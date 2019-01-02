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Google, el hareketlerini algılayan sensörü için FCC onayı aldı

Google’un ATAP ekibi tarafından yürütülen el hareketlerini algılayan sensör projesi FCC onayı almayı başardı. Project Soli adı verilen sistem sayesinde akıllı saatler temassız kontrol edilebilecek.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google, el hareketlerini algılayan sensörü için FCC onayı aldı
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Google’un Alternatif Teknolojiler ve Projeler (ATAP) takımı tarafından geliştirilen Project Soli önemli bir haberle gündemde. 2015 yılından bu yana geliştirilen projeye ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından onay verildi. Facebook dahil birçok firma radar tabanlı bu projede kullanılan yüksek frekans seviyesi dolayısıyla mevcut teknolojilerin etkileneceği itirazında bulunuyordu. Görünen o ki FCC itirazları geçersiz görerek Google’a gerekli izinleri vermiş.

Akıllı saatler için yeni bir kontrol yöntemi

Soli sayesinde temas gerektirmeden el hareketleriniz yardımıyla akıllı cihazlarınızı kontrol edebileceksiniz. Projenin ilk hedeflediği alan akıllı saatler olacak. Bu yeni kontrol yöntemi sayesinde akıllı saatler dahil bir çok cihazın daha kolay bir kullanıma sahip olması bekleniyor. Yeni alınan onay sayesinde de sistem şu anki haline kıyasla daha yüksek frekanslarda çalışabilecek. Bu sayede el hareketlerinin algılanması daha isabetli olacak.

Ayrıca Bkz. "Telefon üreticileri güncelleme desteğine göre AOSMark ile sıralanacak: İlk 5’te General Mobile da var"

Google’un projeye olan inancı büyük. Firma, yeni teknolojinin konuşma ve dokunma bozukluğu yaşayan kullanıcılar başta olmak üzere pek çok kişi için fayda sağlayacağını düşünüyor. FCC tarafından uçak içerisinde dahi kullanılabilmesine izin almayı başaran proje, önündeki büyük bir engeli atlatmış oldu.


https://www.engadget.com/2019/01/02/google-wins-fcc-approval-to-keep-developing-radar-based-hand-sen/ Yorum Yaz
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kayamtky 4 ay
Harika, bilim kurgu filmlerin de gördüklerimiz gerçek olmaya başladı.
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