyun telefonunu bari zıt pıt çıkarmayında bir albenisi olsun arkadaş ne bu doyumsuzluk
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 ay
1 2 derken ne ara 3. jenerasyona geldi black shark modeli anlamadım.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zwanzig 3 ay Fenomenon
Al benden de o kadar. İkincisi ne ara çıktı hatırlamıyorum bile.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Netflix’e Ayla ve Aile Arasında filmleri eklendi 3 ay Tesla otopilot kar fırtınasında muhtemel bir kazayı önledi 3 ay Siri'ye okulu havaya uçuracağını söyleyen çocuk tutuklandı 3 ay Türk bilim insanları Antarktika’ya ayak bastı 3 ay Google’dan yeni bir “Phone X” paylaşımı daha 3 ay 32MP ön kameralı Vivo V15 Pro detaylanıyor 3 ay WhatsApp iOS uygulamasına Face ID ve Touch ID ile giriş özelliği geldi 3 ay Avengers: Endgame'in yeni fragmanı Super Bowl'da yayınlandı 3 ay Güncelleme: Cep telefonlarında 12 ay taksit kararı geri çekildi 3 ay Hamas’ın aldığı Bitcoin bağışlarını İsrailli girişim ortaya çıkardı 3 ay Asus, başlattığı beta programı ile Zenfone Max Pro M2 modeline Android Pie güncellemesi sunuyor 3 ay Fenomen Instagram yumurtası farkındalık projesine dönüştü 3 ay Kurucusu ölen kripto para borsası iflas koruma başvurusu yaptı 3 ay Amerika'da 1 gün böyle geçti | San Francisco vLOG 3 ay NASA yöneticisi: "Uzaylıların var olma ihtimali düşündüğümüzden daha yüksek" 3 ay Chang'e 4, Ay'ın uzak yüzünde beklenmedik bir soğukla karşılaştı 3 ay CoinGate, XRP desteğini başlattı 3 ay Süper hızlı 3D yazıcı “çoğaltıcı” ile tanışın 3 ay Ralph ve İnternet Film İncelemesi | İnternet Nasıl Bir Yer? 3 ay PBFM30 model numarasına sahip bir Oppo cihazı TENAA'da listelendi 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Black Shark 3 geliyor Sonraki Oppo şimdi de akıllı saat ve akıllı kulaklık çıkarıyor 3 ay Huawei P Smart (2019), Japonya'ya Huawei Nova Lite 3 adıyla giriş yaptı 3 ay Windows 10 pazar payı artmaya devam ediyor 3 ay Moto G7 Plus'ın tüm teknik özellikleri TENAA'da görüntülendi 3 ay LG G8 ThinQ 3.500 mAh batarya ile geliyor 3 ay EA'nın ücretsiz battle royale oyunu hazır: Yarın yayınlanabilir 3 ay Spotify, iOS versiyonunun arayüzünü yeniliyor 3 ay Tutankamon'un mezarı, 9 yıllık çalışma sonucunda restore edildi ve ziyarete açıldı 3 ay Google, Gmail üzerinde yeni özellikler test ediyor 3 ay Spotify podcast firması satın alacak 3 ay Akıllı telefonlarda 18000mAh kapasiteli batarya dönemi 3 ay Tesla ilk kez üst üste iki çeyrekte kar elde etti 3 ay Samsung Galaxy A90 modeli açılır-kapanır ön kamera mekanizması ile gelebilir 3 ay ProgPoW'un Ethereum ağına entegrasyonu gecikecek 3 ay Blok zinciri ekonomisi İstanbul’da konuşulacak 3 ay Google Play mağazasında milyonluk uygulamalar zararlı yazılım barındırıyor 3 ay Panasonic yeni Lumix aynasız kamera serisini detaylandırdı 3 ay Tony Hawk yeniden sokaklarda 3 ay Redmi ekibi Snapdragon 855 yonga setine sahip akıllı telefon için çalışıyor 3 ay Meizu M9 Note modeli TENAA üzerinde görüldü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim