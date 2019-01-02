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Telefon üreticileri güncelleme desteğine göre AOSMark ile sıralanacak: İlk 5’te General Mobile da var

AOSMark isimli site telefon üreticilerinin modellerine verdiği güncelleme sıklığına göre bir liste hazırlamış. 5. sırada ülkemiz üreticilerinden General Mobile bulunuyor.
4 ay
18,3b
1
28
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Telefon üreticileri güncelleme desteğine göre AOSMark ile sıralanacak: İlk 5’te General Mobile da var
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Akıllı telefon seçimi yaparken AnTuTu, Geekbench vb. birçok test bizlere yardımcı oluyor. Cihazın performansına yönelik bu benchmark uygulamaları her ne kadar yararlı olsalar da bazı noktalarda yeterli olmuyorlar. Bu eksikliklerden biride almayı düşündüğümüz markanın güncellemelere verdiği önemi öğrenemiyor oluşumuz. Bunu ortadan kaldırmak isteyen AOSMark isimli yeni bir site akıllı telefon üreticilerini güncelleme desteklerine göre puanlıyor.

General Mobile 5. sırada

Listedeki markalar 6 üzerinden puanlanmışlar. Bu puanlama sistemine göre 3.5 alan Google birincilik koltuğunda yerini almış. 2.75 puan ile OnePlus ikinci, 1.82 puan ile Nokia üçüncü ve 1.63 puan ile Sony dördüncü sıradalar. Beşinci sırada ise ülkemiz akıllı telefon üreticilerinden General Mobile bulunuyor. Son dönemde Android One destekli cihazlarına oldukça sık işletim sistemi güncellemesi veren General Mobile, bu sayede önemli üreticiler arasında üst sıralara çıkabilmiş. Son olarak diğer popüler üreticilerden Samsung sekizinci, Huawei on altıncı, Xiaomi ise on yedinci sırada yerini almış. Ayrıca en çok güncelleme alan cihazlar listesi de bulunan sitenin bu kulvarının ilk üç koltuğunda sırasıyla HTC One Google Play Edition, Sony Xperia Z ve Sony Xperia ZL bulunuyor.

Listeye iOS cihazlar dahil edilmemiş. Ayrıca arayüz değişimleri ve düşük seviyeli Android güncellemeleri de sayılmamışlar. Örneğin Android 7.1’den 7.1.1’e geçmek güncelleme olarak sayılmamış. Site, Android API levelinde değişime sebep olan güncellemeleri kabul ediyor. Örneğin Android 7.0’dan 7.1’e geçiş API seviyesinde değişim içerdiği için güncelleme olarak kabul edilmiş. Markaların üzerine tıklayarak hangi cihazların listeye dahil edildiğini de ayrıntılı olarak görebiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Realme 4 milyon akıllı telefon satışına ulaştı"
Android cihaz kullanıcıları için güncelleme desteği önemli bir kıstas haline gelmeye başladı. Yeni açılan bu test sitesi de bu durumu kanıtlar nitelikte. Daha çok güncelleme veren firmaların böyle bir sıralama içerisinde bulunması kullanıcıların kararlarında da etkili olabilir.

https://www.aosmark.com/ Yorum Yaz
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mert1907 4 ay en beğenilen
GM5'i yarı yolda bırakan firmanın orada ne işi var.
1 Yanıt Yanıtla +24
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37mehmetgunes34 4 ay
gm9 pro şarzda 1 cm yamuldu. akşam şarrza taktım sabah telefon eyilmişti. ekran ve gövde kavisli olmuş. telefonun ekranında kırık falan yok. şuan için düzgün şalışıyor. . servis kullanıcı hatası dedi.nasıl olmuş diye sordugumda darbe almış dedi. ve benden 2100 tl istediler. yenisi 1980 civarında mahkeme yolu gözüktü . resim ve videoları yayınlayacagım başkası madur olmasın
gm9 pro şarzda 1 cm yamuldu. akşam şarrza taktım sabah telefon eyilmişti. ekran ve gövde kavisli olmuş. telefonun ekranında kırık falan yok. şuan için düzgün ...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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Plyra 4 ay
Xiaomi'nin güncelleme desteği Android bazında değil, MIUI tabanlı oluyor ve üst sürümü vermeyecek bile olsa üst sürümdeki özellikleri kopyalayarak MIUI'ye ekliyorlar. Benim nezdimde güncelleme konusunda Samsung'tan fersah fersah ötedeler.
Xiaomi'nin güncelleme desteği Android bazında değil, MIUI tabanlı oluyor ve üst sürümü vermeyecek bile olsa üst sürümdeki özellikleri kopyalayarak MIUI'ye ekli...
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Darkad 4 ay
Tablodaki sıraya itibar etmeyin.
Gm 5 Plus cihazının güncelleme desteği Haziran 2018'de dolacakken Mart 2018'de durdu. Cihaz Android 8.1 alma hakkına sahipken 8.0'da kaldı.
Gm 5 telefonun yazılım hakkı Kasım 2018'de dolacakken Eylül 2018'de durduruldu. Cihaz Android P alma hakkına sahipken Android 7'de bırakıldı.
GM 9 Pro,Gm8, Gm6 olan güncel telefonları Pie almadı.
İşte bu yüzden sıralama uydurulmuş. Gm'nin hakkı sondan 5 olmalıydı.
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Mustaf83 4 ay
Yaklaşık olarak yılda bir model çıkarıyor. Piyasada aynı anda iki modeli oluyor destek verdiği. 2 yıl boyunca destek verdiği için. Ve bu iki telefon da android one projesi kapsamında. Yani yeni sürüme uygun arayüz falan da tasarlaman gerekmiyor. Böyle bir markanın google'dan sonra 2. olmaması başarısızlıktır bence. Zaten başarısız olduğunu da önceki model kullanıcılarına sorabilirsiniz. Gm8 de dahil. Hala pie gelmedi. Bir sürü modeli olan başka markalarda bile geldi. Gm'nin güncelleme biriminde kaç kişi çalışıyor merak ediyorum.
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LiveF0r1 4 ay
GM Discovery kullanmış biri olarak şunu net söyleyebilirim: General Mobile pişmanlıktır. Bir kere bile düşürmediğim, arka cebe koymadığım GM 1in, kamerasında siyah noktalar çıktı (sanki ergenliğe giriyor), ekranında sararma, şarj girişini söylemiyorum bile... Telpa denen rezil servisi kullanıcı hatası deyip yapmamıştı, artı cihazın GPSini bozup, kasasının bir ucunu da kırıp göndermişti. Allah'tan sonra Samsung Note aldım da rahat ettim. Yani değil 5inci, eksi 5inci olsa da kesinlikle almam.
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abyss_ati 4 ay
Xiaomi nasıl 17. sırada yaaa,tam saçmalık.
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Nonastik 4 ay
Daha güncellemenin gelemediği Gm8 varken mi?
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DH Misafiri 4 ay
Konu değilde yazım yanlışları beni deli etti.
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DH Misafiri 4 ay
Adamlar GM5 gibi bir modele defalarca güncelleme verdiler. 800 TL bandında hangi samsung huawei veya diğer markalar güncelleme aldı? Benim GM 5'im vardı. Yalan yok, defalarca güncelleme yaptım. O fiyatta diğer hiçbir marka güncelleme falan verdiği yok. Aşağılamanın da anlamı yok.
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37mehmetgunes34 4 ay
gm9 pro şarzda 1 cm yamuldu. akşam şarrza taktım sabah telefon eyilmişti. ekran ve gövde kavisli olmuş. telefonun ekranında kırık falan yok. şuan için düzgün şalışıyor. . servis kullanıcı hatası dedi.nasıl olmuş diye sordugumda darbe almış dedi. ve benden 2100 tl istediler. yenisi 1980 civarında mahkeme yolu gözüktü . resim ve videoları yayınlayacagım başkası madur olmasın
1 Yanıt Yanıtla +21
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grafman09 4 ay 37mehmetgunes34
Geçmiş olsun, gm4 de benim başıma bir problem gelmişti.. Suya düşürdüm, ekranı kendi servisinde değişti, takılan ekrandan memnun kalmadım, genel merkezine gönderdim, yan sanayi dediler, burdaki servisle genel merkez kavga etti.. Sonuç yok.
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smsmart 4 ay
Sony güncelleme konusunda hiç bir zaman üzmedi. 👏👏 👏
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Bay Robot 4 ay smsmart
Sony Z3 gibi bir amiral gemisine 6.0.1 verdi ama nasıl verdi biliyor musun? Telefonun hoparlör ve ahizesini bozacak şekilde verdi ve bıraktı. Koskoca firma düzeltme zahmetine bile girmedi. Resmen küfreder gibi yenisini alın artık der gibi böyle bir eylem gerçekleştirdi. Sony pişmanlıktır.
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Plyra 4 ay
Xiaomi'nin güncelleme desteği Android bazında değil, MIUI tabanlı oluyor ve üst sürümü vermeyecek bile olsa üst sürümdeki özellikleri kopyalayarak MIUI'ye ekliyorlar. Benim nezdimde güncelleme konusunda Samsung'tan fersah fersah ötedeler.
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