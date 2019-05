Telefon üreticileri güncelleme desteğine göre AOSMark ile sıralanacak: İlk 5’te General Mobile da var

Akıllı telefon seçimi yaparken AnTuTu, Geekbench vb. birçok test bizlere yardımcı oluyor. Cihazın performansına yönelik bu benchmark uygulamaları her ne kadar yararlı olsalar da bazı noktalarda yeterli olmuyorlar. Bu eksikliklerden biride almayı düşündüğümüz markanın güncellemelere verdiği önemi öğrenemiyor oluşumuz. Bunu ortadan kaldırmak isteyen AOSMark isimli yeni bir site akıllı telefon üreticilerini güncelleme desteklerine göre puanlıyor.

General Mobile 5. sırada

Listedeki markalar 6 üzerinden puanlanmışlar. Bu puanlama sistemine göre 3.5 alan Google birincilik koltuğunda yerini almış. 2.75 puan ile OnePlus ikinci, 1.82 puan ile Nokia üçüncü ve 1.63 puan ile Sony dördüncü sıradalar. Beşinci sırada ise ülkemiz akıllı telefon üreticilerinden General Mobile bulunuyor. Son dönemde Android One destekli cihazlarına oldukça sık işletim sistemi güncellemesi veren General Mobile, bu sayede önemli üreticiler arasında üst sıralara çıkabilmiş. Son olarak diğer popüler üreticilerden Samsung sekizinci, Huawei on altıncı, Xiaomi ise on yedinci sırada yerini almış. Ayrıca en çok güncelleme alan cihazlar listesi de bulunan sitenin bu kulvarının ilk üç koltuğunda sırasıyla HTC One Google Play Edition, Sony Xperia Z ve Sony Xperia ZL bulunuyor.

Listeye iOS cihazlar dahil edilmemiş. Ayrıca arayüz değişimleri ve düşük seviyeli Android güncellemeleri de sayılmamışlar. Örneğin Android 7.1’den 7.1.1’e geçmek güncelleme olarak sayılmamış. Site, Android API levelinde değişime sebep olan güncellemeleri kabul ediyor. Örneğin Android 7.0’dan 7.1’e geçiş API seviyesinde değişim içerdiği için güncelleme olarak kabul edilmiş. Markaların üzerine tıklayarak hangi cihazların listeye dahil edildiğini de ayrıntılı olarak görebiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz.

"Realme 4 milyon akıllı telefon satışına ulaştı"

Android cihaz kullanıcıları için güncelleme desteği önemli bir kıstas haline gelmeye başladı. Yeni açılan bu test sitesi de bu durumu kanıtlar nitelikte. Daha çok güncelleme veren firmaların böyle bir sıralama içerisinde bulunması kullanıcıların kararlarında da etkili olabilir.

https://www.aosmark.com/