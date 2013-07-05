Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google güzel tasarıma sahip uygulamaları "Güzel Tasarım" başlığı altında bir araya getiriyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
540
1
8
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google güzel tasarıma sahip uygulamaları
Google, Google Play üzerinde açtığı "Güzel Tasarım" adlı bir bölümle birlikte güzel tasarıma sahip uygulamaları bir araya getirmeye başladı.

Tasarım konusunda başarılı olan uygulamaların kolaylıkla fark edilmesini sağlayacak olan bu bölüm, geliştiricilerin tasarıma daha fazla önem vermesine de yol açacaktır. Bölümde şu an için 11 farklı uygulama yer alıyor. Bu uygulamaların arasında Flipboard, Pinterest ve TED gibi uygulamalar yer alıyor.

Google'ın belirttiğine göre, düzenli olarak güncellenecek olan Güzel Tasarım bölümüne aşağıdaki Google Play bağlantısından ulaşabilirsiniz.


https://play.google.com/store/apps/collection/promotion_3000235_beautiful_apps Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 6 yıl
güzellik görecelidir diyeyim bende :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Respect*** 6 yıl
Ya Google Play komple güzel tasarımlı olsa nolur ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krauser ll 6 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

güzellik görecelidir diyeyim bende :D

nasılsın reyiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orkodesouza 6 yıl
düşünce sistemi güzel olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DiCaprio 6 yıl
İyi fikir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rock.Lee 6 yıl
Çok güzel düşünmüşler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gahst 6 yıl
Mağazadaki uygulamalar şekilsiz, biçimsiz, kötü görünümlü olunca, böyle çözümler üretiliyor tabi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1 "Yazları Serin, Kışları Sıcak" Teknoloji ve Oyun Programı 6 yıl Mobilite: 3GB bellekli akıllı telefonlar, Sony Xperia Z Ultra ve Honami, Kırmızı HTC One, Windows 8.1, Motorola X ve çok daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim