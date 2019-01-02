Telefon üreticileri güncelleme desteğine göre AOSMark ile sıralanacak: İlk 5’te General Mobile da var

General Mobile 5. sırada
Listedeki markalar 6 üzerinden puanlanmışlar. Bu puanlama sistemine göre 3.5 alan Google birincilik koltuğunda yerini almış. 2.75 puan ile OnePlus ikinci, 1.82 puan ile Nokia üçüncü ve 1.63 puan ile Sony dördüncü sıradalar. Beşinci sırada ise ülkemiz akıllı telefon üreticilerinden General Mobile bulunuyor. Son dönemde Android One destekli cihazlarına oldukça sık işletim sistemi güncellemesi veren General Mobile, bu sayede önemli üreticiler arasında üst sıralara çıkabilmiş. Son olarak diğer popüler üreticilerden Samsung sekizinci, Huawei on altıncı, Xiaomi ise on yedinci sırada yerini almış. Ayrıca en çok güncelleme alan cihazlar listesi de bulunan sitenin bu kulvarının ilk üç koltuğunda sırasıyla HTC One Google Play Edition, Sony Xperia Z ve Sony Xperia ZL bulunuyor.
Listeye iOS cihazlar dahil edilmemiş. Ayrıca arayüz değişimleri ve düşük seviyeli Android güncellemeleri de sayılmamışlar. Örneğin Android 7.1’den 7.1.1’e geçmek güncelleme olarak sayılmamış. Site, Android API levelinde değişime sebep olan güncellemeleri kabul ediyor. Örneğin Android 7.0’dan 7.1’e geçiş API seviyesinde değişim içerdiği için güncelleme olarak kabul edilmiş. Markaların üzerine tıklayarak hangi cihazların listeye dahil edildiğini de ayrıntılı olarak görebiliyorsunuz.Ayrıca Bkz. "Realme 4 milyon akıllı telefon satışına ulaştı"
https://www.aosmark.com/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gm 5 Plus cihazının güncelleme desteği Haziran 2018'de dolacakken Mart 2018'de durdu. Cihaz Android 8.1 alma hakkına sahipken 8.0'da kaldı.
Gm 5 telefonun yazılım hakkı Kasım 2018'de dolacakken Eylül 2018'de durduruldu. Cihaz Android P alma hakkına sahipken Android 7'de bırakıldı.
GM 9 Pro,Gm8, Gm6 olan güncel telefonları Pie almadı.
İşte bu yüzden sıralama uydurulmuş. Gm'nin hakkı sondan 5 olmalıydı.
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