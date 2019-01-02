Google, el hareketlerini algılayan sensörü için FCC onayı aldı

Google’un Alternatif Teknolojiler ve Projeler (ATAP) takımı tarafından geliştirilen Project Soli önemli bir haberle gündemde. 2015 yılından bu yana geliştirilen projeye ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından onay verildi. Facebook dahil birçok firma radar tabanlı bu projede kullanılan yüksek frekans seviyesi dolayısıyla mevcut teknolojilerin etkileneceği itirazında bulunuyordu. Görünen o ki FCC itirazları geçersiz görerek Google’a gerekli izinleri vermiş.

Akıllı saatler için yeni bir kontrol yöntemi

Soli sayesinde temas gerektirmeden el hareketleriniz yardımıyla akıllı cihazlarınızı kontrol edebileceksiniz. Projenin ilk hedeflediği alan akıllı saatler olacak. Bu yeni kontrol yöntemi sayesinde akıllı saatler dahil bir çok cihazın daha kolay bir kullanıma sahip olması bekleniyor. Yeni alınan onay sayesinde de sistem şu anki haline kıyasla daha yüksek frekanslarda çalışabilecek. Bu sayede el hareketlerinin algılanması daha isabetli olacak.

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Google’un projeye olan inancı büyük. Firma, yeni teknolojinin konuşma ve dokunma bozukluğu yaşayan kullanıcılar başta olmak üzere pek çok kişi için fayda sağlayacağını düşünüyor. FCC tarafından uçak içerisinde dahi kullanılabilmesine izin almayı başaran proje, önündeki büyük bir engeli atlatmış oldu.

https://www.engadget.com/2019/01/02/google-wins-fcc-approval-to-keep-developing-radar-based-hand-sen/