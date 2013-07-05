Google güzel tasarıma sahip uygulamaları "Güzel Tasarım" başlığı altında bir araya getiriyor

Google, Google Play üzerinde açtığı "Güzel Tasarım" adlı bir bölümle birlikte güzel tasarıma sahip uygulamaları bir araya getirmeye başladı.

https://play.google.com/store/apps/collection/promotion_3000235_beautiful_apps

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Tasarım konusunda başarılı olan uygulamaların kolaylıkla fark edilmesini sağlayacak olan bu bölüm, geliştiricilerin tasarıma daha fazla önem vermesine de yol açacaktır. Bölümde şu an için 11 farklı uygulama yer alıyor. Bu uygulamaların arasında Flipboard, Pinterest ve TED gibi uygulamalar yer alıyor.Google'ın belirttiğine göre, düzenli olarak güncellenecek olan Güzel Tasarım bölümüne aşağıdaki Google Play bağlantısından ulaşabilirsiniz.