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Google gerçek zamanlı çeviri hizmeti üzerinde çalışıyor olabilir

4 yıl
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25
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Geçtiğimiz günlerde Microsoft, Skype ile gerçek zamanlı çeviri özelliğini tanıtmıştı.The New York Times'da yayınlanan habere göre ise bu kez Google yakın zamanda kendi gerçek zamanlı çeviri özelliğini kullanıma sunmayı planlıyor.

Bu yeni özelliğin Google Play mağazasında bulunan Translate uygulamasına bir güncelleme ile geleceği söyleniyor. Habere göre bahsedilen güncelleme ile sesli olarak gerçek zamanlı çeviri yapabilmek mümkün olacak. Şu an için Translate uygulaması ile herhangi bir çeviri metni yaptığınızda çevrildiği dildeki söylenişini zaten dinleyebiliyoruz. Fakat yeni gelecek servisin bundan çok daha üstün ve neredeyse "kusursuz" olacağı iddia ediliyor. 

Gerçek zamanlı çeviri özelliği  farklı dilde yazılmış bir tabela veya metni kameraya gösterdiğinizde direk olarak ana dilinize çevirecek bir özelliğe de sahip olacak. Ancak bu özellik uygulamaya bir sonraki aşamada eklenebilir. Henüz desteklenen diller veya hizmetin servise gireceği tarih ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.
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mab4ever 3 yıl
hort
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Yürüyen Ölü 4 yıl
Google translate'ye güncelleme ile geldi arkadaşlar.türkçe gelir inşallah.


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TickTok 4 yıl
Devrim olur.
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karaJack 4 yıl
olmaz[>:]
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XQS 4 yıl
Pek verimli olacagini sanmiyorum bizim dil icin konustum sadece
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doctor_bey 4 yıl
Bu haberden sonra Google'dan muazzam bi şey bekliyorum
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birolhan1 4 yıl
Google now Türkçe desteği ne zaman gelecek ?
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alphekka 4 yıl
belki ingilizceden almancaya yada ispanyolcaya kusursuz olabilir ama eminim türkçe için beş para etmez. var olan google tranlate in hali ortada
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zx6r 4 yıl
Bizde hala paralel devlet ile uğraşalım.. Utanıyorum ülkemden..
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arel.gr 4 yıl
kademe kademe hedef neticeye elbette varilacak.
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Seko92 4 yıl
10 sene sonra, zannedilenin aksine hiç kimsenin yabancı dil bilmesine gerek kalmayacak.
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