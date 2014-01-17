Google, güvenlik firması Imperium'u satın aldı





2014 yılına Nest Labs firmasını satın alarak sürpriz yapan Google, arayı fazla açmadan ikinci satın alımını da gerçekleştirdi. Listeye eklenen son firma Imperium oldu.





Imperium 2011 yılında kurulan bir girişim. Girişim spam mesajların kontrol edilmesi ve çevrimiçi dolandırıcılık konusunda farklı teknolojiler geliştiriyor. Girişim bugüne kadar önemli yatırımcılardan destek sağlamayı başardı.





Girişim yaptığı duyuruda bundan böyle Google bünyesinde spam mesaj ve sanal dolandırıcılık ile mücadelelerini artıracaklarını ve interneti daha güvenli bir yer haline getirmeye çalışacaklarını açıkladı.





Google'ın Imperium teknolojilerini özellikle Gmail üzerinde spam postaların engellenmesi ve Android platformunda dolandırıcılığa karşı stratejiler geliştirilmesi konusunda kullanacağı belirtiliyor.

http://www.zdnet.com/google-buys-security-startup-impermium-7000025231/