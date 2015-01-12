Google gerçek zamanlı çeviri hizmeti üzerinde çalışıyor olabilir





Geçtiğimiz günlerde Microsoft, Skype ile gerçek zamanlı çeviri özelliğini tanıtmıştı.The New York Times'da yayınlanan habere göre ise bu kez Google yakın zamanda kendi gerçek zamanlı çeviri özelliğini kullanıma sunmayı planlıyor.

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Bu yeni özelliğin Google Play mağazasında bulunan Translate uygulamasına bir güncelleme ile geleceği söyleniyor. Habere göre bahsedilen güncelleme ile sesli olarak gerçek zamanlı çeviri yapabilmek mümkün olacak. Şu an için Translate uygulaması ile herhangi bir çeviri metni yaptığınızda çevrildiği dildeki söylenişini zaten dinleyebiliyoruz. Fakat yeni gelecek servisin bundan çok daha üstün ve neredeyse "kusursuz" olacağı iddia ediliyor.Gerçek zamanlı çeviri özelliği farklı dilde yazılmış bir tabela veya metni kameraya gösterdiğinizde direk olarak ana dilinize çevirecek bir özelliğe de sahip olacak. Ancak bu özellik uygulamaya bir sonraki aşamada eklenebilir. Henüz desteklenen diller veya hizmetin servise gireceği tarih ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.